Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm

Thứ hai, 19:01 16/03/2026 | Ăn
Phương Thuận
Phương Thuận
GĐXH – Chỉ với chiếc tai lợn cùng vài nguyên liệu đơn giản, dưới hướng dẫn của mẹ đảm Phạm Thanh Huệ, mọi người có thể làm được món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, đưa cơm vô cùng dưới đây.

Món chạo tai lợn là một đặc sản được nhiều tín đồ ẩm thực ưa thích. Món ăn gây ấn tượng bởi vị chua nhẹ của khế và xoài xanh, hòa quyện với mùi thơm đặc trưng của riềng, sả và lá chanh, tạo nên hương vị rất riêng.

Món ăn này là một trong những đặc sản của tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Với cách chế biến đơn giản, mọi người dễ dàng có được món chạo tai lợn giòn sần sật, vị chua cay hài hòa rất hấp dẫn, thơm lừng riềng sả.

Mẹ đảm Phạm Thanh Huệ đã chia sẻ công thức làm món ngon chạo tai lợn chuẩn vị tại nhà thơm ngon như sau.

Nguyên liệu làm món chạo tai lợn:

+ 1 cái tai lợn làm sạch

+ 1 quả khế chua thái lát

+ ½ quả xoài xanh bào sợi

+ 2 cây sả

+ 1 củ giềng giã nhuyễn

+ 1 quả ớt tươi

+ Lá chanh

+ Gia vị: Nước mắm, đường, nước cốt chanh

Cách làm món chạo tai lợn:

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 2.

Chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng để làm món chạo tai lợn. Ảnh Thanh Huệ

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 3.

Sơ chế tai lợn, đem rửa sạch với muối và giấm để khử mùi. Hấp tai heo bằng nồi chiên hơi nước khoảng 20 phút, giúp tai mềm giòn, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên mà không bị khô như luộc. Ảnh Thanh Huệ

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 4.

Áp chảo giòn tai lợn. Ảnh: Thanh Huệ

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 5.

Thái mỏng tai lợn sau khi hấp. Cho lên chảo nóng, áp chảo vàng giòn mà không cần dùng dầu, giúp tai thơm béo mà không ngấy.

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 6.

Làm nước mắm chua ngọt: Trộn 3 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh, ớt băm nhỏ. Riềng giã nhuyễn, cho lên chảo rang nhẹ để bớt cay. Sau đó cho tai lợn vào tô lớn, thêm khế chua, xoài xanh, sả thái mỏng, riềng, lá chanh thái chỉ.

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 7.

Rưới nước mắm chua ngọt đã pha, trộn đều cho thấm vị.

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm - Ảnh 8.

Chạo tai heo giòn rụm, vị chua chua của xoài, khế quyện cùng cái cay nồng của riềng sả, nước mắm chua ngọt đậm đà. Cuốn cùng bánh tráng, hay lá sung thì đúng là ngon "hết nước chấm". Ảnh: Thanh Huệ

