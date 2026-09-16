Quốc Trường lộ 'tật xấu' ngáy to khiến đồng đội mất ngủ

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Tập 6 "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng" tiếp tục hé lộ các nội dung huấn luyện của 8 chiến sĩ trải nghiệm: thực hành dùng bộc phá đánh chiếm lô cốt địch, huấn luyện nội dung quân y. Đồng thời còn có những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, khi các chiến sĩ hòa đồng trong giờ nghỉ trưa, thoải mái trò chuyện với nhau không giữ khoảng cách.

Ngay từ những giây đầu tiên, trailer đã gây bất ngờ với màn thực hành sơ cứu đầy tiếng cười. Theo tình huống giả định, Minh Trang chỉ bị thương ở phần má trái và cần được sơ cứu vết thương. Nhưng "nữ quân y" Văn Mai Hương lại dùng băng gạc quấn quanh miệng, không cho Minh Trang có cơ hội nói chuyện.

Văn Mai Hương bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, "thương binh" Châu Bùi thì nằm "chill chill" mặc kệ Thúy Ngân lúng túng tìm cách xử lý vết thương. Sau đó, khán giả không khỏi lo lắng khi nhìn thấy tay Văn Mai Hương rướm máu khi thực hiện nhiệm vụ dùng bộc phá tiêu diệt lô cốt địch. Cũng trong nội dung này, Erik đã thao tác điểm hỏa sai, khiến bộc phát bất ngờ bị đổ, nhiệm vụ thất bại.

Bên cạnh những giờ phút huấn luyện căng thẳng trên thao trường, tập thể chiến sĩ cũ - mới đã có một buổi trưa nhiều tiếng cười khi được Trung đội trưởng khao những ly hoa quả dầm mát lạnh.

Trong khi trò chuyện, các chiến sĩ không ngần ngại chia sẻ những thông tin không được máy quay ghi lại. Tuấn Dương tiết lộ bị "sợ" khi thấy đồng chí Trung đội trưởng đứng ở đầu giường mình lúc 2h sáng. Hay các chiến sĩ nam tiết lộ bị tiếng gáy của Quốc Trường làm cho mất ngủ. Trước khi nhập ngũ, nam diễn viên cho biết mình bị dị ứng với tiếng ngáy, nhưng rồi chính anh lại là người ngáy to nhất.

Quốc Trường ngáy to khi khiến đồng đội mất ngủ.

Qua 5 tập phát sóng, "Sao nhập ngũ 2026" vẫn đang duy trì được sức hút nhờ sự đổi mới về nội dung. Hành trình đến với Trường Sa đang bước vào giai đoạn huấn luyện nghiêm khắc, kỷ luật đòi hỏi các chiến sĩ mới vững vàng bản lĩnh để hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

Đón xem Tập 6 "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng" vào lúc 20h45 trên kênh QPVN và 21h00 trên kênh HTV7, TV360 và YouTube.