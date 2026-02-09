Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, lúc 01h00' ngày 6/2/2026, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Tam Quan tổ chức tuần tra trên tuyến đường 3 tháng 2 (phường Tam Quan) thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô 59T1-215.24, chở theo một bao tải cồng kềnh vào cơ sở thu mua phế liệu ở khu phố 8, phường Tam Quan. Thấy 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành kiểm tra.

3 đối tượng bị Công an phường Tam Quan bắt giữ. Ảnh: CA Gia Lai

Qua kiểm tra, Công an phường xác định người điều khiển xe mô tô là Ngô Văn Quí (SN 1996), người ngồi sau ôm giữ bao tải là Phạm Minh Dủ (SN 1994) cùng trú xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện bên trong bao tải có dây cáp điện, đường kính 2,5cm, cân nặng khoảng 51kg.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận số dây cáp này vừa cắt trộm tại công trình đường tránh khu phố 8 (phường Tam Quan) và đang chở đi bán kiếm tiền tiêu xài thì bị phát hiện.

Đáng chú ý, Tổ công tác phát hiện trên xe môtô của đối tượng còn có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Phạm Minh Dủ khai nhận mình nghiện ma túy và đó là dụng cụ mà đối tượng dùng để sử dụng ma túy.

Số tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CA Gia Lai

Quá trình đấu tranh, Phạm Minh Dủ và Ngô Văn Quí khai nhận: Khoảng đầu tháng 1/2026 đến nay, Dủ và Quí cùng Nguyễn Văn Bình (SN 1985) trú tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản dây điện tại đường tránh Quốc lộ 1A và đem đi tiêu thụ tại tiệm phế liệu Vân thuộc khu phố 8 (phường Tam Quan).

Sau đó, Công an phường Tam Quan bắt thêm đối tượng Nguyễn Văn Bình. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.