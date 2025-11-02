Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vong

Ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Mai Hoa, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông tử vong do đuối nước.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, chiều ngày 1/11, ông N.V.Tr. (SN 1973, trú tại thôn Cừa Lĩnh) chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà, nhưng không may thuyền bị lật mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 8h ngày 2/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Tr. cách hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

