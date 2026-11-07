Hà Nội: Khởi tố vụ án sản xuất, tiêu thụ 571 kg giò chả chứa hàn the tại phường Hà Đông

Ngày 7/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình rà soát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực chợ Xanh - Văn Quán (phường Hà Đông), Công an phường Hà Đông và Trạm Y tế đã tiến hành kiểm tra hai sạp kinh doanh giò chả do chị P.T.T. (sinh năm 1993) và bà P.T.H. (sinh năm 1970) làm chủ. Qua test nhanh tại chỗ, các mẫu giò lợn đang bày bán tại hai cơ sở này đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất. Ảnh: CAHN

Từ kết quả kiểm tra tại chợ, lực lượng chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc và xác định số hàng hóa trên do hộ kinh doanh Đ.V.H. (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) sản xuất và cung cấp.

Ngay sau đó, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Đ.V.H.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 28 kg bột màu trắng (17 kg đựng trong bao và 11 kg đựng trong xô) có dấu hiệu khả nghi. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tổng cộng 571 kg thành phẩm, bao gồm: 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn và 51 kg chả cốm cùng toàn bộ dụng cụ chế biến.

Bột màu trắng được kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: CAHN

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, cơ sở sản xuất của ông Đ.V.H. trước đó đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đến ngày 13/10/2026, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia công bố kết quả kiểm nghiệm, xác định các mẫu giò, chả lợn và chả cốm thu giữ tại cơ sở đều có chứa thành phần hàn the.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi và mức độ vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.