Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm, vợ chồng, ghen tuông, ly hôn. Do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.

Điển hình là ngày 20/5/2026, tại xã Kim Thành (TP Hải Phòng), do mâu thuẫn vợ chồng, ông P.Đ.T đã hất xăng đốt vợ mình khiến nạn nhân tử vong. Đến ngày 23/6/2026, tại phường An Biên (TP Hải Phòng), xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, đối tượng L.Q.H đã dùng dao tấn công bạn gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Những vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ phát sinh tội phạm từ các mâu thuẫn tưởng chừng là "chuyện riêng", "chuyện tình cảm cá nhân". Đặc biệt, các hành vi ghen tuông cực đoan, đe dọa, theo dõi, quấy rối, hành hung, đập phá tài sản hoặc chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn có thể nguy cơ xảy ra bạo lực nghiêm trọng, cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan Công an cảnh báo, khi phát sinh mâu thuẫn, mọi người cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết; tránh tranh cãi, đối đầu khi đang tức giận, kích động hoặc đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích. Đối với các vụ việc có hành vi đe dọa, theo dõi, quấy rối, hành hung hoặc chuẩn bị hung khí, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý, phòng ngừa.

Mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm, tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin về các mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh bạo lực. Mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng tính mạng con người không thể lấy lại. Mỗi thông tin được cung cấp kịp thời có thể ngăn chặn một vụ án, bảo vệ bản thân, gia đình và sự bình yên của cộng đồng.