Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Tôi tên là Chen Ying Ying (58 tuổi), đến từ Ôn Châu. Đã 15 năm nay, tôi sống một mình trong căn biệt thự 3 tầng rộng khoảng 200m² ở vùng ngoại ô Thượng Hải cùng với 5 chú chó của mình.

Quyết định nghỉ hưu sớm sau nhiều năm làm việc căng thẳng

Những năm đầu sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh công việc. Ban ngày tôi làm văn phòng, buổi tối lại điều hành một doanh nghiệp tại gia. Mỗi ngày tôi đều phải kiểm tra mọi khâu sản xuất, từ chất lượng sản phẩm, đóng gói cho đến giao hàng.

Nhịp sống bận rộn khiến tôi cảm thấy mình luôn trong trạng thái căng thẳng. Có thời điểm, tôi cảm giác mình sống như một người đàn ông, luôn phải gồng mình để hoàn thành công việc.

Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm để thay đổi cách sống của mình.

Mua biệt thự ngoại ô chỉ sau 20 phút xem nhà

Năm 2003, khi sống ở Thượng Hải cùng hai chú chó, tôi bắt đầu tìm kiếm một nơi ở mới. Thời điểm đó dịch SARS đang bùng phát, khiến nhiều người lo lắng việc nuôi thú cưng trong thành phố có thể gây rắc rối.

Vì vậy, tôi quyết định tìm một ngôi nhà ở vùng ngoại ô.

Cuối cùng, một đại lý bất động sản đã dẫn tôi đến xem một căn biệt thự ở quận Tùng Giang. Ngôi nhà có 3 tầng, khá rộng rãi và có cả một khu vườn nhỏ.

Điều đặc biệt là tôi chỉ mất khoảng 20 phút để xem nhà rồi quyết định mua ngay. Mức giá khi đó khoảng 600.000 NDT, khá phù hợp với khả năng tài chính của tôi.

Sau khi chuyển đến đây, tôi chính thức nghỉ hưu sớm, rời bỏ công việc văn phòng và bắt đầu cuộc sống mới.

"Vương quốc nhỏ" của riêng tôi

Trên mạng xã hội Weibo, tôi đặt tên cho mình là "Queen's Unredom". Bạn bè thường gọi tôi là "Nữ hoàng".

Khi nhìn ngắm ngôi nhà cùng khu vườn của mình, tôi cảm thấy nơi đây giống như một vương quốc nhỏ, nơi tôi sống cùng những người bạn bốn chân.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, đến khoảng tuổi 30, tôi nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền đủ để sống thoải mái.

Đó cũng là lúc tôi quyết định nghỉ hưu sớm để sống chậm lại, dành thời gian cho những điều mình yêu thích.

Ngôi nhà của tôi có diện tích khoảng 200m², còn khu vườn xung quanh rộng gần 140m².

Tôi chia khu vườn thành ba khu vực: phía trước rộng khoảng 30m², phía sau gần 100m² và một căn gác kính nhỏ khoảng 13m² trên sân thượng – nơi tôi trồng rất nhiều hoa giấy với đủ màu sắc.

Toàn bộ thiết kế khu vườn, từ bố cục đến lựa chọn cây trồng, đều do chính tay tôi thực hiện.

Khu vườn tái hiện ký ức tuổi thơ

Ngôi nhà của tôi không quá sang trọng như nhiều căn biệt thự khác. Thay vào đó, nó mang vẻ giản dị với nhiều món đồ cũ.

Đi qua phòng khách là khu vườn phía sau. Dù diện tích không lớn nhưng nơi đây có đủ khu vực thư giãn, khu ủ phân hữu cơ và một "ngôi nhà nhỏ" tôi làm dành cho các loài côn trùng.

Ý tưởng thiết kế khu vườn này bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ của tôi.

Khi còn nhỏ, tôi từng sống với bà nội ở quê nhà Ôn Châu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Vì vậy, khi nghỉ hưu sớm và chuyển về ngoại ô, tôi muốn tái hiện lại cảm giác bình yên của những ngày tháng ấy.

Một góc vườn nhỏ khiến hàng xóm thích thú

Cạnh nhà tôi có một cụ bà đã 90 tuổi. Mỗi lần đi ngang qua, bà thường dừng lại vài phút để ngắm khu vườn.

Nhìn gương mặt hiền hậu của bà, tôi lại nhớ đến bà ngoại của mình. Vì không muốn bà phải đứng lâu, tôi đặt trước cửa nhà một chiếc ghế gỗ để bà có thể ngồi nghỉ.

Không ngờ sau này chiếc ghế ấy lại trở thành nơi nhiều người dừng lại chụp ảnh.

Khu vườn phía trước vốn là nhà để xe, nhưng sau khi cải tạo, tôi biến nơi này thành một không gian giống như nhà hàng ngoài trời.

Ở giữa là bàn ăn lớn, nơi tôi và bạn bè tụ họp vào những dịp cuối tuần. Xung quanh là gần 100 loài hoa như cẩm tú cầu, hoa mộc, hoa hồng, lily hay cẩm chướng. Nhờ vậy khu vườn luôn rực rỡ suốt bốn mùa.

Cuộc sống bình yên sau khi nghỉ hưu sớm

Từ khi nghỉ hưu sớm, cuộc sống của tôi trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm không phải là đánh răng hay ăn sáng mà là ra vườn chăm cây. Tôi cắt tỉa hoa giấy, quét lá rụng và nhặt những cánh hoa tàn.

Có những ngày tôi dành gần như toàn bộ thời gian trong nhà kính để chăm sóc cây cối.

Sau đó tôi mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa ăn vừa ngắm khu vườn phía sau.

Khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày, tôi thường pha một ấm trà hoa mộc và ngồi thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh.

Trong nhiều năm sống ở đây, tôi gần như không rời khỏi nơi này. Lần duy nhất tôi vào trung tâm Thượng Hải là năm ngoái để làm visa sang Hà Lan ngắm hoa.

Trước đây tôi từng rất nhiệt huyết, luôn bận rộn với công việc. Nhưng sau khi nghỉ hưu sớm, tôi nhận ra cuộc sống bình yên mới là điều mình thực sự mong muốn.

Mong muốn sống an yên đến năm 90 tuổi

Tôi luôn cho rằng con người nên làm việc chăm chỉ trước tuổi 40. Sau đó, nếu có điều kiện, hãy dành thời gian để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tôi vẫn còn một căn nhà ở quê nhà Ôn Châu, nhưng không có ý định quay về đó. Tôi đã quá quen với cuộc sống nơi đây.

Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục sống như vậy cho đến năm 90 tuổi – trong một không gian bình yên, giản dị và nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Tưởng nghỉ hưu ở quê là thiên đường, U75 'vỡ mộng' vì áp lực không ngờ GĐXH - Dường như cuộc sống nghỉ hưu ở thôn quê đã hoàn toàn khác so với tưởng tượng ban đầu của cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi.

Theo Sohu