[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình?

Thứ ba, 19:05 02/12/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngoại tình – câu chuyện mà chúng ta nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống hiện đại, nhưng dường như để vượt qua khi nó không may xảy ra với chính mình, thì ai cũng sẽ rơi vào sự hỗn loạn về cảm xúc. Khi niềm tin đã rạn nứt, trái tim bị tổn thương, mỗi người đứng trước một ngã rẽ: ra đi để giữ gìn lòng tự trọng hay ở lại để cứu vãn một mối tình? Tha thứ với nhiều người là bao dung, với người khác lại là tự làm mình khổ. Nhưng liệu có một câu trả lời nào đúng cho tất cả? Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay cùng những thông điệp từ Nhà văn Hoàng Anh Tú.

Việt Hồng

