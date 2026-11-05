Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ

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GĐXH - Diễn viên Quang Minh và vợ trẻ Tăng Khánh Chi mới đây đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà mới mừng sinh nhật con trai nhỏ. Hình ảnh cậu bé gây chú ý.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 1.Khoảnh khắc Quang Minh tuổi U70 bịn rịn chia tay con trai nhỏ đi công tác

GĐXH - Quang Minh ở tuổi U70 vẫn có niềm vui khiến nhiều khán giả rất ghen tị. Đó là khoảnh khắc anh khoe bịn rịn chia tay con trai nhỏ khi đi công tác.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, diễn viên Quang Minh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con bằng những lời lẽ vừa tình cảm, vừa hóm hỉnh. Nam diễn viên trìu mến gọi con là “cây hài nhí” của ba, đồng thời mong muốn con luôn lớn lên trong sự đủ đầy yêu thương, được chăm sóc và bao bọc.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 2.

Với Quang Minh, niềm vui của con không chỉ nằm ở những món quà hay lời chúc trong ngày đặc biệt mà còn là sự bình an, hạnh phúc trên hành trình trưởng thành.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 3.

Anh cũng dí dỏm nhắn nhủ con tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ mang tiếng cười đến cho cả gia đình, bởi chính sự hồn nhiên, tinh nghịch của con là điều khiến những người thân yêu cảm thấy vui vẻ, ấm áp hơn mỗi ngày.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 4.

Ở tuổi làm bố lần nữa, diễn viên Quang Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho con trai Dustin. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy nam diễn viên luôn dành cho cậu bé sự yêu thương theo cách gần gũi, đôi khi pha chút hài hước vốn là nét tính cách quen thuộc của anh.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 5.

Ngoài chia sẻ hình ảnh về con trai, diễn viên Quang Minh còn thân thiết với con gái riêng của vợ trẻ.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 6.

Anh cũng hạnh phúc khoe vợ trẻ kém 37 tuổi cùng con trai yêu.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 7.

Ở những chia sẻ về con, Quang Minh không dùng những lời lẽ quá cầu kỳ. Tình cảm của anh được thể hiện qua cách gọi con trìu mến và những mong ước rất đời thường. Với nam diễn viên, Dustin không chỉ là món quà quý giá mà còn là nguồn năng lượng tích cực, giúp cuộc sống của anh có thêm nhiều niềm vui và tiếng cười.

Diễn viên Quang Minh sinh năm 1959 tại Tiền Giang, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Anh từng hoạt động tại các đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng trước khi sang Mỹ định cư năm 1990 và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Tại hải ngoại, Quang Minh ghi dấu ấn với các tiểu phẩm hài, đặc biệt là thời gian diễn chung ăn ý với nghệ sĩ Hồng Đào.

Sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam, tham gia sân khấu kịch và góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Cái giá của hạnh phúc, Làm giàu với ma... Không bó hẹp trong sở trường hài, Quang Minh ngày càng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sau hơn 40 năm làm nghề.

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ - Ảnh 9.Quang Minh tuổi U70: 'Có người để thương, có nhà để về, vậy là đủ đầy'

GĐXH - Đưa vợ trẻ kém 37 tuổi đi du lịch tại Malaysia, diễn viên Quang Minh chia sẻ về quan điểm sống của mình. Ở tuổi ngoài 60, anh cảm thấy viên mãn khi có người để yêu thương, có một mái nhà để trở về.

 

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