Dân số và phát triển

Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Thứ bảy, 19:05 09/05/2026 | Dân số và phát triển

GĐXH - Nhằm phát hiện sớm bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng, Hải Phòng triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh lý miễn phí.

Ngày 9/5, thành phố Hải Phòng triển khai đợt I khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh lý miễn phí cho người từ 60 tuổi trở lên. Chương trình nhằm phát hiện sớm bệnh mạn tính, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ tại xã Tiên Lãng đã thu hút đông đảo người cao tuổi tới thăm khám.

Tại Trạm Y tế xã Tiên Lãng (Hải Phòng) sáng nay, 145 người cao tuổi trên địa bàn được khám miễn phí, ưu tiên các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cô đơn; người từ 80 tuổi trở lên và những người chưa từng được khám sức khỏe định kỳ.

Người tham gia được khám lâm sàng, đo điện tim, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm đường máu mao mạch, tư vấn và cấp phát thuốc bổ miễn phí... Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người cao tuổi bởi giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể chủ động tham gia mà không cần người thân đưa đón.

Bà Lưu Thị Mầu (70 tuổi, thôn Đông Cầu, xã Tiên Lãng) chia sẻ: "Tôi ít khi đi khám sức khỏe định kỳ, thường vài năm mới đi một lần. Hôm nay qua khám, bác sĩ phát hiện tôi có vấn đề sức khỏe và tư vấn lên bệnh viện khám chuyên sâu. Tôi rất phấn khởi vì được khám miễn phí, lại tự đi được mà không cần con cháu đưa đón".

Từ sáng sớm, người cao tuổi ở Tiên Lãng đã đến Trạm sẵn sàng cho đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí.

Người cao tuổi được chuyên gia y tế tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe.

Cộng tác viên dân số đến tận hộ gia đình thăm hỏi, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi trên địa bàn.

Sau đợt khám, mỗi người cao tuổi được lập sổ theo dõi sức khỏe riêng. Trạm Y tế xã Tiên Lãng tổng hợp danh sách người mắc bệnh, các trường hợp có nguy cơ cao để theo dõi và quản lý bệnh mạn tính định kỳ tại địa phương. Song song đó, các tổ cộng tác viên sẽ đến tận hộ gia đình thăm hỏi, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng chống bệnh tật và nhắc nhở người dân duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Thùy Dung



Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Nhiều phụ huynh vẫn tin rằng viêm nhiễm phụ khoa là chuyện của người lớn, nhưng thực tế, 'vùng kín' của trẻ em vốn rất non nớt và dễ bị tổn thương nếu không được chăm sóc đúng cách.

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện khối u ở vú sau khi sinh nhưng chủ quan không tái khám định kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh khiến bầu ngực biến dạng rõ rệt.

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Việc kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho NCT theo Nghị quyết số 49/2025 của HĐND TP Hải Phòng về chính sách hỗ trợ công tác dân số giai đoạn 2026 – 2030.

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù không có dấu hiệu bất thường, một phụ nữ 37 tuổi tại TP.HCM đã phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám phụ khoa định kỳ.

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5), Trạm Y tế phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) – căn bệnh di truyền nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu được tầm soát và phát hiện sớm.

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ các loại hạt trong giai đoạn đầu thai kỳ mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển vận động và nhận thức của trẻ.

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Một nam bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề do bị hai đai ốc kim loại siết chặt trong thời gian dài.

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Giai đoạn tiền mãn kinh thường được ví như một 'cơn bão' nội tiết mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đi qua. Chị em cần hiểu được nguyên nhân của sự bất ổn và các giải pháp tự nhiên để chung sống hòa bình.

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến mãn kinh, một bước ngoặt sinh lý quan trọng trong cuộc đời của một người phụ nữ. Vậy đâu là những dấu hiệu dự báo giai đoạn chuyển tiếp này sắp kết thúc?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng ở mắt.

Dân số và phát triển

GĐXH - Dù không có dấu hiệu bất thường, một phụ nữ 37 tuổi tại TP.HCM đã phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám phụ khoa định kỳ.

Dân số và phát triển
Dân số và phát triển
Dân số và phát triển
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

