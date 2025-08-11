Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Shark Bình và Phương Oanh ngày càng minh chứng được sự bền chặt khi tình yêu của họ luôn được thổ lộ một cách đơn giản mỗi ngày.

Mới đây, Shark Bình hân hoan khoe mâm cơm của vợ trẻ Phương Oanh. Anh dí dỏm cho biết món “rồng xanh búi tó” ăn kèm với “lão Trư tẩm hành”. Hóa ra chẳng phải món gì sang chảnh mà là rau muống luộc được cuộn lại, cùng với thịt rang cháy cạnh rắc hành lá, có thêm sấu dầm, nước mắm ớt và bát nước canh chua chua thanh mát.

Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa rau muống trông khác lạ. Nhiều người nhận xét "Món ăn tuy dân dã đời thường nhưng qua con mắt của người yêu nhiều lại sang chảnh đến vậy”. Có người lại bày tỏ là: “Vẽ chuyện, rau muống luộc thì ngon nhất là luộc rau chín tới, màu xanh mướt mà chứ thâm xì ra rồi còn vọc vầy cuộn cuộn nhìn lục cục chả ra làm sao!”

Nhưng người tinh tế sẽ nhận ra đây là cách ăn rau muống của người Hà Nội xưa. Cách ăn đúng phong cách thanh lịch của người Hà Nội xưa.

Có lẽ trong danh mục ẩm thực, rau muống luộc là món ăn có mặt lâu đời nhất trên mâm cơm của người Hà Nội. Kể từ thuở tem phiếu phân phối, thực phẩm khan hiếm, đến thời đồ ăn thức uống ê hề như hôm nay, rau muống vẫn chưa lúc nào vắng bóng. Trong ảnh là một mâm cơm của người Hà Nội gốc với đĩa rau muống cuộn tròn.

Thông thường rau muống sau khi luộc xong, được vớt ra đĩa, khi nào ăn, có thể gắp vài cọng rau rồi chấm với nước mắm pha tỏi ớt. Để rau không bị rối vào nhau khi gắp, lúc luộc người Hà Nội xưa vớt rau từ từ, vớt từng ít một. Không nên vớt cả nồi rau lên một lúc rau rất dễ rối vào, khi ăn cực khó gắp. Cũng chính vì khó lấy rau lúc gắp, chấm nước chấm xong, nên nhiều người còn gặp tình trạng rau dài làm rơi rớt mắm ra ngoài. Do đó hình thành nên kiểu ăn cầu kỳ, kiểu cách như bày rau muống theo cuộn tròn.

Nhìn vào trông rất cầu kỳ khiến nhiều người nghĩ sẽ mất thời gian. Tuy nhiên đây lại là món ăn mà một đứa trẻ có thể làm được và đứa trẻ ấy cũng chỉ mất có 10 phút là xong một đĩa rau.

Kinh nghiệm xưa để lại là để cuộn rau luộc dễ, chú ý lúc rửa, luộc cố gắng giữ các nhánh rau theo 1 chiều, thì lúc gắp ngọn rau lên cuộn rất nhanh. Nếu để lung tung tách ngọn rau là thì sẽ rất lâu.

Ngoài ra, để luộc rau muống cuộn và cuộn kiểu này cần có kỹ thuật. Đó là lúc nhặt rau không nhặt quá ngắn, nên để ngọn dài. Nếu để ngọn rau quá ngắn sẽ khó cuộn. Đặc biệt lúc luộc rau, để nước thật sôi rồi cho vào một ít muối và chút bột ngọt rồi mới cho rau vào. Phải để nước sôi lửa to giúp cho rau được xanh. Khi rau chín tới thì vớt ra ngay. Không để rau luộc bị mềm quá hoặc cứng cũng sẽ rất khó cuộn. Ngoài ra, khi luộc xong nên chần qua bát nước lạnh để rau xanh, đẹp lúc cuộn mới bắt mắt.

Bày rau theo cách này thực sự mỗi lần gắp sẽ rất gọn gàng, nhanh, chấm rau cũng rất dễ (Ảnh: Vũ Thu Hương).

Cách cuộn đơn giản nhất là nhặt khoảng 2 cọng rau rồi cuộn canh đôi đũa cho tròn lại. Lúc cuộn nên cuộn hơi chặt một chút để không bị bung nhưng cũng không nên chặt quá vì khi nhai bạn sẽ có cảm giác rau bị cứng và khó nuốt. Sau khi cuộn nhẹ nhàng xếp vào đĩa. Lúc thưởng thức, gắp nhẹ một cuộn rau rồi chấm và ăn thôi.

Các cuộn rau không nên lỏng quá cũng đừng chặt quá. Chặt quá nhai rau có cảm giác bị cứng và khó nuốt (Ảnh Vũ Thu Hương).

Để có được đĩa rau muống luộc như cách ăn của người Hà Nội xưa, bạn cũng có thể làm được như vậy, nhờ hướng dẫn dưới đây:

Luộc rau muống cuộn kiểu Hà Nội xưa

Khi nhặt rau, hãy để nguyên rau theo hướng như bó rau lúc chưa nhặt và rửa rau cũng theo cách thức ấy.

Lúc luộc rau cứ thế cho cả vào luộc, để nguyên vị trí để khi vớt rau dễ dàng cuộn rau hơn.

Muốn rau xanh, khi luộc nên mở nắp.





Lúc rau nguội, chọn vài cuộng và cuộn lại như hình rồi bày lên đĩa.

Cuối cùng có một đĩa rau thật đẹp, thẩm mỹ và dễ ăn.