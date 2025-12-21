Rao bán pháo hoa trên mạng khi chưa được cấp phép, 2 cô gái bị công an triệu tập

Qua công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, mới đây Công an xã Nam Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội đăng tải các nội dung rao bán pháo kèm theo hình ảnh pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng và một loại pháo hoa không được phép lưu hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Hưng đã làm rõ chủ tài khoản trên là chị H.T.S (SN 1990, trú tại thôn Nam An, xã Nam Tiên Hưng) và chị N.T.H.H (SN 1985, trú tại thôn Vinh Hoa, xã Nam Tiên Hưng, cùng tỉnh Hưng Yên).

Công an xã Nam Tiên Hưng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các đối tượng vi phạm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 công dân thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Cùng với đó, nhận thức rõ việc đăng tải các bài viết, hình ảnh rao bán pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121, thuộc Bộ Quốc phòng) khi chưa được cấp phép kiểm định; hành vi rao bán pháo không thộc danh mục được phép lưu hành là vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Xét thấy, đây là lần đầu 2 công dân vi phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa mua bán pháo (mới đăng tin rao bán), công dân đã tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết không đúng quy định, cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cho nên Công an xã Nam Tiên Hưng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, răn đe cá nhân vi phạm.

Công an xã Nam Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định. Người dân cần nâng cao nhận thức, chọn lọc thông tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và kỷ cương.