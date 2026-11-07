Bắt phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10

Theo lãnh đạo Công an Khánh Hòa, phạm nhân Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ ở khu vực rừng núi tại Khánh Hòa vào chiều 7/11.

Trước đó, chiều 21/10, khi đang chấp hành án về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy" tại Trại giam A2 (Bộ Công an), Tình đã bỏ trốn.

Trốn khỏi Trại giam A2 cùng thời điểm với Tình còn có 3 phạm nhân khác gồm: Lữ Văn Toàn, đang chấp hành án về tội "Giết người"; Lê Văn Cường, đang chấp hành án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy, đang chấp hành án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nói trên.

Thời điểm phạm nhân Tình bị bắt. Ảnh: HT.

Đồng thời, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các lực lượng liên quan triển khai truy bắt 4 phạm nhân. Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, tại khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng.

Ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt giữ khi lên một chuyến xe khách để tìm cách trốn chạy. Tiếp đó, ngày 28/10, phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu rừng xã Diên Lâm. Đến 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.