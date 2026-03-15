Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng

Chủ nhật, 16:00 15/03/2026 | Ăn
L.Vũ (th)
GĐXH - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian không phải chạy thận. Do đó, người bệnh suy thận nên ăn uống khoa học theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Suy thận nên ăn gì, kiêng gì để cơ thể mau phục hồi?

Theo BS.CKI Đào Thị Yến Thủy (Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM), chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh suy thận. Do đó, người suy thận nên ăn uống khoa học theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

- Người suy thận nên ăn chế độ ít muối, nước mắm, đồ hộp để giảm áp lực lên thận.

- Tránh chuối, cam, nho khô, sữa, sữa chua, phô mai, nội tạng động vật.

- Tránh ăn quá nhiều thịt đỏ, đậu đỗ, lạc, vừng.

- Lượng nước nạp vào (bao gồm súp, nước, sữa) cần theo hướng dẫn của bác sĩ (thường 500-1000ml/ngày tùy mức độ phù).

- Ưu tiên thực phẩm như lòng trắng trứng, ức gà, cá chẽm, dầu oliu, táo, dâu tây, ớt chuông đỏ, bắp cải, tỏi, và hành tây. Tập trung vào rau củ quả ít kali, ngũ cốc nguyên hạt, kiểm soát chặt chẽ lượng nước nạp vào và hạn chế đạm thực vật.

Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng - Ảnh 1.

Người suy thận nên ăn nhạt, chọn ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Ảnh minh họa: TL

Gợi ý thực đơn dành cho người suy thận

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho người suy thận

Thực đơn ăn uống cho người suy thận phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, giai đoạn suy thận, trước lọc thận hay lọc thận định kỳ và nhiều yếu tố khác. Người bệnh nên đi khám, tư vấn bác sĩ dinh dưỡng cụ thể cho thực đơn chi tiết.

Để có thực đơn phù hợp, người bệnh nên tham vấn bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng protein, natri, photpho, kali phù hợp với giai đoạn thận. Nhìn chung, nguyên lý cơ bản là giảm lượng natri, phốt pho, kali và chất lỏng, kiểm soát lượng protein. Thay vào đó, nên ưu tiên tăng cường protein chất lượng cao, cung cấp đủ năng lượng và bổ sung những dưỡng chất cần thiết.

Ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, nướng để hạn chế dầu mỡ và giữ lại nhiều dưỡng chất.

Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng - Ảnh 2.

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai

Dưới đây là mẫu thực đơn cho người suy thận người bệnh có thể tham khảo 

Thực đơn ngày 1 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa tối

Món ăn

Miến xào thịt nạc: 190g.

Xoài chín: 100g.

Cơm: 1 chén (khoảng 70g gạo sống).

Thịt nạc băm sốt cà chua: 75g.

Bí đỏ hấp: 100g.

Cơm: 1 chén.

Cá hồi áp chảo: 70g.

Canh bí xanh nấu sườn: 150g.

Thực đơn ngày 2 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa tối

Món ăn

Miến gà: 240g

Khoai lang luộc: 150g.

Bưởi: 100g.

Cơm: 1 chén.

Mực xào thập cẩm: 135g.

Canh bí xanh: 55g.

Khoai sọ chấm đường: 110g.

Cơm: 1 chén.

Thịt heo xào giá hẹ: 130g.

Canh bầu: 55g.

Nho: 60g.

Thực đơn ngày 3 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa tối

Món ăn

Cháo cá hồi: 100g.

Trái việt quất tươi: 150g.

Cơm: 1 chén.

Ức gà xào ớt chuông: 75g.

Súp lơ trắng hấp: 100g.

Dâu tây: 70g.

Cơm: 1 chén

Cá thu sốt cà chua: 60g.

Canh rau cải nấu thịt băm: 100g.

Thực đơn ngày 4 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa tối

Món ăn

Miến xào bắp cải: 140g.

Bánh muffin táo quế: 50g.

Cơm: 1 chén.

Thịt bò xào hành tây: 75g.

Bắp cải luộc: 100g

Táo: 75g.

Cơm: 1 chén.

Thịt gà kho gừng: 70g.

Canh khoai mỡ: 100g.

Thực đơn ngày 5 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa tối

Món ăn

Phở gà: 90g.

Salad hoa quả với sữa chua: 100g.

Cơm: 1 chén.

Chả lá lốt: 75g.

Đậu phụ luộc: 50g.

Canh bầu nấu tép riu: 100g.

Cơm: 1 chén

Thịt sườn nướng: 70g.

Canh rong biển thịt băm: 150g.

Su su luộc: 50g.

Dưa hấu: 70g.

Thực đơn ngày 6 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa tối

Món ăn

Bún bò: 90g.

Quả mâm xôi: 100g.

Sữa chua không đường: 50g.

Cơm: 1 chén.

Thịt viên sốt cà chua: 100g.

Rau củ hấp thập cẩm (bí đỏ, súp lơ, cà rốt): 100g.

Lê: 70g.

Cơm: 1 chén.

Cá trắm chiên: 70g.

Canh khoai sọ nấu sườn: 150g.

Việt quất: 70g.

Thực đơn ngày 7 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa phụ

Bữa tối

Món ăn

1 lát bánh mì nguyên cám

1 thìa bơ đậu phộng;

1 quả trứng luộc.

½ quả táo hoặc một nắm nhỏ quả mọng (nho, dâu tây)

30g hạt hạnh nhân không muối.

1 chén cơm nấu từ gạo lứt (khoảng 70g gạo sống).

Ức gà hoặc cá hấp (80g).

Rau luộc hoặc hấp (súp lơ, cà tím, đậu Hà Lan).

Canh bí đao hoặc canh su su nấu nhạt..

