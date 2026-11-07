Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông rao bán chim cò, vạc trên mạng xã hội

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Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý một trường hợp đăng quảng cáo, rao bán chim cò, vạc không có nguồn gốc hợp pháp trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà riêng người đàn ông chào bán chim, cò, vạc trên mạng xã hội. Ảnh: CAQN

Theo đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện ông V.V.L. (SN 1987, trú tại khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải các bài viết, hình ảnh quảng cáo, rao bán chim cò, vạc.

Theo đó, lực lượng chức năng đã làm việc với ông V.V.L. về bài đăng nêu trên.

Tại buổi làm việc, ông V.V.L. thừa nhận toàn bộ nội dung, hình ảnh quảng cáo trên tài khoản mạng xã hội đều do mình đăng tải.

Tiến hành kiểm tra thực tế tại nhà riêng của ông V.V.L., lực lượng chức năng không phát hiện việc tàng trữ chim cò, vạc như nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, ông V.V.L. đã nhận thức được hành vi vi phạm và chủ động gỡ bỏ các bài viết quảng cáo, kinh doanh động vật rừng trên tài khoản cá nhân.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.L. số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc quảng cáo, mua bán động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo, mua bán động vật rừng trái phép.