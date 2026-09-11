Khoảnh khắc Quang Minh tuổi U70 bịn rịn chia tay con trai nhỏ đi công tác

Văn Mai Hương xúc động kể chuyện bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binhGiải trí -
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Khoảnh khắc Quang Minh chia tay con trai yêu để đi công tác. Clip: FBNV
Quang Minh sinh năm 1959 tại TP.HCM, anh là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước. Trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1990, Quang Minh từng hoạt động tại các đoàn kịch nổi tiếng như Đoàn Kim Cương và Đoàn Bông Hồng.
Những năm gần đây, Quang Minh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Qua bển làm chi và Làm giàu với ma.... Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu kinh nghiệm, anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.
Ảnh: FBNV
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