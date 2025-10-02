Run For The Heart 2025: Vinasoy cùng 6.000 runner gây quỹ 7,2 tỷ
Run For The Heart 2025 vừa khép lại với hơn 6.000 bước chân đồng hành và hơn 7,2 tỷ đồng được trao tặng cho Quỹ Nhịp tim Việt Nam, mang lại cơ hội phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn trên khắp cả nước.
Với Vinasoy, sự kiện này không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao gây quỹ, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình chung tay vì cộng đồng của một thương hiệu Việt, vì người Việt.
Vinasoy đồng hành tiếp sức cho những trái tim Việt
Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sớm mai tại Khu đô thị Thủ Thiêm rực rỡ và căng tràn sức sống. Cung đường ven sông - một trong những tuyến đẹp bậc nhất thành phố, được phủ xanh bởi âm nhạc, tiếng reo hò và màu áo tươi thắm của hơn 6.000 vận động viên. Trong đó, Vinasoy đã cùng góp mặt, hòa mình vào nhịp chạy đầy hứng khởi của Run For The Heart 2025, nơi mỗi bước chân là một nhịp đập sẻ chia, hồi sinh hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.
Từ sáng sớm ngày 28/9, trong không khí hân hoan và náo nhiệt của ngày hội, gian hàng Vinasoy nổi bật với sắc xanh trẻ trung và hình ảnh mascot đậu nành ngộ nghĩnh, trở thành tâm điểm thu hút đông đảo vận động viên. Khi giờ G đã điểm cũng là lúc tinh thần thể thao và khí thế của các runner cũng được đẩy lên tối đa. Đúng 5h30 sáng, tiếng còi xuất phát vang lên, mở đầu hành trình chinh phục 3 cự ly 1km - 5km - 10km của hơn 6.000 bước chân.
Trên suốt đường chạy, các trạm tiếp sức của Vinasoy mang đến nước khoáng Thạch Bích giúp bù nước, cân bằng điện giải và sữa đậu nành Fami Canxi mát lành, giàu đạm thực vật kết hợp cùng Canxi từ tảo biển, Kẽm và Vitamin D3 góp phần tiếp thêm sức bền, nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh cho mỗi vận động viên. Đặc biệt, cung đường 5km phủ trọn sắc xanh Vinasoy trở thành điểm nhấn ấn tượng, nơi mỗi sải bước như nhịp cầu lan tỏa thông điệp: "Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe".
Không khí hân hoan còn tiếp tục lan tỏa tại khu vực đích đến. Sau khi chinh phục đường đua, các vận động viên hào hứng check-in, tham gia minigame và nhận về những phần quà xinh xắn từ Vinasoy. Cao trào của ngày hội bùng nổ trong Lễ Bế mạc khi cả quảng trường Thủ Thiêm vỡ òa trước con số gây quỹ hơn 7,2 tỷ đồng – nguồn hy vọng quý giá cho hàng trăm em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Sân khấu sự kiện thêm phần rực rỡ với những màn trình diễn cuốn hút từ "Chị đẹp" Lưu Hương Giang, Phương Vy Idol, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, đại sứ Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ khách mời, khép lại Run For The Heart 2025 trong một không khí thăng hoa, sôi động và đáng nhớ.
Hành trình nhân ái tiếp nối: Cho những yêu thương được nối dài
Không chỉ dừng lại ở những bước chạy, Run For The Heart 2025 đã để lại dấu ấn rực rỡ khi gây quỹ thành công hơn 7,2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí quý báu giúp hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật, hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh.
Với vai trò nhà tài trợ chính, Vinasoy tự hào đồng hành cùng Run For The Heart 2025 tiếp sức cho hàng nghìn runner, lan tỏa thông điệp "Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe", đồng thời khẳng định cam kết luôn vì cộng đồng bền vững và giàu nhân văn.
Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, Ban Tổ chức cùng Vinasoy sẽ trực tiếp đến thăm Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện E Hà Nội để trao tận tay khoản hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, nỗ lực ấy không chỉ nhằm khẳng định sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp dành cho những mảnh đời bất hạnh, mà còn là lời động viên âm thầm, tiếp thêm niềm tin, hy vọng tới những thiên thần nhỏ.
Suốt hơn 28 năm gắn bó cùng hạt đậu nành, Vinasoy không ngừng nghiên cứu và sáng tạo để mang đến cho người Việt những sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh, tiện lợi. Trong đó, Fami Canxi nổi bật với công thức kết hợp đạm lành từ đậu nành cùng canxi từ tảo biển tự nhiên, mang đến lợi ích kép: vừa bảo vệ trái tim, vừa tăng cường hệ xương chắc khỏe.
Chỉ với 2 hộp Fami Canxi mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý, mỗi người có thể chủ động nuôi dưỡng trái tim khỏe, hệ vận động cứng cáp, hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy nhân ái.
Thông tin tham khảo về sản phẩm, vui lòng truy cập https://www.facebook.com/vinasoycorp
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'Đời sống - 52 phút trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.
Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn ngườiĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi bật bởi sự tự giác, họ tin rằng chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể chạm tới thành công.
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấuThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.
Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nướcThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.
Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tớiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.
Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụPháp luật - 4 giờ trước
Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.
Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trườngGiáo dục - 8 giờ trước
Liên tiếp chịu hai trận bão trong một tháng, nhiều trường học tại Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.