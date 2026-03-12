Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.
Bánh pancake
Một trong các món ăn sáng nhanh gọn mà bạn có thể làm ngay trong vài phút chính là pancake. Bạn có thể dùng gói bột pancake có sẵn ở siêu thị hoặc tham khảo cách làm sau:
Trộn bột mì, đường, muối, sữa tươi không đường thành hỗn hợp mịn, rồi thêm lòng đỏ trứng vào, đánh nhuyễn. Riêng lòng trắng trứng đánh cho bông, trộn chung hỗn hợp trên.
Làm nóng chảo chống dính, đổ 1 vá bột từ từ xuống chảo. Để đến khi bánh nổi bong bóng thì lật bánh (lưu ý hạ lửa nhỏ).
Bún thịt nấu chua
Nguyên liệu: 400-500g bún, 100-150g thịt nạc vai xay nhỏ, 3 trái cà chua, vài nhánh hành lá, 1 mớ rau mùi tàu, 1 giắt me (để nấu canh chua), 1 củ hành tím khô, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm.
Cách làm: Thịt nạc ướp với chút mắm; Cà chua rửa sạch, thái múi cau; Hành lá, mùi tàu thái nhỏ; Hành tím bỏ vỏ, thái lát; Làm nóng dầu ăn trong nồi, cho hành tím vào phi thơm rồi cho thịt nạc vào xào đều. Thịt vừa chín tới thì cho cà chua vào, đảo khoảng 2-3 phút thì thêm nước dùng cho vừa ăn.
Bánh mì nguyên cám kẹp thập cẩm
Bạn có thể mua sẵn bánh mì nguyên cám trong siêu thị cùng các nguyên liệu khác như: Trứng. Dưa chuột. Rau xà lách. Thịt xông khói.
Bạn có thể chiên trứng và thịt. Rau và dưa chuột bạn rửa sạch và cắt nhỏ. Cuối cùng, bạn xếp tất cả các nguyên liệu trên vào giữa bánh mì nguyên cám là bạn đã có món ăn sáng nhanh gọn và đầy đủ năng lượng cho ngày mới.
Mì xào thịt bò
Nguyên liệu: 1 mớ ngồng cải (hoặc rau cải), 300gr thịt bò, 3-4 gói mỳ tôm, 3 muỗng canh xì dầu, 3 muỗng canh dầu hào, đường, dầu ăn, tỏi.
Cách làm: Rau ngồng cải nhặt đoạn non, rửa sạch. Thịt bò thái miếng mỏng, ướp với 1 muỗng canh xì dầu, đường, 1 muỗng canh dầu hào trộn đều để khoảng 10-15 phút.
Ngâm mỳ vào nước lạnh cho mì nở ra. Cho chảo lên bếp và cho tỏi vào phi thơm, cho tiếp thịt bò vào xào qua, xào thịt bò săn lại thì cho ra đĩa.
Tiếp tục cho rau cải vào xào. Sau đó thêm 1/4 bát con nước vào đảo cùng và đậy vung 3-5 phút cho rau ngồng cải chín. Dùng dao cắt thử xem rau đã chín mềm thì vớt ra đĩa.
Cho tiếp mỳ vào chảo, đảo đều. Tiếp đó, bạn cho thịt bò, rau cải, thêm 2 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh dầu hào vào đảo đều. Nếu bạn thích ăn cay có thể cho thêm chút tương ớt vào xào chung với mì để vị cay đều hơn, nhanh tay khoảng 1-2 phút cho ngấm gia vị rồi tắt bếp, bày lên đĩa.
Yogurt với trái cây và hạt
Nhắc đến các món ăn sáng nhanh gọn, dễ làm thì không thể thiếu món yogurt ăn kèm với trái cây. Đây không chỉ là món dễ làm mà còn cực kỳ lành mạnh, tốt cho sức khỏe.
Bạn chỉ cần mua hũ sữa chua, cho thêm vài miếng trái cây tươi như kiwi, việt quất và các loại hạt như hạnh nhân, bột yến mạch và thưởng thức.
Miến xào thịt bằm
Nguyên liệu: 85g miến rong, 80g thịt heo, 1 muỗng canh sa tế (độ cay điều chỉnh tùy khẩu vị), vài tép tỏi; 1 cây hành lá; 1 nhánh gừng nhỏ, gia vị: dầu ăn, nước tương, dầu hào, muối.
Cách làm: Miến rửa sạch, ngâm với nước lạnh cho đến khi miến mềm rồi mới vớt miến ra cắt thành đoạn nhỏ vừa ăn. Nếu bạn đang vội, bạn có thể ngâm miến với nước ấm cho tiết kiệm thời gian.
