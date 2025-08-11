Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Thứ hai, 11:01 11/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 1.

Shark Bình và Phương Oanh ngày càng minh chứng được sự bền chặt khi tình yêu của họ luôn được thổ lộ một cách đơn giản mỗi ngày.

Mới đây, Shark Bình hân hoan khoe mâm cơm của vợ trẻ Phương Oanh. Anh dí dỏm cho biết món “rồng xanh búi tó” ăn kèm với “lão Trư tẩm hành”. Hóa ra chẳng phải món gì sang chảnh mà là rau muống luộc được cuộn lại, cùng với thịt rang cháy cạnh rắc hành lá, có thêm sấu dầm, nước mắm ớt và bát nước canh chua chua thanh mát.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 2.

Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa rau muống trông khác lạ. Nhiều người nhận xét "Món ăn tuy dân dã đời thường nhưng qua con mắt của người yêu nhiều lại sang chảnh đến vậy”. Có người lại bày tỏ là: “Vẽ chuyện, rau muống luộc thì ngon nhất là luộc rau chín tới, màu xanh mướt mà chứ thâm xì ra rồi còn vọc vầy cuộn cuộn nhìn lục cục chả ra làm sao!”

Nhưng người tinh tế sẽ nhận ra đây là cách ăn rau muống của người Hà Nội xưa. Cách ăn đúng phong cách thanh lịch của người Hà Nội xưa.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 3.

Có lẽ trong danh mục ẩm thực, rau muống luộc là món ăn có mặt lâu đời nhất trên mâm cơm của người Hà Nội. Kể từ thuở tem phiếu phân phối, thực phẩm khan hiếm, đến thời đồ ăn thức uống ê hề như hôm nay, rau muống vẫn chưa lúc nào vắng bóng. Trong ảnh là một mâm cơm của người Hà Nội gốc với đĩa rau muống cuộn tròn.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 4.

Thông thường rau muống sau khi luộc xong, được vớt ra đĩa, khi nào ăn, có thể gắp vài cọng rau rồi chấm với nước mắm pha tỏi ớt. Để rau không bị rối vào nhau khi gắp, lúc luộc người Hà Nội xưa vớt rau từ từ, vớt từng ít một. Không nên vớt cả nồi rau lên một lúc rau rất dễ rối vào, khi ăn cực khó gắp. Cũng chính vì khó lấy rau lúc gắp, chấm nước chấm xong, nên nhiều người còn gặp tình trạng rau dài làm rơi rớt mắm ra ngoài. Do đó hình thành nên kiểu ăn cầu kỳ, kiểu cách như bày rau muống theo cuộn tròn.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 5.

Nhìn vào trông rất cầu kỳ khiến nhiều người nghĩ sẽ mất thời gian. Tuy nhiên đây lại là món ăn mà một đứa trẻ có thể làm được và đứa trẻ ấy cũng chỉ mất có 10 phút là xong một đĩa rau.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 6.

Kinh nghiệm xưa để lại là để cuộn rau luộc dễ, chú ý lúc rửa, luộc cố gắng giữ các nhánh rau theo 1 chiều, thì lúc gắp ngọn rau lên cuộn rất nhanh. Nếu để lung tung tách ngọn rau là thì sẽ rất lâu.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 7.

Ngoài ra, để luộc rau muống cuộn và cuộn kiểu này cần có kỹ thuật. Đó là lúc nhặt rau không nhặt quá ngắn, nên để ngọn dài. Nếu để ngọn rau quá ngắn sẽ khó cuộn. Đặc biệt lúc luộc rau, để nước thật sôi rồi cho vào một ít muối và chút bột ngọt rồi mới cho rau vào. Phải để nước sôi lửa to giúp cho rau được xanh. Khi rau chín tới thì vớt ra ngay. Không để rau luộc bị mềm quá hoặc cứng cũng sẽ rất khó cuộn. Ngoài ra, khi luộc xong nên chần qua bát nước lạnh để rau xanh, đẹp lúc cuộn mới bắt mắt.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 8.

Bày rau theo cách này thực sự mỗi lần gắp sẽ rất gọn gàng, nhanh, chấm rau cũng rất dễ (Ảnh: Vũ Thu Hương).

Cách cuộn đơn giản nhất là nhặt khoảng 2 cọng rau rồi cuộn canh đôi đũa cho tròn lại. Lúc cuộn nên cuộn hơi chặt một chút để không bị bung nhưng cũng không nên chặt quá vì khi nhai bạn sẽ có cảm giác rau bị cứng và khó nuốt. Sau khi cuộn nhẹ nhàng xếp vào đĩa. Lúc thưởng thức, gắp nhẹ một cuộn rau rồi chấm và ăn thôi.

