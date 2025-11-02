Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vong
GĐXH - Trong lúc lùa trâu về nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.
Ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Mai Hoa, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông tử vong do đuối nước.
Trước đó, chiều ngày 1/11, ông N.V.Tr. (SN 1973, trú tại thôn Cừa Lĩnh) chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà, nhưng không may thuyền bị lật mất tích.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 8h ngày 2/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Tr. cách hiện trường gặp nạn không xa.
Hiện, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.
Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầyXã hội - 7 phút trước
6 ngôi nhà và một người dân bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng.
Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoảnXã hội - 2 giờ trước
Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới qua các hội nhóm Zalo, Facebook,...
Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng ĐạoĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Một hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), tồn tại gần một tuần, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.
Khách Tây đi chân trần, xắn quần dọn lũ cùng dân Hội AnXã hội - 3 giờ trước
Không ngại khó khăn, nhiều du khách quốc tế đã đi chân trần, xắn quần áo để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.
Quân nhân cần nắm rõ quy định này để hưởng chế độ đãi ngộ đặc quyền được hưởngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nữ quân nhân chuyên nghiệp được hưởng được chế độ thai sản theo quy định của Thông tư 90/2025/TT-BQP. Dưới đây là các quy định cụ thể.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà NẵngPháp luật - 3 giờ trước
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành côngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.
Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm ĐồngXã hội - 6 giờ trước
Bùn đất, nước lũ đổ từ trên núi xã Tuy Phong kéo dài khoảng 5 km, cuốn trôi 3 người cùng gia đình, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong, khiến nhiều nhà cửa hư hỏng.
Hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệpĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 274/2025/NĐ-CP.
Biển Đông sắp đón bão số 13Xã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Ngoài khơi Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, có thể mạnh lên thành bão, dự báo vào Biển Đông khoảng thứ Tư tuần tới (5/11), có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ vào cuối tuần sau.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Pháp luật
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.