Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vong

Chủ nhật, 16:59 02/11/2025 | Xã hội
GĐXH - Trong lúc lùa trâu về nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.

Ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Mai Hoa, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông tử vong do đuối nước.

Trước đó, chiều ngày 1/11, ông N.V.Tr. (SN 1973, trú tại thôn Cừa Lĩnh) chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà, nhưng không may thuyền bị lật mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 8h ngày 2/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Tr. cách hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Nguyễn Sơn
