Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Ngày 7/7, theo Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, trong các ngày 2/7/2026 và 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (sinh ngày 17/8/1961, trú tại số 40, ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (sinh ngày 21/5/1993, trú tại số 6, ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Nguyễn Thành Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Theo cơ quan Công an, thời gian qua, cả Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã cấu kết, phối hợp để sản xuất, tàng trữ và phát tán diện rộng nhiều video clip lên mạng xã hội, cùng một cuốn sách tự biên có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”.

Qua công tác kiểm định nội dung, cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hệ thống tài liệu, ấn phẩm này chứa đựng nhiều thông tin có tính chất xuyên tạc lệch lạc lịch sử các cuộc cách mạng của dân tộc; bóp méo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, các tài liệu do nhóm này phát tán còn có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Trần Việt Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Cơ quan điều tra khẳng định, hành vi sai phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã cấu thành tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", được quy định cụ thể tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Toàn bộ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tập trung lực lượng để tiếp tục đấu tranh khẩn trương, mở rộng điều tra vụ án. Lực lượng chức năng quyết tâm bóc gỡ, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cũng như vai trò của các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội trước pháp luật.