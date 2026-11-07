Phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về dự án nhà máy rác

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Ngày 7/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với L.T.L (SN 1988, trú xã Hồng Lộc) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội".

Lực lượng chức năng làm việc với L.T.L. Ảnh: CAHT.

Trước đó, công an phát hiện tài khoản Facebook của L. đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến chủ trương triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc.

Làm việc với cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ các bài viết và cam kết chấp hành quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Căn cứ mức độ vi phạm, công an quyết định xử phạt người này 12,5 triệu đồng.