Mẹo vệ sinh đồ thờ bằng đồng luôn sáng đẹp và bền màu theo thời gian

Cách bố trí lư hương trên bàn thờ gia tiên đúng không phải gia chủ nào cũng biết GĐXH – Lư hương là một trong những vật phẩm quen thuộc trên bàn thờ gia tiên của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên việc bố trí như nào để phù hợp với không gian thờ cúng không phải ai cũng biết.

Cách bảo quản đồ thờ bằng đồng luôn bền màu

Theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA), trên bàn thờ ngoài những vật phẩm không thể thiếu như bát hương, bài vị, đèn, nến..., nhiều gia đình còn bài trí thêm đỉnh đồng, hoành phi, câu đối hoặc tượng thờ tùy theo điều kiện.

Nhiều gia đình bài trí các đồ thờ bằng đồng vì độ bền cao. Lư đồng, đỉnh đồng vừa mang tính thẩm mỹ vừa giúp cho không gian thờ tự thêm trang nghiêm ngày càng được lựa chuộng hơn. Đặc biệt khi ở trên lư đồng cũng được khắc chạm những chữ Phúc – Lộc – Thọ hoặc hình tứ linh gồm long, lân, quy, phượng cùng hoa văn mây, sóng nước mang ý nghĩa cầu mong bình an, may mắn và thịnh vượng.

Tuy nhiên, đồng lại là kim loại dễ bị oxi hóa khi tiếp xúc lâu với hơi ẩm, bụi bẩn và những chất ăn mòn khác. Khi dùng lâu ngày, khói hương cũng dễ khiến cho bề mặt của những đỉnh đồng, lư đồng… nhanh xỉn màu, bám muội và mất độ sáng.

Ảnh minh họa

Để lư đồng, đỉnh đồng hạn chế được các tình trạng này, gia chủ cần biết cách sử dụng hiệu quả. Trước hết, lưu ý chọn đồ thờ bằng đồng có chất lượng tốt. Bàn thờ không kê sát tường ẩm để hạn chế hơi nước, ẩm mốc. Không gian phòng thờ cần giữ thông thoáng, có thể mở cửa sổ khi thời tiết khô ráo để lưu thông không khí.

Lau bụi định kỳ để tránh bụi kết hợp với độ ẩm tạo thành các mảng oxi hóa màu xanh hoặc trắng trên bề mặt đồng.

Các nguyên liệu đơn giản giúp đánh bóng lư đồng tại nhà

Để có thể hỗ trợ làm sạch, đánh bóng lư đồng, mọi người có thể dùng những nguyên liệu có sẵn ở trong không gian nhà bếp. Mọi người có thể tham khảo:

Mật ong

Mật ong không chỉ là thực phẩm mà cũng có thể hỗ trợ làm sạch, tăng độ sáng bề mặt đồng. Đơn giản, dùng khăn mềm thấm một lượng nhỏ mật ong, chà đều lên toàn bộ bề mặt lư đồng, để 10 – 15 phút lau lại bằng khăn nước ấm.

Muối hạt kết hợp giấm

Hòa muối hạt vào nước nóng, thêm một thìa giấm ăn rồi khuấy đều. Dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển nhúng vào dung dịch rồi chà lên bề mặt lư đồng nhẹ nhàng. Sau đó rửa lại bằng nước ấm, lau khô là được. Những vật dụng bằng đồng nhỏ thì có thể ngâm trong dung dịch khoảng vài tiếng trước khi vệ sinh để tăng hiệu quả làm sạch.

Giấm ăn

Giấm chứa axit axetic nồng độ thấp, có khả năng làm sạch các lớp ôxy hóa nhẹ trên đồng. Với những vết bẩn lâu ngày, pha loãng giấm với nước để ngâm trong thời gian ngắn trước khi lau sạch. Tránh ngâm lâu và dùng giấm nguyên chất vì axit có thể ảnh hưởng tới lớp bảo vệ bề mặt của đồng.

Chanh

Nước cốt chanh chứa axit citric, giúp loại bỏ các vết oxi, làm sạch bề mặt hiệu quả. Đơn giản bằng cách nước chanh lên khăn mềm, chà nhẹ vào vị trí cần làm sạch. Sau đó rửa lại bằng nước ấm, lau khô ngay sau khi vệ sinh, không để nước chanh lưu trên bề mặt quá lâu.

Tro bếp

Tro bếp mịn là cách mà mọi người vẫn thường dùng để làm sạch và sáng bóng bề mặt đồng. Đơn giản dùng tro bếp trộn với chút nước hoặc nước rửa chén thành hỗn hợp rồi chà nhẹ lên bề mặt lư đồng. Sau khi làm sạch rửa lại với nước, lau khô hoàn toàn.

Nước coca

Nước coca cũng có thể áp dụng làm sạch đồ đồng nhờ chứa axit phosphoric, axit cacbonic… giúp làm bong một phần lớp oxi hóa trên bề mặt kim loại. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, không dùng thường xuyên vì lượng đường, tính axit trong nước coca có thể ảnh hưởng tới độ bền bề mặt khi không được làm sạch kỹ.

Điều cần làm trước tháng 7 âm lịch để gia đình an yên , may mắn năm 2026 GĐXH - Tháng 7 âm lịch là thời điểm âm khí cực thịnh, nhất là khoảng trước và sau ngày Rằm 1 tuần. Theo chuyên gia, trước tháng 7 âm lịch để gia đình an yên, may mắn năm 2026 nên biết những điều dưới đây.