Tài xế taxi Hà Nội bị xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe từ phản ánh vi phạm giao thông qua “Hanoi Smart Police”

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), từ thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng Hanoi Smart Police, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý tài xế taxi có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 3/11/2026, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh qua ứng dụng Hà Nội Smart Police về xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx chở khách có hành vi để người ngồi trên xe thò người ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn và có lời lẽ không chuẩn mực với người tham gia giao thông tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng (phường Kim Liên - TP Hà Nội).

Hình ảnh tài xế taxi để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy. Ảnh: Cục CSGT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương, xác minh xử lý vụ việc.

Qua tra cứu thông tin, xác định người điều khiển xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx là N.H.S (SN 2001, trú tại TP Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an, anh S đã thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

CSGT làm việc với người vi phạm giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.H.S với hai hành vi: Để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm là 5.900.000 đồng, đồng thời tài xế bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.