Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng
GĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 05/02/2026, Công an xã Vĩnh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Thập, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Cướp tài sản" sau gần 7 năm lẩn trốn.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Thập (SN 1987, quê quán thôn Bến Hội, xã Vĩnh Hưng). Ngày 17/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Thập về tội "Cướp tài sản". Trong suốt thời gian trốn truy nã, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc với người thân nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.
Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Vĩnh Hưng đã phối hợp Phòng PC01, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ và di biến động của đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thập đang xuất hiện tại khu vực biên giới phía Bắc.
Đến ngày 05/02/2026, tổ công tác phối hợp đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Thập tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng. Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Vĩnh Hưng đã tổ chức lực lượng dẫn giải đối tượng về địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.
Hiện Công an xã Vĩnh Hưng đã hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Thập cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ (PC02) để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
