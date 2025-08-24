Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýt
GĐXH - Ngày 24/8, người dân đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý khi có tới 18 tuyến buýt tạm dừng hoạt động hoàn toàn và 51 tuyến khác phải thay đổi lộ trình để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.
Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông công cộng Hà Nội vừa phát đi thông báo, yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách công cộng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo việc đi lại của người dân trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ sự kiện quan trọng này.
Hàng chục tuyến buýt tạm dừng và thay đổi lộ trình
Theo phương án điều chỉnh, kể từ thời điểm phân luồng giao thông ngày 24/8, Hà Nội sẽ thực hiện các thay đổi lớn đối với mạng lưới xe buýt:
Dừng hoạt động 18 tuyến: Các tuyến buýt sẽ tạm ngưng phục vụ hoàn toàn trong thời gian diễn ra sự kiện bao gồm: 23, 24, 31, 34, 38, 41, 43TC, 55, 144, 146, 159, E05, E07, E08, E11 và các tuyến Citytour 01, 02, 03. Điều chỉnh lộ trình 51 tuyến:
14 tuyến sẽ thay đổi lộ trình di chuyển để tránh các khu vực cấm đường: 01, 03A, 16, 27, 30, 33, 42, 48, 51, 161, E02, E03. 39 tuyến sẽ được điều chỉnh điểm quay đầu: 02, 04, 08A, 08B, 09A, 09B, 11, 12, 13, 17, 19, 22A, 25, 26, 28, 32, 35A, 36, 40, 43, 47A, 49, 50, 52, 54, 58, 60A, 65, 69, 86, 90, 98, 99, 100, 107, 142, 143, E09 và BRT01.
Tăng cường Metro và xe buýt kết nối, kéo dài thời gian phục vụ
Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân và tăng cường khả năng giải tỏa hành khách, Hà Nội cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ:
Tăng cường xe buýt đến ga metro: Bổ sung thêm 3 tuyến buýt (02, 08B, E09) kết nối với ga Cát Linh và 5 tuyến (09B, 13, 58, 143, 161) kết nối với ga Cầu Giấy. Kéo dài thời gian hoạt động:
2 tuyến metro sẽ hoạt động đến 24h00 (từ 5h30 sáng). 24 tuyến buýt sẽ được kéo dài thời gian phục vụ đến 22h - 24h, bao gồm: 02, 08A, 08B, 09A, 09B, 20A, 21A, 22A, 27, 28, 32, 49, 58, 72, 107, 123, 124, 163, BRT01, E01, E02, E04, E06, E09.
Sẵn sàng phương án chống ùn tắc tại các nhà ga
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho kịch bản lượng khách tăng đột biến:
Chuẩn bị đủ vé giấy dự phòng. Bố trí các điểm bán vé di động tại tầng 1 và 2 các nhà ga. Phân luồng lối ra vào theo hình "zic zắc" tại các ga trọng điểm như Cát Linh, Cầu Giấy để đảm bảo trật tự, tránh xô đẩy. Thực hiện bán trước vé lượt cho các ngày 27, 29/8 nếu hành khách có nhu cầu.
Thông tin thêm cho người dân
Việc điều chỉnh này là một phần của công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm lớn sắp tới. Người dân có thể theo dõi các buổi lễ qua các kênh thông tin hoặc trực tiếp tại một số địa điểm.
Lịch các buổi diễu binh:
Sơ duyệt: 20h00 ngày 27/8. Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8. Địa điểm xem trực tiếp gợi ý: Các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã. Người dân nên đến sớm trước 6h00 để có vị trí thuận lợi. Xem qua màn hình LED: 270 màn hình LED sẽ được lắp đặt trên nhiều tuyến phố để phục vụ người dân.
Đặc biệt, thành phố đã quyết định miễn phí vé đi tàu điện và 128 tuyến buýt có trợ giá cho toàn bộ người dân trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết ngày 2/9.
Video hàng ngàn người dân có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành:
Video hàng ngàn người dân có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
