Tại sao mùa Vu Lan lại cài hoa hồng ngực áo?

"Bông hồng tâm linh"

Trong ngày lễ Vu Lan, dù cài hoa màu gì thì cũng là tâm hướng về cha mẹ, mong cho cha mẹ những điều an lành, cũng như tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Khi cha mẹ còn trên cõi trần, thì chúng ta phụng dưỡng, vấn an, lo cho từng miếng cơm, chén thuốc, chia sẻ buồn vui.

Khi cha mẹ lìa trần, chúng ta vẫn giữ lòng biết ơn, hiếu thảo ấy bằng cách hồi hướng những công đức đã tích lũy đến cha mẹ.

Tuy nhiên, màu sắc hoa hồng, trắng hay đỏ chỉ là sự quy ước. Chúng ta cần ý thức rõ ràng rằng, chúng ta sẽ cài vào tâm khảm sâu xa của trái tim hiếu thảo những "bông hồng tâm linh".

Một khi cài hoa lên áo với tâm hiếu thuận trọn vẹn hướng đến cha mẹ thì màu sắc của bông hồng tâm linh sẽ cực kỳ rực rỡ, nhiệm màu. Nghi thức lễ Vu Lan không nên tiếp cận theo góc độ chỉ là thuần túy tín ngưỡng tôn giáo, mà cần thắp lên ngọn đuốc trí tuệ của tình thương yêu.

Hình ảnh đóa hoa hồng đỏ thắm hay trắng tinh khôi ngự trên ngực áo mỗi dịp Vu Lan đã trở thành một nét văn hóa tâm linh cao đẹp của người Việt.

Đó là ý nghĩa đích thực của ngày Vu Lan, là nét đẹp nhân văn trong ứng xử của những người con đại hiếu, bởi sự hiếu thảo không thuộc về bất kì tôn giáo nào. Nó thuộc về điều tốt đẹp vốn có sẵn trong từng trái tim nhân ái của mỗi con người.

Bông hồng, biểu tượng cho tình yêu, sự cao quý

Trong nghi lễ bông hồng cài áo, chúng ta cảm nhận được sự thiêng liêng, gần gũi khi được đón nhận bông hồng, nâng niu, cẩn trọng cài lên ngực.

Những người con còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn cả cha và mẹ, còn cả một bầu trời yêu thương cao rộng để cảm nhận niềm hạnh phúc và tự nhủ luôn biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ.

Tại sao vào ngày lễ Vu Lan lại cài hoa hồng ở ngực áo

Vào ngày lễ Vu Lan, người ta sẽ cài lên ngực một bông hoa hồng để bày tỏ lòng thành với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Những ngày rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm, nhà nhà trên khắp cả nước Việt Nam đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, mùa báo hiếu.

Những ngày này, rất nhiều người dù già hay trẻ, trai hay gái đều đến dự lễ Vu Lan. Họ thành kính và ngập tràn trong cảm xúc biết ơn khi đón nhận một bông hoa hồng cài lên ngực áo một cách trang trọng.

Vào ngày lễ Vu Lan, người ta sẽ cài lên ngực một bông hoa hồng để bày tỏ lòng thành với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Vào ngày lễ Vu Lan khi bước chân đến chùa, chúng ta không nên quên dừng lại để cài cho mình một bông hồng trên ngực áo. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, của sự cao quý, ngát hương.

Việc nhớ về các đấng sinh thành và cài lên ngực bông hoa hồng là thứ tình cảm đẹp nhất, là chữ "Hiếu" mà những người con muốn gửi tới các bậc sinh thành. Nhiều người Việt Nam đến ngày Vu Lan đều cài bông hoa hồng lên áo.

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