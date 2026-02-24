Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Theo đó, mức giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư được tính trên diện tích sàn thông thủy (đồng/m²/tháng) và phân theo loại hình chung cư.
Cụ thể, đối với nhà chung cư không có thang máy, giá tối thiểu là 700 đồng/m²/tháng và tối đa 5.000 đồng/m²/tháng.
Với nhà chung cư có thang máy, mức thu dao động từ 1.200 đồng/m²/tháng đến 16.500 đồng/m²/tháng.
Khung giá này không bao gồm một số khoản chi phí như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; thù lao của các thành viên Ban quản trị; cũng như các khoản thu từ dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet và các tiện ích gia tăng khác.
Bên cạnh việc quy định khung giá, quyết định mới cũng làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý, giám sát hoạt động vận hành chung cư.
Đối với nhà chung cư thuộc tài sản công, UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị trong quản lý tài chính; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo; đồng thời giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động của tòa nhà.
Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND cấp xã sẽ tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng Hà Nội để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội và cơ quan thuế tham mưu UBND Thành phố xem xét, xử lý.
Đối với các chung cư không thuộc tài sản công, UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết tranh chấp liên quan đến kinh phí quản lý vận hành, việc bàn giao, quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở 2023.
Việc áp dụng khung giá mới được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong quản lý phí dịch vụ chung cư, tăng tính minh bạch trong vận hành, đồng thời góp phần hạn chế tranh chấp giữa cư dân, chủ đầu tư và đơn vị quản lý trên địa bàn Thủ đô.
GĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
GĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng "sốt" giá hay đứt gãy nguồn hàng.
GĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
GĐXH - Ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại sau hai ngày đầu năm mới, song sức mua nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm cận Tết.
GĐXH - Nếu ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2026, sức mua giảm sâu, nhiều điểm bán tạm nghỉ lễ thì từ ngày Mồng 2, thị trường bán lẻ bắt đầu "khởi động", nguồn cung hàng hóa thiết yếu cũng bắt đầu dồi dào.
GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.
