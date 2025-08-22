Mới nhất
Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025

Thứ sáu, 16:46 22/08/2025 | Giáo dục
GĐXH - Điểm chuẩn của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 lấy ở mức từ 19 đến 27,43 điểm. Ngành Y khoa là ngành cao điểm nhất.

Chiều 22/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2025 vào các ngành của Trường, chi tiết như sau:

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025 - Ảnh 1.

So với năm 2024, điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2025 của Đại học Y Dược có sự thay đổi. Điểm chuẩn của ngành Y khoa tăng 0,18 điểm so với năm ngoái (27,15). Điểm chuẩn của các ngành còn lại đều giảm so với năm ngoái. Trong đó, ngành Điều dưỡng giảm nhiều nhất 5,49 điểm (năm 2024 là 24,49 điểm). Các ngành khác giảm từ 2-4 điểm.

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025 - Ảnh 2.

Các thầy cô chào đón tân sinh viên làm thủ tục nhập học Trường Đại học Y Dược năm 2024. Ảnh: PV

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025 - Ảnh 3.

Chỉ dẫn các thủ tục nhập học cho tân sinh viên nhập học Trường Đại học Y Dược năm 2024. Ảnh: PV


Hà Anh
Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào các chương trình đào tạo năm 2025. Mức điểm chuẩn cao nhất là 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 22/8, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025. Ngành Công nghệ thông tin cao nhất 28,19 điểm.

Chọn ngành học này, thí sinh yên tâm học hành không phải lo nghĩ đến học phí

Chọn ngành học này, thí sinh yên tâm học hành không phải lo nghĩ đến học phí

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, nhiều ngành học thí sinh sẽ được miễn học phí theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 từ chiều nay (22/8).

Điểm chuẩn đại học nhiều biến động khi thêm 4 lần lọc ảo, có thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng

Điểm chuẩn đại học nhiều biến động khi thêm 4 lần lọc ảo, có thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng

Giáo dục - 1 ngày trước

Số lượng nguyện vọng đăng ký đại học “khủng”, tỷ lệ ảo trong tuyển sinh đại học 2025 quá lớn, Bộ GD-ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo trước khi các trường công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn nhiều trường dự kiến trước đó ít nhiều có sự thay đổi.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi đến các trường đại học liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, khép lại năm 2025 với ‘cú đúp’ huy chương Vàng tại cả đấu trường quốc tế và châu Á.

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục
Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục
Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Giáo dục

