Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ

Diễn viên Quang Minh sinh năm 1959 tại Tiền Giang, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Anh từng hoạt động tại các đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng trước khi sang Mỹ định cư năm 1990 và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Tại hải ngoại, Quang Minh ghi dấu ấn với các tiểu phẩm hài, đặc biệt là thời gian diễn chung ăn ý với nghệ sĩ Hồng Đào.

Sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam, tham gia sân khấu kịch và góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Cái giá của hạnh phúc, Làm giàu với ma... Không bó hẹp trong sở trường hài, Quang Minh ngày càng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sau hơn 40 năm làm nghề.