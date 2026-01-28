Ra mắt sản phẩm ăn dặm Tummy Bebe – Giải pháp dinh dưỡng cho bé





Ăn dặm được xem là một trong những cột mốc quan trọng đầu đời, đánh dấu bước chuyển từ chế độ dinh dưỡng hoàn toàn từ sữa mẹ sang việc làm quen với các loại thực phẩm khác đa dạng hơn. Ở giai đoạn này, bé không chỉ cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất như chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, mà còn bắt đầu học cách tự ăn, rèn phản xạ nhai và phát triển kỹ năng cầm nắm.

Thông qua việc tiếp xúc với nhiều mùi vị và kết cấu khác nhau của thực phẩm, bé dần hình thành khả năng cảm nhận của vị giác, kích thích sự hứng thú với bữa ăn. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp trẻ xây dựng thói quen ăn uống tích cực, chủ động và hạn chế nguy cơ biếng ăn trong những năm đầu đời. Một chế độ ăn dặm đúng cách, cân bằng giữa dinh dưỡng và kỹ năng, sẽ góp phần hỗ trợ bé phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tư duy.

Thấu hiểu điều đó, Tummy Bebe ra đời với định hướng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của ba mẹ trong giai đoạn bé tập ăn dặm. Thương hiệu được xây dựng với sứ mệnh mang đến những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng: an toàn, tiện lợi khi sử dụng và phù hợp với nhu cầu tập ăn dặm, bổ sung dinh dưỡng cho bé

Trong lần ra mắt này, Tummy Bebe mang đến hai dòng sản phẩm được nghiên cứu phù hợp với trẻ trong giai đoạn bé tập ăn dặm là sữa chua sấy thăng hoa Tummy và bánh ăn dặm Tummy.

Hai dòng sản phẩm đều hướng đến mục tiêu giúp bé làm quen với thực phẩm một cách tự nhiên, an toàn, đồng thời trở thành bữa phụ dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển kỹ năng nhai ngay từ những năm tháng đầu đời.

Sữa chua sấy thăng hoa Tummy: Giòn tan, dễ ăn, bổ sung lợi khuẩn

Sữa chua sấy Tummy được làm từ sữa chua nguyên chất lên men tự nhiên, ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa hiện đại giúp giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Điểm nổi bật của sản phẩm là kết cấu giòn xốp, tan nhanh trong miệng, giúp bé dễ dàng xử lý thức ăn, hạn chế nguy cơ hóc nghẹn. Điều này đặc biệt phù hợp với những bé mới bắt đầu ăn dặm.

Bên cạnh đó, sữa chua sấy thăng hoa Tummy còn:

- Bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

- Cung cấp protein, canxi và carbohydrate, góp phần phát triển xương, răng và trí não

- Có nhiều hương vị tự nhiên như Xoài, Dâu, Chuối, Vanilla, Nguyên bản, giúp bé hứng thú hơn khi ăn

Đóng gói chia những gói nhỏ gọn, tiện lợi cũng là điểm cộng lớn, giúp ba mẹ dễ dàng mang theo cho bé sử dụng tại nhà hoặc khi ra ngoài.









Bánh ăn dặm Tummy: Giúp bé tập nhai, bữa phụ dinh dưỡng

Bánh ăn dặm Tummy không đơn thuần là món ăn vặt mà còn là "công cụ" hỗ trợ bé kỹ năng vận động tinh như cầm nắm, đưa thức ăn lên miệng, đồng thời kích thích phản xạ nhai một cách tự nhiên. Với hình dáng và độ cứng được thiết kế phù hợp, bánh giúp bé rèn luyện khả năng cầm nắm, tập nhai cho bé

Bánh có ưu điểm:

- Giòn xốp, tan nhanh, an toàn cho bé khi tự tập ăn

- Giúp bé tập cầm nắm, phát triển vận động tinh

- Được làm từ gạo hữu cơ và rau củ quả tự nhiên

- Đạt tiêu chuẩn 4 KHÔNG: không hương liệu, không chất bảo quản, không phẩm màu, không dầu chiên xào

Với 5 hương vị đa dạng như Phô mai, Rau củ, Chuối, Nguyên bản, Dâu tây, Bánh ăn dặm Tummy giúp bữa ăn phụ của bé có thêm nhiều hương vị và bổ dưỡng hơn.









Tummy Bebe là thương hiệu ăn dặm cho bé chú trọng lựa chọn nguyên liệu tự nhiên, rõ ràng nguồn gốc để đưa vào sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều được phát triển theo tiêu chí an toàn và phù hợp với giai đoạn ăn dặm, giúp ba mẹ an tâm khi cho bé sử dụng hằng ngày.

Sự ra mắt của Sữa chua sấy thăng hoa Tummy và Bánh ăn dặm Tummy đánh dấu bước khởi đầu của Tummy Bebe trên hành trình mang đến giải pháp ăn dặm tiện lợi, an toàn và giàu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Tummy Bebe hướng đến việc đồng hành cùng ba mẹ trong việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp bé tập ăn, tập nhai và phát triển toàn diện ngay từ giai đoạn đầu đời.

Tummy Bebe tự hào là lựa chọn ăn dặm đúng, đủ, an toàn cho bé yêu trong giai đoạn ăn dặm đầu đời.

Thông tin liên hệ Tummy Bebe

Nếu ba mẹ cần tư vấn chi tiết về sản phẩm ăn dặm Tummy hoặc hỗ trợ đặt hàng, vui lòng liên hệ:

Hotline: 091 447 1881

Website chính thức: https://tummy.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/TUMMYBEBE

Công ty chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH BabyCare Việt Nam

Đơn vị phân phối chính thức:Công ty Mặt Trời Trẻ Thơ

Địa chỉ: 81D/189 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội

Doanh nghiệp tự giới thiệu