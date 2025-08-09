Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Ngày 9/8, trao đổi với phóng viên, anh Đ.X.T cho biết, gia đình ông Trịnh Duy Hoạt – người được giới thiệu là "thủ quỹ xóm" và đã nhận 20 triệu đồng từ anh trước đó đã liên hệ và hoàn trả lại toàn bộ số tiền.

"Tôi đã đến nhà ông Hoạt và được gia đình vị 'thủ quỹ' trả lại tiền. Người này cũng tỏ ra ăn năn, hối cải vì hành động của mình," anh T. chia sẻ.

Anh T. cho biết thêm, bản thân ông Hoạt ngay từ đầu khi làm việc với anh cũng có thái độ lịch sự, không có hành động nào mang tính ép buộc hay đe dọa. Ông Hoạt cũng đã hợp tác với cơ quan công an để lấy lời khai và tham gia dựng lại hiện trường. "Quan điểm của tôi là ai sai đến đâu thì pháp luật xử lý đến đó," anh T. khẳng định.

Lối vào khu đất của gia đình anh Đ.X.T. tại thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa (cũ) nay là phường Chương Mỹ.

Trong khi đó, đối với ông Lê Tuấn Phương – người tự xưng là "trưởng xóm" và bị tố cáo có hành vi hung hãn, đe dọa, anh T. cho biết dù cơ quan công an đã nhiều lần mời lên làm việc nhưng đến nay, người này vẫn không có mặt tại địa phương và không thể liên lạc được. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thực hiện các biện pháp theo quy trình để giải quyết dứt điểm sự việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà của ông Phương tại xóm Gia, thôn Chúc Lý nằm ngay cạnh con ngõ dẫn vào khu đất của gia đình anh T. Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, vị trưởng xóm có mở văn phòng "tư vấn luật" tại nhà và thường tự nhận là "luật sư". Sau khi sự việc xảy ra, ngôi nhà đóng cửa im lìm hơn 1 tuần nay, không có bất kỳ hoạt động nào.

Ngôi nhà của ông Phương nằm ngay đầu ngõ, đóng cửa im lìm hơn 1 tuần nay.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, ngày 26/7, khi anh T. đang cho người dọn dẹp khu đất của gia đình tại xóm Gia, thôn Trúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ (cũ) này là phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) thì bị ông Lê Tuấn Phương, người tự xưng là "trưởng xóm" cản trở.

Ông Phương sau đó đã có hành vi côn đồ, chửi bới, hành hung lái xe ba bánh chở phế thải và yêu cầu anh T. phải nộp 20 triệu đồng theo "luật xóm" mới được tiếp tục công việc.

Do không phải người địa phương, cũng như không muốn công việc bị đình trệ và lo ngại trước thái độ hung hăng của ông Phương, anh T. đã chuyển khoản số tiền trên cho ông Trịnh Duy Hoạt - người được giới thiệu là "thủ quỹ xóm".

Ông Phương có hành vi côn đồ, chửi bới, hành hung lái xe ba bánh chở phế thải và yêu cầu anh T. phải nộp 20 triệu đồng theo "luật xóm".

Sau khi nhận tiền, ông Phương tuyên bố sẽ không có hóa đơn, chứng từ gì "sau đỡ phải hỏi", mà chỉ có một tờ "giấy biên nhận" viết tay thu tiền quỹ xóm. Lý do thu tiền là để "đóng góp tu sửa đường theo quy định chung của xóm".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã làm đơn tố giác gửi Công an phường Chương Mỹ. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và vào cuộc điều tra, xác minh.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

