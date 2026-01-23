Mới nhất
Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Thứ sáu, 07:35 23/01/2026 | Pháp luật
GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Vỹ (SN 1974, trú tại khu Yên Dưỡng, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 23h20 ngày 11/1, tại Km 18 + 800 đường tỉnh 338 (thuộc khu phố Liên Hòa 3, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe mô tô làm 2 người tử vong tại chỗ.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong, tài xế ô tô bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Vỹ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tử thi. Cùng với đó, đơn vị thu thập dữ liệu camera và lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Văn Vỹ điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không bảo đảm an toàn khi đi qua khu vực giao nhau có biển báo nguy hiểm "Giao nhau với đường không ưu tiên", không nhường đường cho xe mô tô, gây hậu quả làm chết 2 người.

Cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định về tốc độ, quan sát và nhường đường nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, tránh những hậu quả đau lòng có thể xảy ra.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong, tài xế ô tô bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 2.Điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người, tài xế ô tô bị khởi tố

GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên đường, tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô do ông K. điều khiển làm nạn nhân tử vong sau đó.