Thịt rửa sạch, thái miếng rồi băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ lụa, bằm nhỏ. Gừng cũng cạo vỏ, bằm nhuyễn. Hành lá thái nhỏ, để riêng phần đầu hành trắng.
Làm nóng chảo với chừng 2 muỗng canh dầu ăn, khi dầu nóng, trút đầu hành trắng, tỏi và gừng bằm nhỏ vào phi thơm trên lửa vừa.
Khi thấy thịt băm săn lại, thêm 1 muỗng canh sa tế vào xào chung cho đến khi thịt thấm đều màu. Lượng sa tế này bạn có thể tăng hay giảm tùy theo khẩu vị của gia đình.
Cho miến vào, đảo nhẹ tay cho đến khi miến trộn lẫn với các nguyên liệu. Thêm 160ml nước nóng hoặc nước dùng, tiếp tục đun sôi rồi mới hạ nhỏ lửa, đun liu riu trong khoảng vài phút cho sợi miến nở mềm. Nêm 1 muỗng canh nước tương; 1 muỗng canh dầu hào và ½ muỗng cà phê muối cho thật vừa miệng. Cuối cùng, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên mặt, đảo đều lại lần nữa rồi tắt bếp.
Cháo trứng thịt băm
Để đa dạng hóa thực đơn bữa sáng nhanh gọn, bạn có thể nấu cháo trứng thịt băm chỉ với vài nguyên liệu đơn giản như: gạo, thịt băm, trứng, hành tím.
Rửa sạch gạo rồi thêm 1 lít nước để nấu cháo. Ướp thịt băm với muối, hạt nêm rồi phi hành thơm để xào thịt. Khi cháo hơi đặc, bạn cho phần thịt băm đã xào vào cháo. Cuối cùng đập quả trứng gà vào tô cháo đang còn nóng, rắc thêm ít tiêu và hành lá là hoàn thành.
Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốtĂn - 12 giờ trước
GĐXH – Không chỉ là gia vị phổ biến, chanh còn được chuyên trang sức khỏe của Mỹ xếp vào nhóm quả tốt nhất thế giới, tốt cho sức khỏe.
Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏeĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Bưởi không chỉ có vị ngon chiều lòng được mọi lứa tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Nhưng ăn theo cách sau mới là tốt nhất.
Mẹo xương máu phân biệt cá tươi và cá ươn, người bán 'cậy mồm' cũng không nóiĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, từ các món canh, kho cho đến chiên, nướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kinh nghiệm chọn cá tươi khi đi chợ.
Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất?Ăn - 21 giờ trước
GĐXH - Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất? Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tốt cho não bộ.
Trong tháng Giêng, hãy ăn loại 'rau chiêu tài' này giúp gia tăng tài lộcĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Trong bữa cơm gia đình Việt, nhiều loại rau dân dã xuất hiện thường xuyên đến mức người ta ít khi để ý đến ý nghĩa phía sau. Thế nhưng trong quan niệm dân gian Á Đông, có một loại rau rất quen thuộc lại từng được xem là biểu tượng của may mắn và tài lộc – đó chính là rau hẹ.
Đau đầu nên ăn gì để hết đau?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận biết tốt các thực phẩm an toàn cho người bệnh đau đầu không phải là điều dễ dàng. Vậy, người bị đau đầu nên ăn gì tốt cho sức khỏe?
Thói quen làm giảm độ giòn của thực phẩm khi dùng nồi chiên không dầuĂn - 1 ngày trước
Nhiều người có thói quen lót giấy bạc hoặc giấy nến phía dưới để tránh thực phẩm dính vào khay chiên nhưng cách này làm giảm độ giòn của món ăn sau chế biến.
Tại sao nồi chiên không dầu đang dần bị 'thất sủng'? Người trong nghề tiết lộ sự thậtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có thời điểm, nồi chiên không dầu được xem như “bảo bối nhà bếp”. Từ quảng cáo “chiên không cần dầu”, “ít béo tốt cho sức khỏe” đến hình ảnh những mẻ gà vàng ruộm, khoai tây giòn rụm tràn ngập mạng xã hội, thiết bị này nhanh chóng trở thành hiện tượng. Gần như gia đình nào cũng sắm một chiếc.
Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một số nguyên liệu đã nấu chín, nếu hâm nóng lại đặc biệt là sau khi bảo quản không đúng cách rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.
Loại thức ăn thừa bạn nên bỏ ngay khi dọn tủ lạnh để giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh thường quá tải vì đồ ăn tích trữ và thức ăn thừa từ nhiều bữa. Tuy nhiên, không phải món nào cất tủ lạnh cũng có thể dùng lại an toàn, nhất là khi đã để lâu hoặc bảo quản chưa đúng cách.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.