Một bát phở nóng hổi với nước dùng trong, bánh phở mềm, thịt bò hoặc thịt gà thơm ngọt vốn đã đủ hấp dẫn. Thế nhưng, với nhiều người, bát phở chỉ thực sự trọn vị khi có thêm vài giọt chanh tươi.

Có người vừa nhận bát phở đã tìm miếng chanh để vắt, người khác lại nếm thử nước dùng trước rồi mới quyết định có thêm hay không. Một thói quen nhỏ nhưng lại tạo nên sự khác biệt đáng kể trong cảm nhận món ăn.

Vậy vì sao chanh lại thường được dùng cùng phở? Ngoài việc tạo vị chua, loại quả quen thuộc này còn có những tác dụng thú vị đối với hương vị món ăn.

Vắt chanh vào bát phở nóng không chỉ tạo vị chua thanh mà còn giúp giải phóng tinh dầu từ vỏ chanh, làm dậy hương nước dùng và cân bằng độ béo. Ảnh minh họa.

Vị chua của chanh giúp cân bằng vị béo và đậm đà của nước dùng

Đây là lý do dễ nhận thấy nhất khi vắt chanh vào bát phở.

Nước dùng phở thường được ninh từ xương bò, xương gà, kết hợp với thịt, hành nướng, gừng nướng và các loại gia vị. Quá trình ninh lâu giúp nước dùng có vị ngọt tự nhiên, đậm đà, đôi khi có độ béo nhất định từ phần mỡ và chất béo tiết ra trong quá trình chế biến.

Khi ăn một bát phở nóng, đặc biệt là phở bò có nước dùng béo, người ăn có thể cảm thấy vị đậm kéo dài trong khoang miệng. Lúc này, một chút nước cốt chanh bổ sung vị chua sẽ tạo ra sự tương phản, giúp tổng thể hương vị trở nên hài hòa hơn.

Chanh chứa axit citric, loại axit hữu cơ tạo nên vị chua đặc trưng của các loại quả họ cam quýt. Khi được thêm vào nước dùng, vị chua này giúp giảm cảm giác ngấy do chất béo, đồng thời làm nổi bật sự tương phản giữa vị chua thanh và vị ngọt đậm của nước xương.

Theo các tài liệu về khoa học cảm quan thực phẩm, vị chua là một trong những yếu tố quan trọng giúp điều chỉnh và cân bằng cảm nhận hương vị. Khi được sử dụng với lượng phù hợp, nó có thể khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn thay vì chỉ đơn thuần bổ sung một vị mới.

Đó cũng là lý do nhiều người cảm thấy bát phở sau khi vắt một chút chanh có vẻ thanh hơn, không còn cảm giác quá béo hay đậm vị như lúc đầu.

Chanh giúp đánh thức vị giác, khiến bát phở có cảm giác ngon miệng hơn

Một điều thú vị là vị chua không chỉ tạo ra cảm giác chua đơn thuần mà còn có thể khiến người ăn cảm nhận những thành phần hương vị khác rõ nét hơn.

Khi nếm một thìa nước dùng có thêm chút chanh, vị chua kích thích các thụ thể cảm nhận vị chua trên lưỡi. Cảm giác này tạo nên sự thay đổi trong trải nghiệm ăn uống, khiến nước dùng không còn đơn điệu ở vị ngọt và vị mặn.

Chẳng hạn, với một bát phở bò có nước dùng được ninh kỹ, vị ngọt từ xương, thịt cùng gia vị có thể khá đậm. Khi thêm một chút chanh, sự đối lập giữa vị chua và vị ngọt khiến người ăn cảm nhận món ăn có chiều sâu hơn.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng chanh không làm tăng vị ngọt thực sự của nước dùng. Đây chủ yếu là sự thay đổi trong cảm nhận tổng thể khi các vị kết hợp với nhau.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Food Quality and Preference năm 2026, axit citric tạo cảm giác chua và se rõ rệt trong các thử nghiệm cảm quan. Mức độ yêu thích vị chua cũng khác nhau giữa từng nhóm người, giải thích vì sao có người thích vắt nhiều chanh trong khi người khác chỉ cần vài giọt.

Không chỉ có vị chua, chanh còn góp phần tạo hương thơm cho bát phở

Nếu để ý, khi cắt hoặc vắt một miếng chanh tươi, chúng ta thường cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của vỏ chanh.

Đó là bởi phần vỏ chứa các túi tinh dầu với nhiều hợp chất thơm dễ bay hơi. Khi bóp miếng chanh, một phần tinh dầu từ vỏ có thể được giải phóng, tạo nên mùi hương tươi mát đặc trưng của các loại quả họ cam quýt.

Khi ăn phở, mùi thơm này kết hợp với hương của nước dùng, thịt, hành lá, rau mùi và các loại rau thơm ăn kèm, tạo nên trải nghiệm cảm quan phong phú hơn.

Điều đáng chú ý là cảm nhận hương vị của con người không chỉ đến từ lưỡi mà còn phụ thuộc rất nhiều vào khứu giác.

