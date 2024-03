Quy tắc giảm cân 3221 không cần kiêng tinh bột, cân vẫn tự động giảm

Quy tắc 3221 trong giảm cân

Quy tắc 3221 Mandy nhắc đến có ý nghĩa như sau: ba phần rau, hai lít nước, hai phần protein, một phần tinh bột trong ngày. Cô gợi ý thực đơn bữa sáng có thể gồm một quả táo, một quả trứng, một tách cà phê hoặc trà. Bữa trưa gồm một bát rưỡi rau ăn kèm protein từ thịt hoặc cá, nên chế biến tối giản gia vị. Bữa tối có một bát nhỏ cơm hoặc carb từ khoai lang, gạo lứt... một bát rưỡi các loại rau cùng hai phần protein có thể từ hải sản, thịt ít mỡ. Trong ngày cố gắng uống đủ hai lít nước trở lên.

Ăn nhiều rau xanh, uống đủ lượng nước cơ thể cần trong ngày góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng.

Mandy chỉ ra rằng một khẩu phần trái cây có khoảng 60 calo, chỉ cần ăn tối đa hai phần mỗi ngày. Ăn nhiều trái cây trong ngày làm gia tăng đường huyết, dễ dẫn đến béo phì và khó kiểm soát lượng đường trong máu. Cô gợi ý các loại quả lý tưởng có chỉ số GI thấp như táo, cà chua bi, kiwi, chanh leo...

Đối với tinh bột, ngoài cơm trắng thông thường, có thể ưu tiên các loại carb có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ như gạo lứt, khoai lang, yến mạch để ăn ít nhưng vẫn đủ no, no lâu.

Vậy bạn nên chọn những loại tinh bột nào?

5 loại tinh bột no bụng, không gây tích mỡ

Tinh bột không gây tích mỡ, hỗ trợ giảm cân 1: Khoai tây

Chuyên gia phân tích rằng khoai tây sẽ trở thành tinh bột xấu nếu bạn chế biến bằng cách chiên dầu hoặc phết bơ, thêm các loại kem sữa... Ngược lại, khi tiêu thụ khoai tây ở dạng chế biến tối giản như hấp, luộc, loại thực phẩm này có thể đáp ứng lượng tinh bột lành mạnh cho cơ thể.

"Một củ khoai tây cỡ trung bình chỉ chứa 110 calo, không có chất béo và khiến bạn hài lòng nhờ hàm lượng nước và 5g chất xơ nếu ăn cả vỏ. Bạn sẽ nhận được lợi ích giảm cân nếu ăn khoai tây nướng sau khi nó nguội vì lúc này nó sẽ chứa tinh bột kháng, đem lại hiệu quả giảm cân. Tinh bột kháng hoạt động như một loại prebiotic nuôi dưỡng men vi sinh trong ruột của bạn, giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật, góp phần cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa", The Nutrition Twins cho biết.

Khoai tây luộc hay hấp là nguồn carb lành mạnh cho quá trình giảm cân.

Tinh bột không gây tích mỡ, hỗ trợ giảm cân 2: Ngô

Một bắp ngô chỉ chứa khoảng 100 calo, với 3 gam chất xơ, giúp no lâu, hạn chế thèm ăn hiệu quả. Nghiên cứu cũng chỉ ra việc ăn ngô thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe mãn tính như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và béo phì.

"Chỉ cần lưu ý đến lượng bơ bạn thêm vào ngô bởi đó là nguyên nhân khiến lượng calo của món này tăng gấp đôi so với bình thường", chuyên gia khuyến khích nên chế biến ngô tối giản, hạn chế thêm bơ, đường...

Tinh bột không gây tích mỡ, hỗ trợ giảm cân 3: Chuối

Chuối chưa chín kỹ chứa tinh bột kháng có tác dụng ngăn chặn sự hấp thụ carb, có thể cải thiện độ nhạy insulin, có ích cho quá trình giảm cân. The Nutrition Twins cho biết: "Chúng là nguồn cung cấp chất xơ giúp no lâu và ít calo".

Tinh bột không gây tích mỡ, hỗ trợ giảm cân 4: Củ dền

"Các chất dinh dưỡng trong củ dền hỗ trợ cơ thể bạn trong quá trình giải độc, giúp tăng hiệu suất tập thể dục và chống lại bệnh tật. Một củ cải đường dài khoảng 5 cm chỉ chứa 35 calo, 2,5 gam chất xơ và có nhiều nước giúp bạn no lâu, nhờ đó ăn ít thực phẩm chứa nhiều calo hơn. Củ dền cũng là một nguồn cung cấp nitrat tốt, giúp giảm viêm bằng cách giúp loại bỏ các hợp chất có hại khỏi máu", The Nutrition Twins chỉ ra lý do bạn nên thêm củ dền vào thực đơn giảm cân.

Tinh bột không gây tích mỡ, hỗ trợ giảm cân 5: Bánh mì nguyên hạt

Bánh mì nguyên cám, bánh mì nguyên hạt chứa hàm lượng khoáng chất và chất xơ cao giúp ăn ít nhưng no lâu, hạn chế thèm ăn hiệu quả.

Bánh mì trắng không được khuyến khích trong việc giảm cân, song bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì nguyên hạt lại là lựa chọn lý tưởng. Loại bánh mì này có hàm lượng chất xơ cao cũng như chứa nhiều dinh dưỡng, giúp ăn ít nhưng no lâu, hạn chế được việc thèm tinh bột khi ăn kiêng.