 

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 9.

Các cuộn rau không nên lỏng quá cũng đừng chặt quá. Chặt quá nhai rau có cảm giác bị cứng và khó nuốt (Ảnh Vũ Thu Hương).

Để có được đĩa rau muống luộc như cách ăn của người Hà Nội xưa, bạn cũng có thể làm được như vậy, nhờ hướng dẫn dưới đây:

Luộc rau muống cuộn kiểu Hà Nội xưa

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 10.

Khi nhặt rau, hãy để nguyên rau theo hướng như bó rau lúc chưa nhặt và rửa rau cũng theo cách thức ấy.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 11.

Lúc luộc rau cứ thế cho cả vào luộc, để nguyên vị trí để khi vớt rau dễ dàng cuộn rau hơn.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 12.

Muốn rau xanh, khi luộc nên mở nắp.


    • Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 13.

    Lúc rau nguội, chọn vài cuộng và cuộn lại như hình rồi bày lên đĩa.

    Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'- Ảnh 14.

    Cuối cùng có một đĩa rau thật đẹp, thẩm mỹ và dễ ăn.

    Lưu ý:

    • Nước luộc rau có thể cho vài quả sấu vào đun lên hoặc để nguội vắt chanh làm canh sẽ rất thanh mát đưa cơm.

    • Khi luộc rau muống rau xanh nên cho muối, muối nở vào với mục đích tăng nồng độ kiềm trong nước để rau không bị sẫm màu vì axit.

    • Rau luộc chín tới để giòn, vớt ra thêm chút dầu ăn sẽ giúp rau bóng đẹp.

    • Công đoạn luộc để đảm bảo rau giữ được màu xanh cần chuẩn bị sẵn sàng: nồi đủ lớn và một thau nước đá.

    • Chọn nguyên liệu: Lựa rau muống thân thon, dài ngọn nhỏ và lá màu xanh tươi không sẫm là rau muống còn non, ăn giòn. Tránh chọn rau có mặt lá bóng mướt, màu xanh đậm vì thường dùng nhiều phân bón.

    Về nước chấm rau: Bạn trộn nước mắm, đường, chanh theo tỉ lệ 1:1:1, nhẹ nhàng khuấy đều cho hoà quyện với nhau rồi thêm tỏi ớt băm vào sau cùng để nổi lên đẹp mắt.
    Phương Nghi (t/h)
    Bình luận
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn

    Thông báo

    Bạn đã gửi thành công.

    Cùng chuyên mục

    5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

    5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

    Ăn - 27 phút trước

    Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi một số loại rau củ khi phơi khô vẫn có hương vị tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn lúc còn tươi.

    Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắm

    Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắm

    Ăn - 5 giờ trước

    Giữa mùa trám nếp chín rộ, mẹ đảm Nghệ An đã gây bão mạng với công thức trám nếp ngâm mắm nhĩ, món ăn dân dã nhưng ai nếm thử một lần cũng nhớ mãi.

    Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

    Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

    Ăn - 6 giờ trước

    GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.

    Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngon

    Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngon

    Ăn - 23 giờ trước

    Hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này!

    7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

    7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

    Ăn - 1 ngày trước

    GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.

    Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'

    Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'

    Ăn - 1 ngày trước

    Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".

    Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

    Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngon

    Ăn - 1 ngày trước

    GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.

    Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giản

    Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giản

    Ăn - 1 ngày trước

    Gà hầm sả là món ăn dễ nấu, đầy đủ dinh dưỡng rất tốt để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.

    Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biết

    Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biết

    Ăn - 1 ngày trước

    GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.

    Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường

    Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường

    Ăn - 2 ngày trước

    GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.

    Xem nhiều

    Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

    Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

    Ăn

    GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

    5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

    5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

    Ăn
    Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

    Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

    Ăn
    Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

    Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

    Ăn
    Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

    Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

    Ăn

    CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

    Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
    Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
    Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
    Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
    ® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
    Xã hội
    Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
    Gia đình
    Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
    Sống khỏe
    Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
    Giải trí
    Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
    Multimedia
    Emagazine Video Podcast Infographic
    Sản phẩm - Dịch vụ
    Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
    Ăn
    Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
    Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
    Đẹp
    Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
    Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
    Vòng tay nhân ái
    Cảnh ngộ Kết chuyển
    Bốn phương
    Tiêu điểm Chuyện đó đây

    Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
    Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
    Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
    Đường dây nóng: 0931.965.967
    Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

    Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

    Hotline:
    Email: giadinh@admicro.vn
    Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Tòa soạn Quảng cáo
    Top