Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
GĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, lúc 01h00' ngày 6/2/2026, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Tam Quan tổ chức tuần tra trên tuyến đường 3 tháng 2 (phường Tam Quan) thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô 59T1-215.24, chở theo một bao tải cồng kềnh vào cơ sở thu mua phế liệu ở khu phố 8, phường Tam Quan. Thấy 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, Công an phường xác định người điều khiển xe mô tô là Ngô Văn Quí (SN 1996), người ngồi sau ôm giữ bao tải là Phạm Minh Dủ (SN 1994) cùng trú xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện bên trong bao tải có dây cáp điện, đường kính 2,5cm, cân nặng khoảng 51kg.
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận số dây cáp này vừa cắt trộm tại công trình đường tránh khu phố 8 (phường Tam Quan) và đang chở đi bán kiếm tiền tiêu xài thì bị phát hiện.
Đáng chú ý, Tổ công tác phát hiện trên xe môtô của đối tượng còn có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Phạm Minh Dủ khai nhận mình nghiện ma túy và đó là dụng cụ mà đối tượng dùng để sử dụng ma túy.
Quá trình đấu tranh, Phạm Minh Dủ và Ngô Văn Quí khai nhận: Khoảng đầu tháng 1/2026 đến nay, Dủ và Quí cùng Nguyễn Văn Bình (SN 1985) trú tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản dây điện tại đường tránh Quốc lộ 1A và đem đi tiêu thụ tại tiệm phế liệu Vân thuộc khu phố 8 (phường Tam Quan).
Sau đó, Công an phường Tam Quan bắt thêm đối tượng Nguyễn Văn Bình. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc HồiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao BằngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, VersacePháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lướiPháp luật - 1 ngày trước
Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.