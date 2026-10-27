Gia đình H'Hen Niê leo núi ở Cộng hòa Czech, xúc động khi bố lần đầu chạm tay vào tuyết
GĐXH - H'Hen Niê và chồng lần thứ 2 trải nghiệm leo núi tại Công viên địa chất Adršpach. Trong lần trở lại này, cô xúc động khi đã đưa con gái và bố đẻ tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên.
H'Hen Niê kể con gái lắng nghe mẹ giới thiệu về những địa điểm đi qua rồi bật cười thích thú. Phản ứng hào hứng của cô bé khiến người đẹp muốn đưa con trải nghiệm thêm nhiều vùng đất mới.
Mẹ H'Hen Niê không tham gia chặng leo núi vì e ngại độ cao và cân nhắc tình trạng sức khỏe. Bà nghỉ tại khu vực chân núi, chờ chồng cùng các con, cháu hoàn thành chuyến tham quan. “Bà ngoại sợ leo núi, sức khỏe cũng không phù hợp nên nghỉ ngơi ở chân núi, chờ mấy ông cháu quay lại”, nàng hậu cho biết.
Ngoài trải nghiệm tại Adršpach, chuyến đi còn mang đến một khoảnh khắc đặc biệt cho bố H'Hen Niê. Tại một điểm dừng khác trong hành trình châu Âu, ông lần đầu được tận tay cầm tuyết. Chứng kiến niềm vui của bố, H'Hen Niê xúc động: “Niềm ao ước của mình là cho ba mẹ được thấy tuyết. Nay đã tới rồi, nhìn ba háo hức nắm được tuyết, vui quá cả nhà ơi!”."Ba tung lên, y chang lần đầu mình được thấy tuyết", cô cho biết thêm.
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