Trong quá trình nhai và thưởng thức thức ăn, các phân tử hương thơm có thể đi từ khoang miệng lên vùng khứu giác qua đường sau mũi. Não bộ kết hợp thông tin từ vị giác và khứu giác để hình thành cảm nhận chung về hương vị món ăn.

Vì thế, một chút hương chanh tươi có thể khiến người ăn cảm thấy bát phở thơm và thanh hơn, ngay cả khi lượng nước cốt chanh được thêm vào không nhiều.

Theo nghiên cứu về cảm nhận thực phẩm đăng trên Journal of Culinary Science & Technology, mùi hương có thể tương tác với cảm nhận vị giác, làm thay đổi cách con người cảm nhận vị ngọt, chua và các vị khác trong thức ăn.

Thói quen vắt chanh vào phở còn gắn với cách thưởng thức ẩm thực của người Việt

Phở không chỉ là món ăn mà còn là một trải nghiệm ẩm thực có nhiều cách thưởng thức khác nhau.

Tùy vùng miền, quán ăn và khẩu vị cá nhân, bát phở có thể được ăn kèm với chanh, giấm tỏi, ớt tươi, tương ớt, rau thơm hoặc giá đỗ.

Ở một số nơi, người ăn thích vị chua thanh của chanh để làm dịu độ béo của nước dùng. Trong khi đó, có những quán phở bò truyền thống ở Hà Nội thường phục vụ giấm tỏi thay vì chanh. Phở gà lại thường được nhiều người kết hợp với chanh tươi để tạo cảm giác thanh nhẹ.

Theo hướng dẫn thưởng thức phở của Michelin Guide, chanh là một trong những thành phần ăn kèm giúp bổ sung vị chua và hương cam quýt, tạo sự cân bằng với vị đậm đà của nước dùng. Tuy nhiên, cách sử dụng gia vị cũng có sự khác biệt giữa các vùng và từng loại phở.

Điều này cho thấy không có một công thức cố định cho việc ăn phở. Có người thích giữ nguyên hương vị ban đầu của nước dùng, có người lại muốn điều chỉnh theo khẩu vị bằng một chút chanh, ớt hoặc giấm.

Thói quen vắt chanh vì thế cũng trở thành một phần trong văn hóa thưởng thức món ăn của nhiều người Việt.

Vắt chanh vào phở thế nào để ngon mà không làm mất vị nước dùng?

Dù chanh có thể giúp bát phở ngon miệng hơn, không có nghĩa là càng vắt nhiều càng tốt.

Nước dùng phở ngon thường có sự cân bằng giữa vị ngọt tự nhiên, vị mặn vừa phải và hương thơm đặc trưng của các loại gia vị. Nếu thêm quá nhiều nước cốt chanh, vị chua sẽ lấn át những thành phần này, khiến nước dùng mất đi sự hài hòa vốn có.

Đặc biệt, với những bát phở có nước dùng thanh, ít béo, việc thêm quá nhiều chanh có thể khiến người ăn khó cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của xương và thịt.

Một cách thưởng thức hợp lý là nếm thử nước dùng trước khi thêm gia vị. Sau đó, nếu muốn, chỉ nên vắt một lượng nhỏ chanh, khuấy nhẹ và nếm lại để điều chỉnh.

Cũng nên ưu tiên chanh tươi, tránh để hạt chanh rơi vào bát vì có thể tạo vị đắng khi nhai. Nếu muốn cảm nhận rõ mùi thơm của vỏ chanh, có thể bóp nhẹ miếng chanh trước khi vắt nước, nhưng không nên cho quá nhiều tinh dầu từ vỏ vào nước dùng.

Với phở bò, người ăn cũng có thể lựa chọn chanh hoặc giấm tỏi tùy khẩu vị. Với phở gà, chanh thường là lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi vị chua tươi giúp món ăn có cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Thực tế, vắt chanh vào bát phở không đơn thuần là thêm một chút vị chua. Đó là cách người ăn điều chỉnh sự cân bằng giữa vị giác và khứu giác, giữa độ béo, vị ngọt và hương thơm để món ăn trở nên phù hợp hơn với khẩu vị của mình.

Và có lẽ, cũng vì thế mà cùng một nồi nước dùng, mỗi người lại có một cách thưởng thức khác nhau. Có người thích nguyên vị, có người không thể thiếu vài giọt chanh. Điều quan trọng là đừng để gia vị lấn át hương vị vốn có của bát phở.

Bí quyết rán tóp mỡ giòn tan, nước mỡ trong veo thơm phức chẳng lo bắn bẩn bếp của mẹ đảm Hà Nội GĐXH - Nhiều người có thói quen trút trực tiếp mỡ sống vào chảo nóng khiến dầu mỡ bắn tung tóe, nước mỡ đục và tóp dễ cháy khét. Áp dụng bí quyết của chị Thảo Ly (Hà Nội) dưới đây sẽ giúp tóp mỡ giòn tan, nước mỡ trong veo.