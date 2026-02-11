Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng
GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.
Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết rộn ràng trong căn biệt thự hạng sang ở Hà Nội. Điều khiến khán giả chú ý chính là những đồ trang trí ngày Tết của anh đều được bạn bè cho tặng.
Tuấn Hưng xúc động chia sẻ: "Ây chà chà Tết là vậy, cứ được anh chị em thương mang đồ cho đâu có phải đi chợ mấy đâu. Mọi người cho tặng quà mà mình chỉ tặng tình thôi. Năm nào mình cũng lãi lời còn mọi người yêu thương mình thì thiệt hại".
Không khí đón Tết rực rỡ sắc xuân tại nhà Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng thời gian qua gặp biến cố mất mẹ, trong khoảng thời gian này, anh sống tĩnh lặng và chiêm nghiệm nhiều thứ.
Những ngày tháng này, Tuấn Hưng sống tĩnh khi cho chính anh viết lời và quyết định nhờ nhạc sĩ Phạm Việt Tuấn làm nhạc. Từ khi mẹ anh qua đời, Tuấn Hưng vẫn không nguôi nỗi nhớ mẹ. Trước truyền thông, trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc, Tuấn Hưng vẫn không nói được thành lời và khóc nghẹn.
Là con một nên từ nhỏ Tuấn Hưng nhận được đầy đủ tình yêu thương mà bố mẹ mang đến. Đặc biệt, mẹ anh - bà Hồng là một người phụ nữ hết lòng vì con. Sinh thời, bà chính là hậu phương vững chắc giúp Tuấn Hưng có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Được biết, trong thời gian mẹ bệnh nặng, Tuấn Hưng cũng phải làm phẫu thuật mổ dây thanh quản. Quãng thời gian ấy, anh gặp biến cố lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Chính khoảng thời gian này đã giúp Tuấn Hưng "tĩnh" lại để nhìn nhận mọi việc và học cách thay đổi giúp bản thân trở nên tốt hơn.
Tuấn Hưng sau những sóng gió cuộc đời, ở tuổi 47, anh chọn cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Anh kể thường để chế độ điện thoại không làm phiền vì muốn bản thân tập trung cho gia đình, cho công việc mà anh hướng đến.
Lịch hàng ngày của anh là sáng thức dậy sớm đưa con đi học, xong việc, anh về uống trà rồi ăn sáng và bắt đầu công việc sáng tác của mình. Còn buổi tối, anh dành thời gian cho vợ con và tận hưởng cảm giác ấm cùng mà người thân mang lại.
Chính nguồn năng lượng tích cực đó đã giúp Tuấn Hưng như được "chữa lành" sau những mất mát. Vì vậy, trong con đường âm nhạc sắp tới, nam ca sĩ tuổi Ngọ muốn viết những ca khúc giàu sức sống, lạc quan và yêu thương.
