Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Thứ năm, 07:10 12/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.

Bánh pancake

Một trong các món ăn sáng nhanh gọn mà bạn có thể làm ngay trong vài phút chính là pancake. Bạn có thể dùng gói bột pancake có sẵn ở siêu thị hoặc tham khảo cách làm sau:

Trộn bột mì, đường, muối, sữa tươi không đường thành hỗn hợp mịn, rồi thêm lòng đỏ trứng vào, đánh nhuyễn. Riêng lòng trắng trứng đánh cho bông, trộn chung hỗn hợp trên.

Làm nóng chảo chống dính, đổ 1 vá bột từ từ xuống chảo. Để đến khi bánh nổi bong bóng thì lật bánh (lưu ý hạ lửa nhỏ).

Bún thịt nấu chua

Nguyên liệu: 400-500g bún, 100-150g thịt nạc vai xay nhỏ, 3 trái cà chua, vài nhánh hành lá, 1 mớ rau mùi tàu, 1 giắt me (để nấu canh chua), 1 củ hành tím khô, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm.

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn - Ảnh 1.

Bún thịt cà chua là món ăn vừa dễ làm tiết kiệm thời gian, vừa đủ chất.

Cách làm: Thịt nạc ướp với chút mắm; Cà chua rửa sạch, thái múi cau; Hành lá, mùi tàu thái nhỏ; Hành tím bỏ vỏ, thái lát; Làm nóng dầu ăn trong nồi, cho hành tím vào phi thơm rồi cho thịt nạc vào xào đều. Thịt vừa chín tới thì cho cà chua vào, đảo khoảng 2-3 phút thì thêm nước dùng cho vừa ăn.

Bánh mì nguyên cám kẹp thập cẩm

Bạn có thể mua sẵn bánh mì nguyên cám trong siêu thị cùng các nguyên liệu khác như: Trứng. Dưa chuột. Rau xà lách. Thịt xông khói.

Bạn có thể chiên trứng và thịt. Rau và dưa chuột bạn rửa sạch và cắt nhỏ. Cuối cùng, bạn xếp tất cả các nguyên liệu trên vào giữa bánh mì nguyên cám là bạn đã có món ăn sáng nhanh gọn và đầy đủ năng lượng cho ngày mới.

Mì xào thịt bò

Nguyên liệu: 1 mớ ngồng cải (hoặc rau cải), 300gr thịt bò, 3-4 gói mỳ tôm, 3 muỗng canh xì dầu, 3 muỗng canh dầu hào, đường, dầu ăn, tỏi.

Cách làm: Rau ngồng cải nhặt đoạn non, rửa sạch. Thịt bò thái miếng mỏng, ướp với 1 muỗng canh xì dầu, đường, 1 muỗng canh dầu hào trộn đều để khoảng 10-15 phút.

Ngâm mỳ vào nước lạnh cho mì nở ra. Cho chảo lên bếp và cho tỏi vào phi thơm, cho tiếp thịt bò vào xào qua, xào thịt bò săn lại thì cho ra đĩa.

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn - Ảnh 2.

Nếu bạn thích ăn cay có thể cho thêm chút tương ớt vào xào chung với mì để vị cay đều hơn, nhanh tay khoảng 1-2 phút cho ngấm gia vị rồi tắt bếp, bày lên đĩa.

Tiếp tục cho rau cải vào xào. Sau đó thêm 1/4 bát con nước vào đảo cùng và đậy vung 3-5 phút cho rau ngồng cải chín. Dùng dao cắt thử xem rau đã chín mềm thì vớt ra đĩa.

Cho tiếp mỳ vào chảo, đảo đều. Tiếp đó, bạn cho thịt bò, rau cải, thêm 2 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh dầu hào vào đảo đều. Nếu bạn thích ăn cay có thể cho thêm chút tương ớt vào xào chung với mì để vị cay đều hơn, nhanh tay khoảng 1-2 phút cho ngấm gia vị rồi tắt bếp, bày lên đĩa.

Yogurt với trái cây và hạt

Nhắc đến các món ăn sáng nhanh gọn, dễ làm thì không thể thiếu món yogurt ăn kèm với trái cây. Đây không chỉ là món dễ làm mà còn cực kỳ lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Bạn chỉ cần mua hũ sữa chua, cho thêm vài miếng trái cây tươi như kiwi, việt quất và các loại hạt như hạnh nhân, bột yến mạch và thưởng thức.

Miến xào thịt bằm

Nguyên liệu: 85g miến rong, 80g thịt heo, 1 muỗng canh sa tế (độ cay điều chỉnh tùy khẩu vị), vài tép tỏi; 1 cây hành lá; 1 nhánh gừng nhỏ, gia vị: dầu ăn, nước tương, dầu hào, muối.

Cách làm: Miến rửa sạch, ngâm với nước lạnh cho đến khi miến mềm rồi mới vớt miến ra cắt thành đoạn nhỏ vừa ăn. Nếu bạn đang vội, bạn có thể ngâm miến với nước ấm cho tiết kiệm thời gian.

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn - Ảnh 3.

Khi thấy thịt băm săn lại, thêm 1 muỗng canh sa tế vào xào chung cho đến khi thịt thấm đều màu. Lượng sa tế này bạn có thể tăng hay giảm tùy theo khẩu vị của gia đình.

Thịt rửa sạch, thái miếng rồi băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ lụa, bằm nhỏ. Gừng cũng cạo vỏ, bằm nhuyễn. Hành lá thái nhỏ, để riêng phần đầu hành trắng.

Làm nóng chảo với chừng 2 muỗng canh dầu ăn, khi dầu nóng, trút đầu hành trắng, tỏi và gừng bằm nhỏ vào phi thơm trên lửa vừa.

Khi thấy thịt băm săn lại, thêm 1 muỗng canh sa tế vào xào chung cho đến khi thịt thấm đều màu. Lượng sa tế này bạn có thể tăng hay giảm tùy theo khẩu vị của gia đình.

Cho miến vào, đảo nhẹ tay cho đến khi miến trộn lẫn với các nguyên liệu. Thêm 160ml nước nóng hoặc nước dùng, tiếp tục đun sôi rồi mới hạ nhỏ lửa, đun liu riu trong khoảng vài phút cho sợi miến nở mềm. Nêm 1 muỗng canh nước tương; 1 muỗng canh dầu hào và ½ muỗng cà phê muối cho thật vừa miệng. Cuối cùng, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên mặt, đảo đều lại lần nữa rồi tắt bếp.

Cháo trứng thịt băm

Để đa dạng hóa thực đơn bữa sáng nhanh gọn, bạn có thể nấu cháo trứng thịt băm chỉ với vài nguyên liệu đơn giản như: gạo, thịt băm, trứng, hành tím.

Rửa sạch gạo rồi thêm 1 lít nước để nấu cháo. Ướp thịt băm với muối, hạt nêm rồi phi hành thơm để xào thịt. Khi cháo hơi đặc, bạn cho phần thịt băm đã xào vào cháo. Cuối cùng đập quả trứng gà vào tô cháo đang còn nóng, rắc thêm ít tiêu và hành lá là hoàn thành.

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn - Ảnh 4.Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóng

GĐXH - Một số nguyên liệu đã nấu chín, nếu hâm nóng lại đặc biệt là sau khi bảo quản không đúng cách rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.

