Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc đấu tranh với các vụ án kinh tế phức tạp, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành bị tố giác chiếm đoạt số tiền lên tới 318.624.479.288 đồng của một ngân hàng trên địa bàn.
Sau quá trình phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cùng các phòng nghiệp vụ để thu thập và đánh giá chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Danh sách các đối tượng bị khởi tố bao gồm Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan (cùng trú tại Hà Nội) giữ vai trò kế toán trực tiếp lập chứng từ khống; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân thực hiện ký hồ sơ tín dụng gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Nguyễn Đăng Hùng trong việc lập hồ sơ chứng từ và Nguyễn Thành Nam trong việc quản lý hồ sơ, con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Kết quả điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, các đối tượng đã chủ động xây dựng một kế hoạch tinh vi nhằm tiếp cận và chiếm đoạt nguồn vốn ngân hàng mà không có mục đích sản xuất kinh doanh thực tế.
Phương thức thủ đoạn của nhóm này là thành lập một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài tại nhiều tỉnh thành như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty Lương Gia Phát, Công ty Phương Nam 168 và nhiều đơn vị khác để ký kết các hợp đồng kinh tế khống và xuất hóa đơn không có giao dịch thực.
Công ty Hoàng Thành đóng vai trò trung tâm để đứng tên vay vốn, sau đó dòng tiền giải ngân sẽ được luân chuyển qua các công ty vệ tinh nhằm che giấu mục đích sử dụng vốn và hợp thức hóa hồ sơ tín dụng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án có tổ chức, không phải rủi ro tín dụng đơn thuần, với các hành vi khép kín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn. Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.
Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn diện hành vi của từng cá nhân, đồng thời khẩn trương thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa để thu hồi triệt để tài sản cho phía ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
