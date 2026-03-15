Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng

Suy thận nên ăn gì, kiêng gì để cơ thể mau phục hồi?

Theo BS.CKI Đào Thị Yến Thủy (Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM), chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh suy thận. Do đó, người suy thận nên ăn uống khoa học theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

- Người suy thận nên ăn chế độ ít muối, nước mắm, đồ hộp để giảm áp lực lên thận.

- Tránh chuối, cam, nho khô, sữa, sữa chua, phô mai, nội tạng động vật.

- Tránh ăn quá nhiều thịt đỏ, đậu đỗ, lạc, vừng.

- Lượng nước nạp vào (bao gồm súp, nước, sữa) cần theo hướng dẫn của bác sĩ (thường 500-1000ml/ngày tùy mức độ phù).

- Ưu tiên thực phẩm như lòng trắng trứng, ức gà, cá chẽm, dầu oliu, táo, dâu tây, ớt chuông đỏ, bắp cải, tỏi, và hành tây. Tập trung vào rau củ quả ít kali, ngũ cốc nguyên hạt, kiểm soát chặt chẽ lượng nước nạp vào và hạn chế đạm thực vật.

Người suy thận nên ăn nhạt, chọn ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Gợi ý thực đơn dành cho người suy thận

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho người suy thận

Thực đơn ăn uống cho người suy thận phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, giai đoạn suy thận, trước lọc thận hay lọc thận định kỳ và nhiều yếu tố khác. Người bệnh nên đi khám, tư vấn bác sĩ dinh dưỡng cụ thể cho thực đơn chi tiết.

Để có thực đơn phù hợp, người bệnh nên tham vấn bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng protein, natri, photpho, kali phù hợp với giai đoạn thận. Nhìn chung, nguyên lý cơ bản là giảm lượng natri, phốt pho, kali và chất lỏng, kiểm soát lượng protein. Thay vào đó, nên ưu tiên tăng cường protein chất lượng cao, cung cấp đủ năng lượng và bổ sung những dưỡng chất cần thiết.

Ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, nướng để hạn chế dầu mỡ và giữ lại nhiều dưỡng chất.

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai

Dưới đây là mẫu thực đơn cho người suy thận người bệnh có thể tham khảo

Thực đơn ngày 1 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa tối Món ăn Miến xào thịt nạc: 190g. Xoài chín: 100g. Cơm: 1 chén (khoảng 70g gạo sống). Thịt nạc băm sốt cà chua: 75g. Bí đỏ hấp: 100g. Cơm: 1 chén. Cá hồi áp chảo: 70g. Canh bí xanh nấu sườn: 150g.

Thực đơn ngày 2 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa tối Món ăn Miến gà: 240g Khoai lang luộc: 150g. Bưởi: 100g. Cơm: 1 chén. Mực xào thập cẩm: 135g. Canh bí xanh: 55g. Khoai sọ chấm đường: 110g. Cơm: 1 chén. Thịt heo xào giá hẹ: 130g. Canh bầu: 55g. Nho: 60g.

Thực đơn ngày 3 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa tối Món ăn Cháo cá hồi: 100g. Trái việt quất tươi: 150g. Cơm: 1 chén. Ức gà xào ớt chuông: 75g. Súp lơ trắng hấp: 100g. Dâu tây: 70g. Cơm: 1 chén Cá thu sốt cà chua: 60g. Canh rau cải nấu thịt băm: 100g.

Thực đơn ngày 4 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa tối Món ăn Miến xào bắp cải: 140g. Bánh muffin táo quế: 50g. Cơm: 1 chén. Thịt bò xào hành tây: 75g. Bắp cải luộc: 100g Táo: 75g. Cơm: 1 chén. Thịt gà kho gừng: 70g. Canh khoai mỡ: 100g.

Thực đơn ngày 5 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa tối Món ăn Phở gà: 90g. Salad hoa quả với sữa chua: 100g. Cơm: 1 chén. Chả lá lốt: 75g. Đậu phụ luộc: 50g. Canh bầu nấu tép riu: 100g. Cơm: 1 chén Thịt sườn nướng: 70g. Canh rong biển thịt băm: 150g. Su su luộc: 50g. Dưa hấu: 70g.

Thực đơn ngày 6 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa tối Món ăn Bún bò: 90g. Quả mâm xôi: 100g. Sữa chua không đường: 50g. Cơm: 1 chén. Thịt viên sốt cà chua: 100g. Rau củ hấp thập cẩm (bí đỏ, súp lơ, cà rốt): 100g. Lê: 70g. Cơm: 1 chén. Cá trắm chiên: 70g. Canh khoai sọ nấu sườn: 150g. Việt quất: 70g.

Thực đơn ngày 7 cho người suy thận:

Các bữa ăn trong ngày Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa phụ Bữa tối Món ăn 1 lát bánh mì nguyên cám 1 thìa bơ đậu phộng; 1 quả trứng luộc. ½ quả táo hoặc một nắm nhỏ quả mọng (nho, dâu tây) 30g hạt hạnh nhân không muối. 1 chén cơm nấu từ gạo lứt (khoảng 70g gạo sống). Ức gà hoặc cá hấp (80g). Rau luộc hoặc hấp (súp lơ, cà tím, đậu Hà Lan). Canh bí đao hoặc canh su su nấu nhạt.. 1 hũ sữa chua không đường. 5–7 hạt óc chó. 1 chén cơm trắng (70g). Thịt nạc hấp hoặc nướng (80g). Rau xanh ít kali (cải bó xôi, súp lơ) hấp hoặc xào ít dầu. 1 miếng trái cây ít đường và kali như dứa hoặc dâu tây.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM)

Một chế độ ăn phù hợp sẽ giúp làm chậm tiến triển bệnh và cải thiện chất lượng sống cho người bị suy thận.

