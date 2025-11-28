Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội
Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã An Khánh khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng về các tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm, Mua dâm người dưới 18 tuổi.
Theo cơ quan chức năng, ngày 11/11, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã An Khánh kiểm tra hành chính các cơ sở Karaoke Ba Sao, Karaoke Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc, Ngọc Ánh (không biển hiệu) do nghi vấn có hoạt động mại dâm.
Khi kiểm tra, công an phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khi đó, các đối tượng khai nhận được môi giới sau khi sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1.
Công an đã triệu tập 86 đối tượng liên quan (chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm, khách mua dâm...) về trụ sở để xác minh.
Các đối tượng khai nhận các quán karaoke, nhà nghỉ nêu trên không đăng ký kinh doanh, thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có khách quen.
Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, nhân viên sẽ giới thiệu sử dụng dịch vụ trong thời gian tối thiểu một giờ. Trong lúc đó, quản lý quán sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách để liên hệ với các “đầu mối” đưa gái bán dâm từ các nhà trọ gần đó đến quán.
Sau khi khách chọn được gái bán dâm, hai bên sẽ tự thỏa thuận việc mua dâm. Nếu đồng ý, gái bán dâm phải báo và được quản lý quán karaoke chấp thuận thì mới được cùng khách ra ngoài thực hiện hành vi.
Các quán karaoke cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ như Bảo Ngọc và Ngọc Ánh.
Những nhà nghỉ này bố trí camera bên ngoài để nhận biết taxi quen hoặc chỉ mở cửa khi nhận được thông báo từ quản lý quán karaoke.
