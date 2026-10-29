Phương Oanh ở tuổi 37 tận hưởng cuộc sống bên cặp song sinh đáng yêu

Nhĩ Khang kinh điển màn ảnh: Giải nghệ bỏ phố về quê, trở thành tỷ phú nhà nôngThế giới showbiz -
Trở thành ngôi sao đình đám sau phim "Hoàn Châu cách cách", nam diễn viên này quyết định lựa chọn cuộc sống mới vì vướng nhiều ồn ào.
Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.
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Trở thành ngôi sao đình đám sau phim "Hoàn Châu cách cách", nam diễn viên này quyết định lựa chọn cuộc sống mới vì vướng nhiều ồn ào.
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