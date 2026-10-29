Phương Oanh ở tuổi 37 tận hưởng cuộc sống bên cặp song sinh đáng yêu

Với nhiều người, nấu ăn là công việc lặp lại mỗi ngày. Nhưng đó lại là sở thích của Phương Oanh, trong một lần gặp gỡ cuối năm với báo chí, Phương Oanh chia sẻ đây là khoảng thời gian để thư giãn, tập trung vào điều mình yêu thích và tạm gác những bộn bề bên ngoài. Những video của Phương Oanh cho thấy cô đang duy trì một hoạt động riêng bên cạnh việc chăm sóc các con.