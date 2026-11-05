Vụ ô tô màu hồng chèn ép xe máy điện ở Lào Cai: Nữ tài xế bị khởi tố

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ việc xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Võ Tuyết Sang chính là người điều khiển ô tô VinFast VF3 màu hồng, BKS 24A-376.24, liên tục áp sát, chèn ép, va chạm với xe của chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), khiến phương tiện này đổ ra đường vào ngày 1/11 trước đó.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tuyết Sang để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Võ Tuyết Sang, người điều khiển ô tô VinFast VF3 màu hồng liên tục áp sát, chèn ép và va chạm với xe máy điện - (ảnh Công an Lào Cai).

Trước đó, ngày 4/11/2026, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã triệu tập người điều khiển ô tô liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh phương tiện này có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, khoảng 15h ngày 1/11/2026, người này điều khiển ô tô chở con trai lưu thông trên đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, theo hướng từ khu vực chung cư Tecco về phía cầu Kim Tân.

Trong quá trình di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), điều khiển xe máy điện.

Hiện trường xảy ra vụ việc - (ảnh Công an Lào Cai).

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang điều khiển ô tô áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị P.T.T điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện khiến phương tiện này đổ ra đường.

Đáng chú ý, chị P.T.T được xác định đang mang thai và đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị P.T.T. Sang khai việc chèn ép xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên xảy ra cãi vã, đồng thời muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ này.

