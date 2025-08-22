Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025

Chiều 22/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2025 vào các ngành của Trường, chi tiết như sau:

So với năm 2024, điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2025 của Đại học Y Dược có sự thay đổi. Điểm chuẩn của ngành Y khoa tăng 0,18 điểm so với năm ngoái (27,15). Điểm chuẩn của các ngành còn lại đều giảm so với năm ngoái. Trong đó, ngành Điều dưỡng giảm nhiều nhất 5,49 điểm (năm 2024 là 24,49 điểm). Các ngành khác giảm từ 2-4 điểm.

Các thầy cô chào đón tân sinh viên làm thủ tục nhập học Trường Đại học Y Dược năm 2024. Ảnh: PV

Chỉ dẫn các thủ tục nhập học cho tân sinh viên nhập học Trường Đại học Y Dược năm 2024. Ảnh: PV



