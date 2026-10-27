Gia đình H'Hen Niê leo núi ở Cộng hòa Czech, xúc động khi bố lần đầu chạm tay vào tuyết

Ngoài trải nghiệm tại Adršpach, chuyến đi còn mang đến một khoảnh khắc đặc biệt cho bố H'Hen Niê. Tại một điểm dừng khác trong hành trình châu Âu, ông lần đầu được tận tay cầm tuyết. Chứng kiến niềm vui của bố, H'Hen Niê xúc động: “Niềm ao ước của mình là cho ba mẹ được thấy tuyết. Nay đã tới rồi, nhìn ba háo hức nắm được tuyết, vui quá cả nhà ơi!”."Ba tung lên, y chang lần đầu mình được thấy tuyết", cô cho biết thêm.

