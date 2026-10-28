Phạm Quỳnh Anh và 3 con gây chú ý ở Thượng Hải
GĐXH - Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng 3 con gái đi Thượng Hải. Điều khiến fan chú ý là cả 3 giống mẹ như đúc, đặc biệt ái nữ đầu lòng ở tuổi 14 sở hữu sắc vóc xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ.
Bé út Tuệ Nhi (tên tiếng Anh là Zoey), sinh tháng 7.2022, là trái ngọt trong mối quan hệ hiện tại của Phạm Quỳnh Anh.
Về phía Phạm Quỳnh Anh, bước qua tuổi 40, không chỉ giữ được phong độ nhan sắc mà còn ngày càng khẳng định dấu ấn thời trang riêng: đơn giản, nữ tính nhưng vẫn quyến rũ và hiện đại.
Điều thú vị là cùng một item quen thuộc, cô biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, năng động đến quyến rũ.
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