Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 5

Trong bối cảnh bão số 5 (Kajiki) được dự báo có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây thiệt hại lớn, chính quyền và nhân dân các địa phương Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... đang khẩn trương ứng phó để giảm thiểu rủi ro.

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều 24/8, bão số 5 sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi, trong đó tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13 giờ ngày 24/8. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24/8. Việc kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.

Ninh Bình sẵn sàng sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn

Xác định cơn bão số 5 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh, đặc biệt nguy hiểm, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, ứng phó với bão.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh đã yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, đồi núi, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền tại nơi neo đậu không để xảy ra chìm, đắm tại nơi tránh trú.

Tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Nhiều tàu, thuyền đã được đưa vào nơi tránh trú bão an toàn tại Cảng cá Hải Thịnh, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ."

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 7h, ngày 24/8; yêu cầu các địa phương, các cảng cá hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền vào nơi neo đậu xong trước 17h ngày 24/8.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 88km bờ biển, toàn tỉnh có trên 1.860 tàu, thuyền khai thác thủy sản với 5.724 lao động khai thủy sản trực tiếp trên biển.

Thanh Hóa vẫn còn 30 phương tiện đang hoạt động trên biển

Lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương ở Thanh Hóa đang nỗ lực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bố trí neo đậu an toàn và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập để ứng phó với bão số 5.

Tính đến trưa 24/8, Thanh Hóa vẫn còn 30 phương tiện/156 lao động đang hoạt động trên các vùng biển: Quảng Ninh (3 phương tiện/9 lao động), Thanh Hóa (17 phương tiện/56 lao động), Lâm Đồng (3 phương tiện/24 lao động), Thành phố Hồ Chí Minh (3 phương tiện/26 lao động)...

Hiện số phương tiện trên đã nắm được thông tin về cơn bão số 5 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa có 6.555 phương tiện nghề cá/20.580 lao động. Hiện có 6.525 phương tiện/20.424 lao động đã neo đậu tại bến an toàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 610 hồ chứa, trong đó 57 hồ không đảm bảo an toàn đã được lập phương án bảo vệ, 18 hồ đang thi công sửa chữa. Thanh Hóa cũng xác định 42 trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê điều và xây dựng phương án ứng phó cụ thể.

Với khu vực miền núi, tỉnh đã rà soát hơn 7.300 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất; ven biển có hơn 40.800 hộ cần sơ tán khi bão lớn đổ bộ; tại vùng trũng thấp, ven sông, suối cũng có trên 46.000 hộ trong diện nguy cơ ngập sâu. Các phương án sơ tán dân đã được chuẩn bị, gắn với bố trí lương thực, nhu yếu phẩm và chỗ ở tạm thời cho người dân.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ" với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Toàn tỉnh đã sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó bão số 5, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người, gồm quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 với khoảng 1.950 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

Hà Tĩnh khẩn trương đảm bảo an toàn cho người dân vùng xung yếu

Trước dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực giáp ranh Nghệ An-Hà Tĩnh, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tại xã Đan Hải, nơi dự kiến tâm bão sẽ đi qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng người dân đã tập trung gia cố tuyến đê biển Hội Thống, “lá chắn” quan trọng bảo vệ hàng nghìn nhân khẩu vùng ven biển đồng thời khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra tại tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội (xã Đan Hải), hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi an toàn.

Để ứng phó hiệu quả, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân) nhằm bám sát thực địa, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống bão.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống đê điều, hồ đập, khu dân cư ven biển; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý tình huống khẩn cấp. Các trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa được trưng dụng làm nơi tránh trú tạm thời cho người dân./.