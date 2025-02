Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2025, hàng triệu lái xe cần lưu ý

Quy định mới nhất về thời hạn của giấy phép lái xe từ 2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, trong đó quy định thời hạn của giấy phép lái xe.

Thời hạn của giấy phép lái xe được quy định như sau:

+ Giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn;

+ Giấy phép lái xe hạng B và hạng C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp;

+ Giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bao gồm:

+ Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

+ Giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 (sau đây gọi là Công ước Viên) cấp;

+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển của nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế công nhận giấy phép lái xe của nhau;

+ Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thời hạn của giấy phép lái xe được quy định theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Ảnh minh họa: TL

Giấy phép lái xe không có hiệu lực trong các trường hợp nào?

+ Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng;

+ Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại Khoản 5 Điều 62 của Luật này.

Thay đổi phân hạng giấy phép lái xe từ năm 2025

Theo Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024 thì từ năm 2025 giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Các hạng giấy phép lái xe áp dụng cho từng hạng xe:

+ Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW;

+ Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

+ Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

+ Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg;

+ Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B;

+ Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và hạng C1;

+ Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C;

+ Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1;

+ Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2;

+ Hạng BE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

+ Hạng C1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

+ Hạng CE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;

+ Hạng D1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

+ Hạng D2E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;

+ Hạng DE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô chở khách nối toa.

Trường hợp tài xế muốn đổi lại giấy phép lái xe cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết. Ảnh minh họa: TL

Giấy phép lái xe hết hạn cấp lại có phải thi sát hạch không?

Thông tư 35/2024/TT-BGTVT đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông, giấy phép lái xe phải được đổi trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Người có giấy phép lái xe còn hoặc bị mất nhưng quá thời hạn sử dụng có nhu cầu cấp lại sẽ đều phải dự thi sát hạch lại để được cấp giấy phép lái xe.

Theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 34 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, nếu quá hạn dưới 1 năm kế từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết lại để được cấp giấy phép lái xe; trong trường hợp quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành lái xe trong hình và trên đường để được cấp giấy phép lái xe.

Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT cũng có quy định người có giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng thì được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Ngoài ra, một số trường hợp sẽ không được xét cấp lại giấy phép lái xe, bao gồm: Giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin tại Cục Đường bộ Việt Nam, bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý); chưa cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hết hạn như thế nào?

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe bao gồm:

Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa hay phòng khám đa khoa được cấp phép hoạt động, thời gian của giấy khám sức khỏe trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại.

Xuất trình giấy phép lái xe đang sử dụng (nếu có), CCCD, hộ chiếu còn thời hạn (đối với công dân là người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài).

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu hiện hành (ghi đầy đủ thông tin, ký không cần xác nhận).

Hồ sơ thi giấy phép lái xe gốc.

Quy trình thực hiện:

Sau khi nộp hồ sơ xong, người xin cấp giấy phép lái xe sẽ được yêu cầu chụp hình tại chỗ để gắn vào giấy phép lái xe mới, thu lại giấy phép lái xe cũ.

Thời gian để cấp lại giấy phép mới là không quá 5 ngày (không tính ngày thứ 7, chủ nhật). Đúng ngày hẹn mang theo CCCD và giấy hẹn.