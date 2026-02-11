Quy chuẩn PCCC mới: 'Lưới lửa' an toàn cho khách sạn, homestay

Thiết bị PCCC SafeFire lắp tại 1 khách sạn ở Hà Nội.

Từ ngày 30/12/2025, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2025/BCA về trang bị, bố trí phương tiện PCCC CNCH (phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ) cho nhà và công trình chính thức có hiệu lực. Quy chuẩn này thay thế và cập nhật nhiều nội dung so với các quy định trước đây, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu trang bị phù hợp, bố trí hợp lý và bảo đảm các phương tiện PCCC có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện sử dụng thực tế.

Theo tinh thần của QCVN 10:2025/BCA, việc đánh giá mức độ an toàn không còn chỉ dựa trên danh mục thiết bị được lắp đặt. Thay vào đó, tiêu chí cốt lõi là khả năng tiếp cận, sử dụng và phối hợp của các phương tiện PCCC khi sự cố xảy ra. Các hệ thống như báo cháy, chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn… được yêu cầu bố trí nhằm đảm bảo người trong công trình có thể phát hiện nguy hiểm và thoát nạn kịp thời.

Sự thay đổi này phản ánh một cách tiếp cận mới: an toàn không còn là câu chuyện của hồ sơ hay số lượng thiết bị, mà là hiệu quả bảo vệ con người trong tình huống khẩn cấp.

Khi quy định mới chạm vào thực tế vận hành

Thực tế cho thấy, nhiều sự cố cháy thường bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ như mùi khét, khói nhẹ hoặc sự cố điện cục bộ. Trong những tình huống đó, nếu hệ thống an toàn chỉ dừng ở việc phát chuông báo động, người bên trong dễ rơi vào hoảng loạn, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

"Nghe chuông báo cháy thì ai cũng sợ, nhưng không phải ai cũng biết phải đi đâu, làm gì tiếp theo", chị N.T.H. (Sơn Tây) chia sẻ.

Anh L.M.T. (TP.HCM), người từng may mắn thoát nạn trong một vụ cháy tại cơ sở lưu trú, nhận định điểm yếu lớn nhất nằm ở sự thiếu phối hợp. Anh cho biết: "Chuông kêu nhưng điện vẫn chạy, khói lên rất nhanh, mọi người hoảng loạn mà không biết thoát ra đâu".

Một đám cháy đã bao trùm không gian khách sạn.

Theo nhiều người kinh doanh lưu trú, thiệt hại nghiêm trọng của các vụ cháy thường không đến từ thời điểm ngọn lửa bùng phát mạnh, mà xuất phát từ khoảng trống xử lý trong những phút đầu tiên khi mọi thứ vẫn còn có thể kiểm soát nếu phản ứng đủ nhanh và đúng cách.

Từ yêu cầu "đồng bộ" đến giải pháp vận hành an toàn

Với yêu cầu về tính đồng bộ và khả năng hoạt động thực tế của hệ thống PCCC đang buộc các cơ sở lưu trú phải thay đổi tư duy: tích hợp an toàn vào chính quá trình vận hành, thay vì coi phòng cháy là một hạng mục độc lập.

Trong bối cảnh đó, mô hình SafeFire - hệ thống báo cháy kết hợp với các giải pháp Smarthome đang được một số khách sạn, homestay lựa chọn.Điểm khác biệt cốt lõi là, khi xảy ra cháy, hệ thống không chỉ phát tín hiệu cảnh báo mà còn hỗ trợ xử lý ngay từ giai đoạn đầu một cách tự động.

Sơ đồ mô phỏng quá trình phản ứng tự động của hệ thống SafeFire.

Cụ thể, khi phát hiện nguy cơ, hệ thống an toàn chủ động của SafeFire được kích hoạt tức thì. Camera AI nhanh chóng nhận diện khói, tia lửa, hoặc nhiệt bất thường chỉ trong vài mili giây. Ngay lập tức, chuông đèn báo cháy kích hoạt tại khu vực sự cố, đồng thời ứng dụng SafeFire gửi cảnh báo tức thời qua điện thoại đến chủ nhà/người quản lý để kịp thời nắm bắt tình hình. Sau đó, một loạt hành động bảo vệ được triển khai tự động: hệ thống chữa cháy được kích hoạt, cầu dao điện tại điểm nguy hiểm bị cắt sạch để ngăn chập điện và cháy lan, quạt thông gió/thoát khói được bật, và cửa cuốn thông minh (nếu có) tự động mở để tạo lối thoát nạn an toàn cho cư dân. Toàn bộ quy trình này diễn ra đồng bộ và hoàn toàn tự động, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào phản ứng thủ công của con người trong tình huống khẩn cấp.

An toàn là tiêu chí vận hành bắt buộc

Với nhiều chủ cơ sở lưu trú, việc đầu tư theo hướng này không chỉ để đáp ứng quy định mới, mà còn xuất phát từ nỗi lo rất thực tế về trách nhiệm pháp lý và uy tín.

Anh T., chủ một homestay ở Hà Nội chia sẻ: "Chỉ cần một vụ cháy nhỏ cũng có thể khiến mình mất hết uy tín, thậm chí vướng trách nhiệm pháp lý."

Ở góc độ người lưu trú, cảm giác an toàn cũng dần trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm. Khách có thể không hỏi chi tiết về hệ thống PCCC, nhưng họ cảm nhận được sự khác biệt khi không gian đủ sáng, lối thoát hiểm rõ ràng và mọi thứ không rơi vào hỗn loạn khi có sự cố.

Kỹ thuật SafeFire đi lắp thiết bị PCCC ở khách sạn tại Hà Nội.

Trong bối cảnh QCVN 10:2025/BCA bắt đầu được áp dụng rộng rãi, an toàn đang dần trở thành một tiêu chí vận hành bắt buộc, gắn trực tiếp với uy tín, trách nhiệm và sự tồn tại lâu dài của mỗi cơ sở lưu trú.

Những mô hình như SafeFire, Safehome đang được nhìn nhận như một cách tiếp cận giúp biến các yêu cầu kỹ thuật khô khan thành giải pháp vận hành cụ thể, dễ áp dụng. Khi hệ thống an toàn đủ khả năng hỗ trợ con người trong những thời điểm nguy hiểm nhất, sự an tâm không chỉ dành cho người ở, mà còn là nền tảng để người kinh doanh bảo vệ chính mình trước những rủi ro khó lường.

