Bé gái 7 tuổi đi khám sức khỏe bất ngờ phát hiện dậy thì sớm

Bé gái 7 tuổi có dấu hiệu dậy thì sớm

Bé Trang, 7 tuổi, ngụ TP.HCM, cao 126 cm, nặng 24 kg. Gần đây, gia đình nhận thấy bé bắt đầu phát triển ngực, chiều cao tăng nhanh nên đưa trẻ đi khám sức khỏe tổng quát.

ThS.BSNT.CKI Hạp Tiến Lộc, chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy Trang có dấu hiệu tăng trưởng bất thường, nghi ngờ dậy thì sớm. Trẻ được chỉ định chụp X-quang tuổi xương, siêu âm tử cung - buồng trứng và thực hiện các xét nghiệm nội tiết để tìm nguyên nhân.

Bác sĩ siêu âm cho bệnh nhi để đánh giá sự phát triển của cơ quan sinh dục, hỗ trợ chẩn đoán dậy thì sớm.. Ảnh: BVCC

Kết quả cho thấy tuổi xương của Trang tương đương trẻ khoảng 9 tuổi, cao hơn hơn 2 tuổi so với tuổi thật. Điều này cho thấy hệ xương của trẻ đang phát triển nhanh hơn bình thường, làm tăng nguy cơ các đầu xương đóng sớm nếu không được điều trị.

Cơ quan sinh dục của trẻ cũng có những thay đổi phù hợp với giai đoạn dậy thì. Bác sĩ Lộc chẩn đoán Trang bị dậy thì sớm trung ương.

Do được phát hiện ngay khi mới bắt đầu dậy thì, trẻ được chỉ định điều trị bằng thuốc đồng vận GnRH kết hợp theo dõi định kỳ. Sau 6 tháng điều trị, các dấu hiệu dậy thì được kiểm soát, tốc độ trưởng thành của xương chậm lại, giúp trẻ có thêm cơ hội đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành.

Dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái

Theo bác sĩ Lộc, các dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái có thể gồm phát triển ngực, mọc lông mu hoặc lông nách, xuất hiện kinh nguyệt và tăng trưởng chiều cao nhanh hơn so với trẻ cùng tuổi.

Dậy thì sớm được chia thành hai nhóm là dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm ngoại biên. Trong đó, dậy thì sớm trung ương thường gặp nhất, xảy ra khi não bộ bắt đầu giải phóng hormone sớm, kích hoạt quá trình dậy thì bình thường nhưng diễn ra trước thời điểm thông thường.

Dậy thì sớm ngoại biên xảy ra khi hormone sinh dục được sản xuất từ tuyến thượng thận, buồng trứng hoặc tinh hoàn do khối u hay một số vấn đề sức khỏe khác, không xuất phát từ sự kích thích của não bộ.

Một số trường hợp dậy thì sớm có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Nếu mẹ hoặc chị gái của bé gái có kinh nguyệt sớm, trẻ có thể có nguy cơ dậy thì sớm hơn.

Trẻ dậy thì sớm cũng có thể cảm thấy bối rối, tự ti hoặc khác biệt so với bạn bè. Ban đầu, trẻ có thể cao hơn các bạn cùng tuổi nhưng do quá trình tăng trưởng kết thúc sớm, chiều cao cuối cùng có thể thấp hơn.

Dậy thì sớm ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Theo bác sĩ Lộc, việc phát hiện và can thiệp dậy thì sớm đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của trẻ. Khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện sớm, xương có thể trưởng thành nhanh hơn, làm giảm thời gian tăng trưởng chiều cao.

Phụ huynh nên đưa trẻ khám sức khỏe trước tuổi dậy thì để đánh giá các dấu hiệu phát triển. Khi nghi ngờ dậy thì sớm, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu đo nồng độ các hormone sinh dục như LH, FSH, chụp X-quang tuổi xương, siêu âm hoặc chụp MRI để tìm nguyên nhân khi cần thiết.

Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp theo dõi toàn diện quá trình tăng trưởng, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn như thiếu máu, thiếu sắt, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, nội tiết, tâm thần - vận động… Qua đó, trẻ có nền tảng sức khỏe tốt hơn trong quá trình phát triển.

Theo khuyến cáo của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ từ 3 tuổi trở lên nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Với trẻ tăng cân nhanh, béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh nội tiết, chuyển hóa, bác sĩ có thể chỉ định khám với tần suất dày hơn để theo dõi, tầm soát nguy cơ và can thiệp kịp thời.