Phạm Quỳnh Anh và 3 con gây chú ý ở Thượng Hải

Thứ tư, 13:00 28/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng 3 con gái đi Thượng Hải. Điều khiến fan chú ý là cả 3 giống mẹ như đúc, đặc biệt ái nữ đầu lòng ở tuổi 14 sở hữu sắc vóc xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ.

3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 1.Tin sao 24/8: Phạm Quỳnh Anh gây ấn tượng ở tuổi 42, Jennifer Phạm trải nghiệm một tuần tại Ladakh

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm có chuyến hành hương kết hợp du lịch một tuần tại Ladakh (Ấn Độ), trong khi đó Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 42 gây ấn tượng với mái tóc ngắn.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải loạt ảnh cùng 3 con gái: Tuệ Lâm, Tuệ An và Tuệ Nhi đi du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc. Giọng ca "Không đau vì quá đau" gây bất ngờ vì ngoại hình trẻ trung ở tuổi 42.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 2.

3 con của giọng ca 8X thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trong đó, con gái đầu lòng Tuệ Lâm, sinh năm 2012 (con chung với đạo diễn Quang Huy) gây chú ý với vóc dáng cao ráo, xinh đẹp. 

3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 1.

Con gái thứ hai Tuệ An, sinh năm 2017, có vẻ ngoài đáng yêu, thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ.

3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 2.
3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 3.

Bé út Tuệ Nhi (tên tiếng Anh là Zoey), sinh tháng 7.2022, là trái ngọt trong mối quan hệ hiện tại của Phạm Quỳnh Anh.

3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 4.

Tuệ Lâm ở tuổi 14 cao khoảng 1m65, đã vượt chiều cao của mẹ.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 5.

Cô bé còn bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật như nhảy, hát và chơi đàn. Tuy nhiên Phạm Quỳnh Anh không đặt áp lực hay ép buộc con phải theo đuổi con đường nghệ thuật.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 6.

Dù có ba con gái ở những độ tuổi khác nhau, nữ ca sĩ luôn dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con và thường đưa cả ba đi du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc gia đình.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 7.
Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 8.

Về phía Phạm Quỳnh Anh, bước qua tuổi 40, không chỉ giữ được phong độ nhan sắc mà còn ngày càng khẳng định dấu ấn thời trang riêng: đơn giản, nữ tính nhưng vẫn quyến rũ và hiện đại.

3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 5.
3 con gái nhà Phạm Quỳnh Anh gây chú ý ở Thượng Hải - Ảnh 6.

Điều thú vị là cùng một item quen thuộc, cô biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, năng động đến quyến rũ.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái gây chú ý tại Thượng Hải trong chuyến du lịch 2026 - Ảnh 10.

"Bà mẹ 3 con" Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 42.

 

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