Hình ảnh hoài niệm 30 năm của Lý Hải và Thanh Thảo gây sốt mạng xã hội

Tuổi 58 của Lý Hải GĐXH - Lý Hải vừa đón sinh nhật tuổi 58 bên bà xã Minh Hà và 4 con. Những món quà tự tay con cái làm khiến anh xúc động.

Mới đây, Lý Hải và Thanh Thảo cùng đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chụp chung từ gần 30 năm trước, gợi nhớ thời điểm cả hai còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu ca nhạc.

Bài đăng gồm 7 hình ảnh, ghi lại diện mạo của hai nghệ sĩ thời trẻ. Trong ảnh, Lý Hải xuất hiện với áo sáng màu, kiểu tóc ngắn rẽ ngôi đặc trưng của một thời, còn Thanh Thảo diện sơ mi kẻ caro, quần jean xanh và mái tóc dài uốn nhẹ. Phong cách ăn mặc giản dị, đậm dấu ấn thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khiến bộ ảnh mang màu sắc hoài niệm.

Điều khiến loạt ảnh thu hút sự chú ý không chỉ là diện mạo khác biệt của Lý Hải và Thanh Thảo so với hiện tại, mà còn là ký ức về giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển sôi động. Khi ấy, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt.

Lý Hải và Thanh Thảo trong loạt ảnh chụp năm 1997, thời điểm cả hai thường xuyên hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc.

Chia sẻ những bức ảnh, Lý Hải hài hước viết: "Lý Hải và ca sĩ Thanh Thảo của 'ngày hôm qua'. Đố cả nhà đoán thử năm nào nha? Từ xưa chị Thảo đã bắt trend thời trang tomboy, thời đó không biết có cái tên thời trang này chưa nữa".

Thanh Thảo cũng không giấu được sự hoài niệm khi nhìn lại những hình ảnh thời mới vào nghề. Cô nhớ về giai đoạn cả hai thường xuyên đồng hành trên sân khấu, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc chung và được khán giả đón nhận. "Lâu lâu nhìn lại hình ảnh ngày xưa của anh Lý Hải và Thảo thấy nhớ ghê! Hồi đó, hai anh em chạy show khắp nơi, ra album nào cũng được khán giả yêu thích", cô viết.

Phong cách ăn mặc giản dị, đậm dấu ấn thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khiến bộ ảnh mang màu sắc hoài niệm.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại hình ảnh thời trẻ của Lý Hải và Thanh Thảo. Một số người dành lời khen cho ngoại hình trẻ trung, phong cách thời trang cá tính của hai nghệ sĩ, đặc biệt là mái tóc và cách phối đồ của Thanh Thảo. Không ít người bày tỏ mong muốn được thấy cả hai tái hợp trên sân khấu.

Lý Hải và Thanh Thảo từng là cặp song ca quen thuộc với khán giả vào cuối thập niên 1990. Cả hai có cơ hội hợp tác khi được mời thực hiện các album băng cassette, sau đó tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án âm nhạc. Những ca khúc như Giã từ em, Mưa nắng cuộc tình, Nhớ kỷ niệm chúng ta từng gắn liền với tên tuổi của bộ đôi.

Sau gần ba thập niên, Lý Hải và Thanh Thảo đều có những thay đổi đáng kể trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Thanh Thảo tiếp tục gắn bó với âm nhạc, trong khi Lý Hải chuyển hướng sang điện ảnh và gặt hái thành công với thương hiệu phim "Lật mặt".

Thanh Thảo, sinh năm 1977, được khán giả biết đến với biệt danh "búp bê", nổi tiếng qua các ca khúc: Búp bê con trai, Ôi tình yêu... Những năm gần đây, nữ ca sĩ chủ yếu sinh sống tại Mỹ cùng gia đình, đồng thời duy trì hoạt động ca hát, biểu diễn.