1 hũ sữa chua không đường.

5–7 hạt óc chó.

1 chén cơm trắng (70g).

Thịt nạc hấp hoặc nướng (80g).

Rau xanh ít kali (cải bó xôi, súp lơ) hấp hoặc xào ít dầu.

1 miếng trái cây ít đường và kali như dứa hoặc dâu tây.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM)

Một chế độ ăn phù hợp sẽ giúp làm chậm tiến triển bệnh và cải thiện chất lượng sống cho người bị suy thận.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiNgười phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Từ chối phẫu thuật thay van tim suốt 4 năm vì tâm lý sợ mổ, một phụ nữ 66 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy tim nặng kèm suy gan và suy thận.

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

GĐXH - Việc lựa chọn hoa quả phù hợp, ít kali và ăn đúng lượng khuyến nghị sẽ giúp hỗ trợ chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng ở người bệnh suy thận.

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Cùng chuyên mục

Mùng 1 đầu tháng nên ăn và không nên ăn gì để may mắn cả tháng?

Mùng 1 đầu tháng nên ăn và không nên ăn gì để may mắn cả tháng?

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, mùng 1 đầu tháng thường ăn một số món mang ý nghĩa đem đến tài lộc, may mắn trong suốt cả tháng đó. Vậy bạn đã biết nên ăn gì vào mùng 1 đầu tháng chưa? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được câu trả lời.

Một món ăn nhiều người chê nhưng lại có lợi ích khó tin

Một món ăn nhiều người chê nhưng lại có lợi ích khó tin

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu sử dụng hợp lý, loại thực phẩm này vẫn có thể cung cấp nhiều vi chất quan trọng mà các loại thịt thông thường không dồi dào bằng.

Đổi vị cơm với một số thực đơn lẩu ngon ngất ngây

Đổi vị cơm với một số thực đơn lẩu ngon ngất ngây

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Trời lạnh ăn gì ngon nhất? Hãy để bài viết dưới đây "mách bạn" một số thực đơn lẩu hot nhất, ngon ngất ngây.

7 quán vỉa hè ngon "nhức nách" khiến người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng

7 quán vỉa hè ngon "nhức nách" khiến người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng

Ăn - 10 giờ trước

Vũ Hán không chỉ có hoa anh đào, mà còn là "thủ phủ ăn sáng" của xứ Trung với những quán xá lưu giữ hương vị hàng chục năm. Giống như thói quen xì xụp bát phở bò, bún riêu đầu ngõ của người Việt, đây là 7 chốn dừng chân mang đậm hồn cốt ẩm thực giang hồ mà dân bản địa giấu kỹ, hễ ăn là nhớ mãi không quên.

Người mắc bệnh gan ở tuổi trung niên nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh hồi phục

Người mắc bệnh gan ở tuổi trung niên nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh hồi phục

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn uống quan trọng đối với sức khỏe gan. Để hỗ trợ gan, người bệnh cần lưu ý đến việc ăn những thực phẩm có lợi và hạn chế những thực phẩm có thể gây hại.

Món ăn ngon "đổi vị" cho gia đình vào dịp cuối tuần

Món ăn ngon "đổi vị" cho gia đình vào dịp cuối tuần

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Bạn đang băn khoăn không biết cuối tuần ăn gì? Đừng lo, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 20 món ăn gia đình đơn giản mà hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả nhà.

Loại quả “tốt nhất thế giới” là đặc sản tỉnh Phú Thọ đang mùa ngon nhất, chế biến kiểu này cực ngon và lạ miệng

Loại quả “tốt nhất thế giới” là đặc sản tỉnh Phú Thọ đang mùa ngon nhất, chế biến kiểu này cực ngon và lạ miệng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là một trong những đặc sản ở Phú Thọ có hương vị ngọt thanh, mọng nước. Hiện đang là mùa ngon nhất, ngoài dùng ăn tươi, mọi người có thể tham khảo những cách dưới đây để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Dù ăn kiểu gì, quả này cũng cực tốt cho sức khỏe.

Món ăn giảm mỡ máu dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình

Món ăn giảm mỡ máu dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một thực đơn khoa học sẽ giúp giảm mỡ máu và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao. Dưới đây là những món ăn giảm mỡ máu quen thuộc, dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình.

Phương Oanh lộ diện sau nửa năm vắng bóng, gây chú ý với 'món ăn nhỏ'

Phương Oanh lộ diện sau nửa năm vắng bóng, gây chú ý với 'món ăn nhỏ'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nữ diễn viên xuất hiện trong căn bếp quen thuộc với phong cách giản dị: mặc pyjama, tóc buộc nửa và gần như không trang điểm.

Buffet Poseidon chính thức có chi nhánh đầu tiên tại Biên Hòa

Buffet Poseidon chính thức có chi nhánh đầu tiên tại Biên Hòa

Ăn - 1 ngày trước

Ngày 13/03/2026, Buffet Poseidon đã chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của thương hiệu buffet hải sản quy mô lớn này tại thị trường Đông Nam Bộ.

Xem nhiều

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

Ăn

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.

Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóng

Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóng

Ăn
Hoa hậu Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi làm tiệc tại gia

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi làm tiệc tại gia

Ăn
1 loại rau giúp giảm 20% nguy cơ ung thư nếu ăn mỗi tuần, ở Việt Nam bán đầy chợ với giá rẻ bèo

1 loại rau giúp giảm 20% nguy cơ ung thư nếu ăn mỗi tuần, ở Việt Nam bán đầy chợ với giá rẻ bèo

Ăn
Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Loại quả nhỏ xíu được trồng khắp Việt Nam, đứng đầu danh sách quả “tốt nhất thế giới”, giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực tốt

Ăn

