Quang Minh tuổi U70: 'Có người để thương, có nhà để về, vậy là đủ đầy'

Sau những năm tháng độc thân, Quang Minh tìm thấy hạnh phúc mới bên Tăng Khánh Chi, kém anh 37 tuổi. Hai người có một con trai tên Dustin. Năm 2026, nam nghệ sĩ xác nhận anh và vợ đã đăng ký kết hôn từ năm 2024. Với Quang Minh, việc xây dựng gia đình mới không nhằm tạo ra một cuộc sống hào nhoáng mà hướng đến sự bình yên, cùng nhau chăm sóc con nhỏ.

Nhân chuyến đưa vợ trẻ kém 37 tuổi đi Malaysia du lịch, nam diễn viên chia sẻ, anh cảm thấy viên mãn khi "Có người để thương, có nhà để về". Bước sang tuổi U70, anh nhận được rất nhiều thứ tích cực.

Quang Minh đưa vợ đi Malaysia du lịch.

Diễn viên Quang Minh làm cha ở tuổi U70

Việc có thêm con trai khi đã ở tuổi ngoài 60 mang đến cho Quang Minh một nhịp sống khác. Nam nghệ sĩ vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa cố gắng sắp xếp thời gian dành cho gia đình.

Hình ảnh Quang Minh xuất hiện bên vợ trẻ và con trai nhỏ khiến nhiều khán giả chú ý. Ở tuổi U70, anh vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, năng động và thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong đời thực, nam diễn viên cố gắng cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc gia đình, trong đó vai trò làm cha một lần nữa trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Diễn viên Quang Minh bên con trai nhỏ.

Quang Minh cũng lựa chọn cách sống kín đáo hơn trước. Thay vì thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, anh tập trung vào công việc, gia đình và những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Những lần xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện cho thấy nam nghệ sĩ đang khá thoải mái với chặng đường mới.

Diễn viên Quang Minh vẫn miệt mài với nghề ở tuổi U70

Dù cuộc sống riêng có nhiều thay đổi, tình yêu dành cho nghệ thuật của Quang Minh vẫn không thay đổi. Anh tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh và nhận những vai diễn phù hợp với tuổi tác, kinh nghiệm của mình.

Vợ trẻ đẹp luôn đồng hành cùng diễn viên Quang Minh trong mọi công việc.

Trong năm 2026, Quang Minh góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Trùm Sò và Đại tiệc trăng máu 8. Việc cùng lúc xuất hiện trong các bộ phim ra mắt dịp lễ cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp làm việc khá tích cực.

Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, Quang Minh dường như không đặt nặng chuyện phải xuất hiện với tần suất dày đặc. Anh quan tâm hơn đến việc lựa chọn những vai diễn có màu sắc riêng và được làm nghề trong tâm thế thoải mái.

Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ từng chia sẻ về việc chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn anh có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về những được - mất trong cuộc đời.

Sau tất cả, nam nghệ sĩ chọn cách nhìn về phía trước. Anh không né tránh những chuyện đã qua nhưng cũng không để quá khứ chi phối cuộc sống hiện tại. Với Hồng Đào, Quang Minh vẫn dành sự trân trọng; với hai con gái, anh giữ sự quan tâm dù không thể ở gần; còn với gia đình mới, anh dành thời gian vun đắp từng ngày.

Ở tuổi U70, Quang Minh có cuộc sống viên mãn.

Ở tuổi U70, Quang Minh vẫn xuất hiện trên màn ảnh, vẫn chăm chỉ làm nghề và tận hưởng niềm vui làm cha một lần nữa. Có lẽ sau nhiều thăng trầm, điều anh tìm kiếm lúc này không còn là sự ồn ào của showbiz mà là một cuộc sống đủ bình yên, được làm công việc mình yêu và ở bên những người mình thương.

Quang Minh sinh năm 1959 tại TP.HCM, anh là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước. Trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1990, Quang Minh từng hoạt động tại các đoàn kịch nổi tiếng như Đoàn Kim Cương và Đoàn Bông Hồng. Những năm gần đây, Quang Minh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Qua bển làm chi và Làm giàu với ma.... Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu kinh nghiệm, anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.

Diễn viên Quang Minh tuổi U70 phong độ bên vợ trẻ GĐXH - Diễn viên Quang Minh trong một sự kiện thời trang đã xuất hiện cùng vợ trẻ. Điều khiến khán giả chú ý, ở tuổi U70 nam diễn viên vẫn phong độ.



