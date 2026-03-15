Mùng 1 đầu tháng nên ăn và không nên ăn gì để may mắn cả tháng?

Mùng 1 đầu tháng nên ăn gì?

Thịt gà

Từ xưa ông cha ta đã quan niệm rằng vào ngày mùng 1 ăn thịt gà sẽ giúp xua tan những điều xui xẻo và đem đến phước lành và may mắn trong năm mới. Đó chính là lý do trên mâm cơm cúng ngày đầu tháng của các gia đình miền Bắc thường luôn có sẵn đĩa thịt gà luộc cũng như các món ăn được chế biến từ gà.

Bên cạnh đó, theo văn hóa phương Đông, gà được xem là vua của những động vật mang tính tốt, đại diện cho ý nghĩa giàu có, phú quý và đại cát. Do đó, bạn nên ăn gà vào mùng 1 đầu tháng để tài vận của cả tháng được hanh thông, thuận lợi.

Đu đủ

Quả đu đủ đúng với tên gọi của nó theo quan niệm của nhiều người thì khi ăn quả đu đủ vào đầu tháng sẽ thể hiện cho sự đủ đầy, ấm no.

Quả sung

Giống quả đu đủ thì quả sung với sự tượng trưng của sự sung túc, phú quá, dồi dào. Quả sung thường theo từng chùm, nhánh tạo sự gắn bó liên kết.

Đây cũng chính là lý do loại quả này thường được ăn hoặc thờ cúng trong ngày tết, ngày đầu tháng. Vì những dịp này là những dịp gia đình sum vầy, đoàn tụ.

Thanh long

Thanh long cũng biểu thị cho sự may mắn nhưng hiện nay có nhiều loại thanh long như thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ, thanh long ruột vàng... Với ngày đầu tháng mọi người hay ăn thanh long ruột đỏ.

Xôi gấc

Dân gian ta quan niệm màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho may mắn, thường xuất hiện trong những ngày quan trọng như khai trương, đám cưới…

Do đó, những món ăn có màu đỏ cũng được người ta sử dụng nhiều trong ngày đầu tháng. Xôi gấc chính là một trong những món ăn mà bạn nên ăn vào đầu tháng để đem lại may mắn, phước lành.

Có thể thấy, trên các bữa cơm ngày mùng 1 đầu tháng, dù chủ nhà là người ăn mặn hay ăn chay thì trên mâm cơm luôn có xôi gấc.

Tiết canh

Tiết canh thực chất là máu (huyết) của các loại động vật với phương pháp chế biến thường là không nấu chín để giữ được hương vị và màu sắc đỏ rực của món ăn này nên nguy cơ tiềm ẩn các bệnh liên quan đến ký sinh.

Tuy nhiên theo quan niệm thì ăn tiết canh vào mùng 1 sẽ làm tăng sự may mắn đó cũng là lý do có câu "ăn đi cho nó đỏ hay đỏ như tiết canh" để thể hiện quan niệm may mắn khi ăn loại thực phẩm này vào đầu tháng.

Các món nên kiêng ăn đầu tháng để cả tháng may mắn

Thịt chó

Xếp ở vị trí đầu tiên chắc hẳn ai cũng biết đó là thịt chó, thịt chó từ xa xưa trong văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Trong thịt chó có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cung cấp nhiều lợi ích cho cơ thể như protein, lipit, canxi, sắt và các vitamin A, B1, B2, B3, C...

Trong Đông y cũng sử dụng thịt chó như một bài thuốc chữa các bệnh đau xương mỏi gối, đau nhức cơ thể, rất tốt cho người có máu hàn vì thịt chó có tính ấm và có tác dụng bổ trung ích khí, ôn thận, trợ dương.

Tuy tốt như vậy nhưng theo quan niệm thịt chó là để giải xui, giải đen nên thường được người dân trọn ăn vào những dịp cuối năm hay cuối tháng và ngược lại kiêng kỵ mùng 1 đầu tháng ăn thịt chó để tránh bị đen đủi.

Mực

Mực một món ăn hải sản cũng có giá trị dinh dưỡng rất cao nhưng cũng bị xếp vào loại không nên ăn vào ngày mùng 1 đầu tháng.

Người ta thường vẫn hay có câu "đen như mực" để giải thích cho lý do không nên ăn mực vào ngày đầu tháng để mong cho cả tháng đây được may mắn, không bị đen đủi như mực.

Trứng vịt lộn

Tên gọi là trứng vịt lộn nên vào dịp đầu tháng dân ta cũng quan niệm không nên ăn loại thực phẩm này vì khi đó sẽ làm đảo lộn may mắn.

Cá mè

Cá mè là một loại cá nước ngọt sống ở ao hồ, sông suối, cá mè cũng là một loại cá cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cao.

Tuy nhiên về đặc điểm thì thịt cá mè rất tanh và đây cũng là loại cá rất nhiều xương nếu người ăn không chú ý rất dễ gây hóc xương. Chính vì thế người ta cũng quan niệm đầu tháng không nên ăn cá mè để tránh bị chuyện xui rủi, không may mắn.

Thịt vịt

Người dân miền trong thường kiêng ăn thịt vịt trong những ngày đầu tháng với lý do ăn thịt vịt vào đầu tháng sẽ gặp vận xui.

Ngoài ra cũng có một số nơi kiêng kỵ các món ăn khác như tôm vì sợ đi giật lùi như tôm, cháo trắng vì sợ ma quỷ hay một số loại thức ăn khác như mắm tôm, sầu riêng...