Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Thứ tư, 13:27 11/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.

Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơiTuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

GĐXH - Tuấn Hưng sau những biến cố trong cuộc sống, anh chọn "ẩn mình" trong không gian an toàn là nhà. Ở tuổi 47, sáng 6 giờ anh đưa con đi học, ban ngày làm việc, tối quây quần bên vợ con.

Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết rộn ràng trong căn biệt thự hạng sang ở Hà Nội. Điều khiến khán giả chú ý chính là những đồ trang trí ngày Tết của anh đều được bạn bè cho tặng.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ: "Ây chà chà Tết là vậy, cứ được anh chị em thương mang đồ cho đâu có phải đi chợ mấy đâu. Mọi người cho tặng quà mà mình chỉ tặng tình thôi. Năm nào mình cũng lãi lời còn mọi người yêu thương mình thì thiệt hại".

Không khí đón Tết rực rỡ sắc xuân tại nhà Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng thời gian qua gặp biến cố mất mẹ, trong khoảng thời gian này, anh sống tĩnh lặng và chiêm nghiệm nhiều thứ.

Những ngày tháng này, Tuấn Hưng sống tĩnh khi cho chính anh viết lời và quyết định nhờ nhạc sĩ Phạm Việt Tuấn làm nhạc. Từ khi mẹ anh qua đời, Tuấn Hưng vẫn không nguôi nỗi nhớ mẹ. Trước truyền thông, trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc, Tuấn Hưng vẫn không nói được thành lời và khóc nghẹn.

Là con một nên từ nhỏ Tuấn Hưng nhận được đầy đủ tình yêu thương mà bố mẹ mang đến. Đặc biệt, mẹ anh - bà Hồng là một người phụ nữ hết lòng vì con. Sinh thời, bà chính là hậu phương vững chắc giúp Tuấn Hưng có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Được biết, trong thời gian mẹ bệnh nặng, Tuấn Hưng cũng phải làm phẫu thuật mổ dây thanh quản. Quãng thời gian ấy, anh gặp biến cố lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Chính khoảng thời gian này đã giúp Tuấn Hưng "tĩnh" lại để nhìn nhận mọi việc và học cách thay đổi giúp bản thân trở nên tốt hơn.

Tuấn Hưng sau những sóng gió cuộc đời, ở tuổi 47, anh chọn cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Anh kể thường để chế độ điện thoại không làm phiền vì muốn bản thân tập trung cho gia đình, cho công việc mà anh hướng đến.

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng - Ảnh 3.

Tổ ấm nhỏ của ca sĩ Tuấn Hưng.

Lịch hàng ngày của anh là sáng thức dậy sớm đưa con đi học, xong việc, anh về uống trà rồi ăn sáng và bắt đầu công việc sáng tác của mình. Còn buổi tối, anh dành thời gian cho vợ con và tận hưởng cảm giác ấm cùng mà người thân mang lại.

Chính nguồn năng lượng tích cực đó đã giúp Tuấn Hưng như được "chữa lành" sau những mất mát. Vì vậy, trong con đường âm nhạc sắp tới, nam ca sĩ tuổi Ngọ muốn viết những ca khúc giàu sức sống, lạc quan và yêu thương.

Vợ Tuấn Hưng: "Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng"Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

GĐXH - Thu Hương là hotgirl đời đầu của Hà thành. Mới đây, trong một cuộc họp báo, nữ doanh nhân chia sẻ về ca khúc "nịnh vợ" mà Tuấn Hưng sáng tác tặng cô, đồng thời tiết lộ bí mật ít ai biết về cách cô thể hiện tình cảm với chồng khi ở nhà.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà cũng hòa chung với không khí đón Tết nguyên đán của tất cả mọi người. Cô khoe đã trang hoàng xong biệt thự sẵn sàng nghênh xuân.

Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Tuấn Trần trở nên nổi tiếng nhờ có các vai diễn trong nhiều phim cộng dồn có doanh thu nghìn tỷ. Vai diễn nào anh cũng khổ và bi kịch nhưng đến với "Báu vật trời cho" thì mọi thứ lại rất khác.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Kubi, Anna, Lisa là 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có bộ ảnh đón Tết cùng bố mẹ. Biểu cảm lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp của 3 bé được khán giả yêu thích.

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng khiến khán giả "bật cười" khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng bà xã nhưng lại kèm trạng thái "hốt hoảng" vì Tết đã về đến cổng.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.

Xem nhiều

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Giải trí
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc
Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Giải trí
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top