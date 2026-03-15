Một món ăn nhiều người chê nhưng lại có lợi ích khó tin

Chủ nhật, 14:18 15/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nếu sử dụng hợp lý, loại thực phẩm này vẫn có thể cung cấp nhiều vi chất quan trọng mà các loại thịt thông thường không dồi dào bằng.

Nhắc đến thận lợn (cật heo), không ít người lập tức lắc đầu vì ám ảnh mùi tanh hoặc lo ngại cholesterol cao. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng - chuyên gia dinh dưỡng từng chia sẻ trong một buổi tư vấn cộng đồng - nội tạng nói chung và thận lợn nói riêng không phải “thực phẩm xấu”, vấn đề nằm ở cách ăn và liều lượng. Ông cho rằng nếu sử dụng hợp lý, thận lợn vẫn có thể cung cấp nhiều vi chất quan trọng mà các loại thịt thông thường không dồi dào bằng.

Hàm lượng sắt dồi dào (khoảng 11.39mg/quả) giúp tăng cường sản sinh hồng cầu, phòng ngừa thiếu máu

Thận lợn từ lâu đã xuất hiện trong ẩm thực Việt với các món như cháo thận, thận xào giá, thận hầm thuốc bắc. Ở nhiều nền ẩm thực châu Á, đây còn được xem là nguyên liệu bổ dưỡng. Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, thận lợn chứa hàm lượng protein chất lượng cao, giàu sắt heme, kẽm, vitamin A và đặc biệt là vitamin nhóm B như B12 – dưỡng chất quan trọng cho quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh.

Cần loại bỏ phần màng trắng bên trong và rửa sạch với muối/rượu để khử mùi hôi và chất thải tồn dư

Một trong những lợi ích nổi bật của thận lợn là hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Sắt heme trong thực phẩm động vật có khả năng hấp thu cao hơn nhiều so với sắt từ thực vật. Với những người thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao, phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt hoặc người đang hồi phục sau phẫu thuật, việc bổ sung lượng nhỏ thận lợn trong khẩu phần có thể giúp cải thiện thể trạng.

Giàu Canxi, Phốt pho và Vitamin A, đặc biệt tốt cho sự phát triển xương và thị lực của trẻ em

Ngoài ra, kẽm trong thận lợn đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và chức năng sinh sản. Thiếu kẽm có thể gây suy giảm miễn dịch, chậm lành vết thương và ảnh hưởng đến vị giác. Bên cạnh đó, vitamin B12 hỗ trợ sản xuất hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh ổn định – điều đặc biệt quan trọng ở người trung niên và cao tuổi, nhóm dễ thiếu hụt vi chất này.


Chứa kẽm và Selen — một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ chức năng tuyến giáp

Trong y học cổ truyền, thận lợn được cho là có tính ấm, vị mặn, quy kinh thận, có tác dụng “bổ thận, ích tinh”. Dù những khái niệm này không hoàn toàn tương đồng với y học hiện đại, nhưng trên thực tế, thực phẩm giàu protein, sắt và kẽm như thận lợn có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược, đau lưng mỏi gối do thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị bệnh thận hay các bệnh lý mạn tính.

Bí quyết xử lý cật heo hết mùi hôi

Cật heo có thể chế biến thành nhiều món ngon, nhưng làm sao để sơ chế hết mùi hôi vẫn là câu hỏi đau đầu với nhiều người nội trợ. 

Cật heo bổ đôi theo chiều dọc, dùng dao mỏng sắc lọc bỏ hết phần màu trắng ở giữa, sau đó, rắc chút bột mì, rồi lọc tiếp cho tới khi hết. Phần nhầy màu trắng này chính là nguyên nhân gây hôi.

Bóp kỹ cật với nước cốt chanh (hoặc giấm), rượu và gừng đập dập rồi rửa sạch. Đun sôi nồi nước, cho cật vào trụng sơ, vớt ra rửa sạch.

Cắt cật heo thành từng miếng mỏng vừa ăn rồi ướp với chút mắm, muối, hạt tiêu.

Từ cật heo có thể chế biến thành nhiều món ngon như cật xào hành tây, ớt chuông xanh đỏ hoặc hoa thiên lý, đậu cô ve..

GĐXH - Khi đi chợ hoặc siêu thị mua trứng gà, nhiều người thường có thói quen chọn những quả trứng to vì nghĩ rằng trứng càng lớn thì càng nhiều dinh dưỡng và "đáng tiền" hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người chăn nuôi gà lâu năm, kích thước trứng không phải yếu tố quyết định hoàn toàn chất lượng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, những quả trứng nhỏ lại được đánh giá cao hơn.

GĐXH - Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, từ các món canh, kho cho đến chiên, nướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kinh nghiệm chọn cá tươi khi đi chợ.

GĐXH - Trời lạnh ăn gì ngon nhất? Hãy để bài viết dưới đây "mách bạn" một số thực đơn lẩu hot nhất, ngon ngất ngây.

Vũ Hán không chỉ có hoa anh đào, mà còn là "thủ phủ ăn sáng" của xứ Trung với những quán xá lưu giữ hương vị hàng chục năm. Giống như thói quen xì xụp bát phở bò, bún riêu đầu ngõ của người Việt, đây là 7 chốn dừng chân mang đậm hồn cốt ẩm thực giang hồ mà dân bản địa giấu kỹ, hễ ăn là nhớ mãi không quên.

GĐXH - Chế độ ăn uống quan trọng đối với sức khỏe gan. Để hỗ trợ gan, người bệnh cần lưu ý đến việc ăn những thực phẩm có lợi và hạn chế những thực phẩm có thể gây hại.

GĐXH - Bạn đang băn khoăn không biết cuối tuần ăn gì? Đừng lo, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 20 món ăn gia đình đơn giản mà hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả nhà.

GĐXH - Đây là một trong những đặc sản ở Phú Thọ có hương vị ngọt thanh, mọng nước. Hiện đang là mùa ngon nhất, ngoài dùng ăn tươi, mọi người có thể tham khảo những cách dưới đây để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Dù ăn kiểu gì, quả này cũng cực tốt cho sức khỏe.

GĐXH - Một thực đơn khoa học sẽ giúp giảm mỡ máu và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao. Dưới đây là những món ăn giảm mỡ máu quen thuộc, dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình.

GĐXH - Nữ diễn viên xuất hiện trong căn bếp quen thuộc với phong cách giản dị: mặc pyjama, tóc buộc nửa và gần như không trang điểm.

Ngày 13/03/2026, Buffet Poseidon đã chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của thương hiệu buffet hải sản quy mô lớn này tại thị trường Đông Nam Bộ.

GĐXH - Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (Anh) thực hiện và công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Hôm nay chúng ta hãy cùng làm 2 món ăn với loại rau "thần dược" này để giúp bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải tích tụ và giúp giảm mỡ bụng.

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
