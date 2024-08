Quy định mới nhất về cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ 1/1/2025, hàng triệu lái xe cần lưu ý gì?

Quy định mới về cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ 1/1/2025

Quốc hội đã thông qua dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào ngày 27/6. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Đáng chú ý, Điều 62 của luật này quy định về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe. Theo đó, việc cấp, đổi, cấp lại của giấy phép lái xe được quy định:

- Giấy phép lái xe được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu.

- Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây:

+ Giấy phép lái xe bị mất;

+ Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

+ Trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

+ Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

+ Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

+ Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật này.

- Chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quy định mới về thủ tục đổi giấy phép lái xe

Hồ sơ thủ tục đề nghị đổi giấy phép lái xe (GPLX) bao gồm:

Người có giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng trước khi hết hạn được làm thủ tục đề nghị cấp lại GPLX:

- Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu quy định);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (mẫu quy định hiện hành của Bộ Y tế);

- Bản sao chụp GPLX;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh thư, nền ảnh màu xanh;

- Chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

- Khi nộp hồ sơ thủ tục đề nghị đổi GPLX, phải xuất trình GPLX, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Các trường hợp cá biệt khi đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ:

- Người có GPLX có thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, được lập lại hồ sơ lái xe. Hồ sơ lái xe lập lại gồm: đơn đề nghị lập lại hồ sơ gốc (theo mẫu quy định); bản sao chụp GPLX, giấy chứng minh nhân dân. Cơ quan quản lý cấp, đổi GPLX xác nhận và đóng dấu.

- Người có GPLX đã hết hạn sử dụng:

+ Quá từ 3 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lý thuyết để cấp lại GPLX;

+ Quá từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để cấp lại GPLX.

Người có giấy phép lái xe bị mất

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời gian sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thư giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX.

- Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

- Người lái xe bị mất lần thứ hai, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

- Người lái xe bị mất lần thứ ba trở lên, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn

Người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, sau 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, nếu có nhu cầu, được dự học lại pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo lái xe đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ hồ sơ theo quy định thị được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Hồ sơ đối với người dự sát hạch lại lý thuyết và thực hành lái xe bao gồm:

- Đơn đề nghị, cấp lại GPLX (theo mẫu qui định).

- Bản sao chụp giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với GPLX bị mất (đối với trường hợp mất GPLX và còn hồ sơ gốc).

- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với GPLX bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp bị tước GPLX và có hồ sơ gốc).

- Quyết định tước quyền sử dụng GPLX đối với trường hợp bị tước GPLX).

- Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xecó đủ điền kiện (đối với trường hợp bị tước GPLX).

