Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi
GĐXH - Nhằm phát hiện sớm bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng, Hải Phòng triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh lý miễn phí.
Ngày 9/5, thành phố Hải Phòng triển khai đợt I khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh lý miễn phí cho người từ 60 tuổi trở lên. Chương trình nhằm phát hiện sớm bệnh mạn tính, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng.
Tại Trạm Y tế xã Tiên Lãng (Hải Phòng) sáng nay, 145 người cao tuổi trên địa bàn được khám miễn phí, ưu tiên các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cô đơn; người từ 80 tuổi trở lên và những người chưa từng được khám sức khỏe định kỳ.
Người tham gia được khám lâm sàng, đo điện tim, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm đường máu mao mạch, tư vấn và cấp phát thuốc bổ miễn phí... Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người cao tuổi bởi giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể chủ động tham gia mà không cần người thân đưa đón.
Bà Lưu Thị Mầu (70 tuổi, thôn Đông Cầu, xã Tiên Lãng) chia sẻ: "Tôi ít khi đi khám sức khỏe định kỳ, thường vài năm mới đi một lần. Hôm nay qua khám, bác sĩ phát hiện tôi có vấn đề sức khỏe và tư vấn lên bệnh viện khám chuyên sâu. Tôi rất phấn khởi vì được khám miễn phí, lại tự đi được mà không cần con cháu đưa đón".
Sau đợt khám, mỗi người cao tuổi được lập sổ theo dõi sức khỏe riêng. Trạm Y tế xã Tiên Lãng tổng hợp danh sách người mắc bệnh, các trường hợp có nguy cơ cao để theo dõi và quản lý bệnh mạn tính định kỳ tại địa phương. Song song đó, các tổ cộng tác viên sẽ đến tận hộ gia đình thăm hỏi, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng chống bệnh tật và nhắc nhở người dân duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.
Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi ở Tiên Lãng.
Thùy Dung
