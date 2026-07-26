Tham gia gameshow thực tế, Quốc Trường chỉ ngủ 3-4 tiếng/ngày

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Ê-kíp chương trình "Sao nhập ngũ 2026" mới đây chính thức công bố poster của diễn viên Quốc Trường, xác nhận anh là một trong những nghệ sĩ tham gia mùa phát sóng năm nay. Trao đổi với phóng viên, nam diễn viên cũng xác nhận thông tin này và cho biết đây là một trải nghiệm anh mong muốn thực hiện từ lâu, dù lịch trình kinh doanh và hoạt động nghệ thuật khá bận rộn.

Theo Quốc Trường, điều khiến anh quyết định nhận lời tham gia không chỉ là sức hút của chương trình mà còn bởi mong muốn được trực tiếp trải nghiệm môi trường quân ngũ – nơi anh có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống, quá trình huấn luyện và những thử thách mà người lính phải trải qua.

Poster Quốc Trường tham gia Sao Nhập Ngũ 2026.

"Tôi nghĩ đây là một chương trình rất ý nghĩa. Tôi muốn một lần được trải nghiệm cuộc sống của người chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đặc thù, để hiểu môi trường quân đội như thế nào, vất vả ra sao. Khi trực tiếp tham gia, mình mới phần nào cảm nhận được sự hy sinh, gian khổ của các thế hệ cha ông, của những người lính, thương binh, liệt sĩ đã cống hiến vì đất nước", Quốc Trường chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết, thực tế trong môi trường quân ngũ khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì anh từng hình dung. Lịch huấn luyện dày đặc cùng cường độ vận động cao khiến anh và nhiều nghệ sĩ khác phải liên tục vượt qua giới hạn của bản thân.

"Mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng. Thời gian còn lại gần như dành cho các nội dung huấn luyện với cường độ rất cao. Có những thời điểm nhiều người kiệt sức, thậm chí ngất xỉu vì quá mệt", anh kể.

Diễn viên Quốc Trường tham gia Sao Nhập Ngũ để hiểu hơn về môi trường quân đội

Quốc Trường thừa nhận, trước khi tham gia chương trình, anh chưa từng nghĩ cuộc sống trong quân đội lại có nhiều thử thách đến như vậy. Việc sinh hoạt theo kỷ luật, cường độ tập luyện liên tục và quỹ thời gian nghỉ ngơi hạn chế khiến anh nhiều lần cảm thấy bản thân đã chạm đến giới hạn.

"Có những lúc tôi thực sự muốn bỏ cuộc. Mỗi ngày đều phải tự nhủ với mình: 'Cố lên, cố lên, sắp hết rồi'. Chính những câu tự động viên bản thân giúp tôi vượt qua từng ngày huấn luyện", nam diễn viên chia sẻ.

Dù trải qua nhiều khó khăn, Quốc Trường cho biết, điều anh nhận được khi tham gia chương trình không chỉ là những trải nghiệm đặc biệt mà còn là tình cảm gắn bó giữa các nghệ sĩ và các chiến sĩ.

"Đổi lại, tôi có thêm rất nhiều kỷ niệm đẹp. Các nghệ sĩ tham gia trở nên thân thiết hơn vì cùng trải qua những ngày tháng nhiều thử thách. Tôi cũng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không sử dụng điện thoại liên tục trong suốt 15 ngày và nhận ra mình có thể tập trung nhiều hơn vào những người xung quanh, công việc đang diễn ra", anh nói.

Điều anh nhận được khi tham gia chương trình là sự biết ơn với thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc

Theo Quốc Trường, điều đọng lại sâu sắc nhất khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ", chính là sự biết ơn. "Khi trực tiếp sống trong môi trường quân ngũ, tôi mới hiểu phần nào sự vất vả của cha ông mình. Những gì chúng tôi trải nghiệm chỉ là một phần rất nhỏ so với những gian khổ mà các thế hệ đi trước đã phải trải qua trong chiến tranh. Điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng sự hy sinh của họ để đất nước có được hòa bình như hôm nay", nam diễn viên bày tỏ.

Bên cạnh Quốc Trường, dàn nghệ sĩ tham gia "Sao nhập ngũ 2026" còn có ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ ERIK, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Minh Trang, fashionista Châu Bùi cùng một số khách mời khác. Sự góp mặt của nhiều gương mặt hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn và câu chuyện trong suốt hành trình trải nghiệm môi trường quân đội.

Quốc Trường sinh năm 1988, là diễn viên và doanh nhân Việt Nam. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình, đặc biệt là vai Vũ trong Về nhà đi con (2019). Ngoài diễn xuất, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh và là gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện giải trí.