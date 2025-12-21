Rao bán pháo hoa trên mạng khi chưa được cấp phép, 2 cô gái bị công an triệu tập
GĐXH - Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 công dân thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình khi đăng tải các bài viết, hình ảnh rao bán pháo hoa chưa được cấp phép, kiểm định và không thộc danh mục được phép lưu hành...
Qua công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, mới đây Công an xã Nam Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội đăng tải các nội dung rao bán pháo kèm theo hình ảnh pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng và một loại pháo hoa không được phép lưu hành.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Hưng đã làm rõ chủ tài khoản trên là chị H.T.S (SN 1990, trú tại thôn Nam An, xã Nam Tiên Hưng) và chị N.T.H.H (SN 1985, trú tại thôn Vinh Hoa, xã Nam Tiên Hưng, cùng tỉnh Hưng Yên).
Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 công dân thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Cùng với đó, nhận thức rõ việc đăng tải các bài viết, hình ảnh rao bán pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121, thuộc Bộ Quốc phòng) khi chưa được cấp phép kiểm định; hành vi rao bán pháo không thộc danh mục được phép lưu hành là vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.
Xét thấy, đây là lần đầu 2 công dân vi phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa mua bán pháo (mới đăng tin rao bán), công dân đã tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết không đúng quy định, cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cho nên Công an xã Nam Tiên Hưng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, răn đe cá nhân vi phạm.
Công an xã Nam Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định. Người dân cần nâng cao nhận thức, chọn lọc thông tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và kỷ cương.
Nhận được tin nhắn này, người dùng iPhone hãy xóa ngay lập tứcXã hội - 1 giờ trước
Nếu nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng nên cảnh giác.
Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giớiXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, mà còn tôn vinh chiều sâu tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với triều Trần.
Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảoPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo thông báo của Meta, chiếm quyền kiểm soát tài khoản FacebookXã hội - 2 giờ trước
Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới - giả mạo email từ Meta để dụ người dùng nhấp link, cung cấp cookie/token, qua đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhằm lừa đảo tài chính và phát tán thông tin độc hại.
Giải cứu 4 người trong ngôi nhà cháy giữa đêm ở Đà LạtXã hội - 3 giờ trước
Căn nhà ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bốc cháy trong đêm, khói lửa bao trùm khiến 4 người mắc kẹt, rạng sáng 21/12.
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12Pháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.
Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạngXã hội - 3 giờ trước
Tham gia cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Gia Lai đã sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?Xã hội - 4 giờ trước
Mỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụPháp luật
GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.