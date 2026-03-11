Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.

Chanh – loại quả quen thuộc trong căn bếp

Quả chanh được trồng phổ biến ở nước ta, ra quả quanh năm. Những vùng trồng chanh nổi tiếng có thể kể đến như Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Long… Nhờ khả năng thích nghi tốt, cây chanh cho quả quanh năm và có thể trồng ngay trong vườn nhà hoặc chậu nhỏ để phục vụ sinh hoạt gia đình.

Hiện nay trên thị trường có nhiều giống chanh như chanh ta, chanh không hạt, chanh giấy, chanh vàng, chanh rừng… Mỗi loại có hương vị và độ chua khác nhau. Giá chanh thường chỉ vài nghìn đồng mỗi quả nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Chanh là loại quả phổ biến ở nước ta.

Không chỉ dùng làm gia vị cho các món ăn, chanh còn được sử dụng trong nhiều loại đồ uống giải khát và các món tráng miệng như bánh tart chanh, kem chanh, mứt vỏ chanh…

Chuyên trang Medical News Today của Mỹ đánh giá chanh là loại quả tốt nhất. Trong khoảng 48g chanh cung cấp 10,6 calo, 3,31g carbohydrate, 49,4mg kali, 18,6mg vitamin C, 2,88mg canxi và 0,1g chất xơ và các vitamin… bố sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, quả chanh được dùng trong các bữa ăn hàng ngày mang lại nhiều giá trị. Trong quả chanh ngoài nguồn vitamin dồi dào, còn chứa các chất oxy hóa, giúp bảo vệ mạch máu, giảm căng thẳng oxy hóa và ngăn ngừa các bệnh tim mạch mãn tính. Các chất chống oxy hóa trong chanh còn hỗ trợ giảm tác hại của gốc tự do, hạn chế hình thành nếp nhăn và tình trạng da khô khi lão hóa, giúp da khỏe và tươi trẻ hơn.

Dù có nhiều lợi ích, chanh vẫn cần được sử dụng hợp lý. Do chứa hàm lượng axit cao, chanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt với người mắc bệnh dạ dày, đường ruột.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống nước chanh pha loãng thay vì dùng trực tiếp. Tránh lạm dụng việc uống chanh để giảm cân như nhiều người mách bảo. Việc dùng chanh quá mức có thể gây mòn men răng, làm tăng nguy cơ sâu răng, nên sau khi uống hãy súc miệng sạch để bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Món ăn với quả chanh

Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong là thức uống quen thuộc để giải khát, thanh lọc cơ thể và tăng sức đề kháng nhờ nguồn vitamin C cao. Chỉ cần pha 1 thìa nước cốt chanh và mật ong với nước ấm, khuấy đều là có thể sử dụng. Thức uống này giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch. Thời điểm uống thích hợp vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ.

Chanh mật ong là đồ uống được nhiều người ưa chuộng.

Mứt vỏ chanh

Vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu nên thường được dùng để làm mứt. Mứt chanh được làm bằng cách ngâm vỏ chanh với nước muối để giảm vị đắng, vỏ chanh được nấu cùng đường cho đến khi dẻo và thơm. Mứt vỏ chanh có vị chua ngọt nhẹ, thích hợp dùng làm món ăn vặt hoặc kết hợp với uống trà và bánh.

Nước chanh với tía tô, mận

Sự kết hợp giữa chanh, mận và tía tô tạo nên thức uống thanh mát trong những ngày hè. Siro tía tô được nấu từ lá tía tô, đường phèn và nước, sau đó pha cùng nước cốt chanh, mận thái lát và nước soda. Thức uống này mang vị chua ngọt nhẹ, rất phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị chút nguyên liệu gồm 50 gr lá tía tô, 100gr đường phèn, chanh tươi, 1 quả mận, nước soda và chút nước lọc.

Nước chanh với tía tô, mận là thức uống giải nhiệt ngày hè hấp dẫn

