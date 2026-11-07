Bắt phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10

| Xã hội

Đối tượng Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10 đã bị bắt giữ.

Theo lãnh đạo Công an Khánh Hòa, phạm nhân Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ ở khu vực rừng núi tại Khánh Hòa vào chiều 7/11.

Trước đó, chiều 21/10, khi đang chấp hành án về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy" tại Trại giam A2 (Bộ Công an), Tình đã bỏ trốn.

Trốn khỏi Trại giam A2 cùng thời điểm với Tình còn có 3 phạm nhân khác gồm: Lữ Văn Toàn, đang chấp hành án về tội "Giết người"; Lê Văn Cường, đang chấp hành án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy, đang chấp hành án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nói trên.

Bắt phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10 - Ảnh 1.

Thời điểm phạm nhân Tình bị bắt. Ảnh: HT.

Đồng thời, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các lực lượng liên quan triển khai truy bắt 4 phạm nhân. Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, tại khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng.

Ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt giữ khi lên một chuyến xe khách để tìm cách trốn chạy. Tiếp đó, ngày 28/10, phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu rừng xã Diên Lâm. Đến 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguyễn Xuân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều động 9 xe cứu hỏa, huy động máy xúc khống chế đám cháy khu nhà xưởng ở An Khánh

Hà Nội: Điều động 9 xe cứu hỏa, huy động máy xúc khống chế đám cháy khu nhà xưởng ở An Khánh

Đời sống -

GĐXH - Trưa 7/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Ba Lương (xã An Khánh, Hà Nội). Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng máy xúc, máy ủi để phá dỡ cấu kiện, dập tắt ngọn lửa và bảo vệ an toàn cho các khu vực lân cận.

Hà Nội: Khởi tố vụ án sản xuất, tiêu thụ 571 kg giò chả chứa hàn the tại phường Hà Đông

Hà Nội: Khởi tố vụ án sản xuất, tiêu thụ 571 kg giò chả chứa hàn the tại phường Hà Đông

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" liên quan đến cơ sở sản xuất giò chả sử dụng chất cấm. Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 571 kg giò, chả thành phẩm chứa hàn the.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.